MVR - Maldivian Rufiyaa

A Maldivian Rufiyaa Maldives (Maldive Islands) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Maldivian Rufiyaa árfolyam a MVR és USD közötti árfolyam. A Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa pénznemkódja MVR, a pénznem szimbóluma pedig Rf. Az alábbiakban Maldivian Rufiyaa árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

MVRmaldív-szigeteki rufiyaa

Maldivian Rufiyaa statisztikák

NévMaldivian Rufiyaa
SzimbólumRufiyaa
Kisebb egység1/100 = Laari
Kisebb egység szimbólumaLaari
Legjobb MVR átváltásMVR - USD
Legjobb MVR diagramMVR - USD diagram

Maldivian Rufiyaa profil

ÉrmékFreq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BankjegyekFreq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Központi bankMaldives Monetary Authority
Felhasználók
Maldives (Maldive Islands)

