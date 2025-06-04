shp
SHP - Saint Helenian Pound

A Saint Helenian Pound Saint Helena pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Saint Helenian Pound árfolyam a SHP és USD közötti árfolyam. A Saint Helena Pound pénznemkódja SHP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Saint Helenian Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

SHPSzent Ilona-i font

Saint Helenian Pound statisztikák

NévSaint Helenian Pound
Szimbólum£
Kisebb egység1/100 = Saint Helena Pound
Kisebb egység szimbólumap
Legjobb SHP átváltásSHP - USD
Legjobb SHP diagramSHP - USD diagram

Saint Helenian Pound profil

ÉrmékFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankjegyekFreq used: £5, £10, £20
Felhasználók
Saint Helena

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804443
USD / CAD1.40430
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651776

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%