MVR - Maldivian Rufiyaa
A Maldivian Rufiyaa Maldives (Maldive Islands) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Maldivian Rufiyaa árfolyam a MVR és USD közötti árfolyam. A Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa pénznemkódja MVR, a pénznem szimbóluma pedig Rf. Az alábbiakban Maldivian Rufiyaa árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Maldivian Rufiyaa statisztikák
|Név
|Maldivian Rufiyaa
|Szimbólum
|Rufiyaa
|Kisebb egység
|1/100 = Laari
|Kisebb egység szimbóluma
|Laari
|Legjobb MVR átváltás
|MVR - USD
|Legjobb MVR diagram
|MVR - USD diagram
Maldivian Rufiyaa profil
|Érmék
|Freq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Bankjegyek
|Freq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Központi bank
|Maldives Monetary Authority
|Felhasználók
Maldives (Maldive Islands)
Miért érdekli a MVR?
