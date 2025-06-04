xcg
XCG - Caribbean Guilder

A Caribbean Guilder Netherlands Antilles pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Caribbean Guilder árfolyam a XCG és USD közötti árfolyam. A Netherlands Antilles Guilder pénznemkódja XCG. Az alábbiakban Caribbean Guilder árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Caribbean Guilder statisztikák

NévCaribbean Guilder
SzimbólumCg
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb XCG átváltásXCG - USD
Legjobb XCG diagramXCG - USD diagram

Caribbean Guilder profil

BankjegyekFreq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Felhasználók
Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14138
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651813

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%