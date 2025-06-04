GEL - Georgian Lari
A Georgian Lari Georgia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Georgian Lari árfolyam a GEL és USD közötti árfolyam. A Georgia Lari pénznemkódja GEL, a pénznem szimbóluma pedig ₾. Az alábbiakban Georgian Lari árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Georgian Lari statisztikák
|Név
|Georgian Lari
|Szimbólum
|Lari
|Kisebb egység
|1/100 = Tetri
|Kisebb egység szimbóluma
|Tetri
|Legjobb GEL átváltás
|GEL - USD
|Legjobb GEL diagram
|GEL - USD diagram
Georgian Lari profil
|Érmék
|Freq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Bankjegyek
|Freq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Központi bank
|National Bank of Georgia
|Felhasználók
Georgia
Georgia
Miért érdekli a GEL?
