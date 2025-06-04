GEL - Georgian Lari

A Georgian Lari Georgia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Georgian Lari árfolyam a GEL és USD közötti árfolyam. A Georgia Lari pénznemkódja GEL , a pénznem szimbóluma pedig ₾. Az alábbiakban Georgian Lari árfolyamokat és egy valutaváltót talál.