SHP - Saint Helenian Pound

A Saint Helenian Pound Saint Helena pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Saint Helenian Pound árfolyam a SHP és USD közötti árfolyam. A Saint Helena Pound pénznemkódja SHP , a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Saint Helenian Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.