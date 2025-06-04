fjd
FJD - Fijian Dollar

A Fijian Dollar Fiji pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Fijian Dollar árfolyam a FJD és USD közötti árfolyam. A Fiji Dollar pénznemkódja FJD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Fijian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

FJDfidzsi dollár

Fijian Dollar statisztikák

NévFijian Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbóluma¢
Legjobb FJD átváltásFJD - USD
Legjobb FJD diagramFJD - USD diagram

Fijian Dollar profil

BankjegyekFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Felhasználók
Fiji

