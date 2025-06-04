MVR - Maldivian Rufiyaa

A Maldivian Rufiyaa Maldives (Maldive Islands) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Maldivian Rufiyaa árfolyam a MVR és USD közötti árfolyam. A Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa pénznemkódja MVR , a pénznem szimbóluma pedig Rf. Az alábbiakban Maldivian Rufiyaa árfolyamokat és egy valutaváltót talál.