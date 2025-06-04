gel
GEL - Georgian Lari

A Georgian Lari Georgia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Georgian Lari árfolyam a GEL és USD közötti árfolyam. A Georgia Lari pénznemkódja GEL, a pénznem szimbóluma pedig ₾. Az alábbiakban Georgian Lari árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

GELgrúz lari

Georgian Lari statisztikák

NévGeorgian Lari
SzimbólumLari
Kisebb egység1/100 = Tetri
Kisebb egység szimbólumaTetri
Legjobb GEL átváltásGEL - USD
Legjobb GEL diagramGEL - USD diagram

Georgian Lari profil

ÉrmékFreq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
BankjegyekFreq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Központi bankNational Bank of Georgia
Felhasználók
Georgia

