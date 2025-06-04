SHP - Saint Helenian Pound
A Saint Helenian Pound Saint Helena pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Saint Helenian Pound árfolyam a SHP és USD közötti árfolyam. A Saint Helena Pound pénznemkódja SHP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Saint Helenian Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Saint Helenian Pound statisztikák
|Név
|Saint Helenian Pound
|Szimbólum
|£
|Kisebb egység
|1/100 = Saint Helena Pound
|Kisebb egység szimbóluma
|p
|Legjobb SHP átváltás
|SHP - USD
|Legjobb SHP diagram
|SHP - USD diagram
Saint Helenian Pound profil
|Érmék
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankjegyek
|Freq used: £5, £10, £20
|Felhasználók
Saint Helena
Saint Helena
