XCG - Caribbean Guilder
A Caribbean Guilder Netherlands Antilles pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Caribbean Guilder árfolyam a XCG és USD közötti árfolyam. A Netherlands Antilles Guilder pénznemkódja XCG. Az alábbiakban Caribbean Guilder árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Caribbean Guilder statisztikák
|Név
|Caribbean Guilder
|Szimbólum
|Cg
|Kisebb egység
|Kisebb egység szimbóluma
|Legjobb XCG átváltás
|XCG - USD
|Legjobb XCG diagram
|XCG - USD diagram
Caribbean Guilder profil
|Bankjegyek
|Freq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Felhasználók
Caribbean Guilder
Caribbean Guilder
Miért érdekli a XCG?
