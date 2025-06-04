FJD - Fijian Dollar
A Fijian Dollar Fiji pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Fijian Dollar árfolyam a FJD és USD közötti árfolyam. A Fiji Dollar pénznemkódja FJD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Fijian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Fijian Dollar statisztikák
|Név
|Fijian Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|¢
|Legjobb FJD átváltás
|FJD - USD
|Legjobb FJD diagram
|FJD - USD diagram
Fijian Dollar profil
|Bankjegyek
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Felhasználók
Fiji
Fiji
