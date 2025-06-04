VND - Vietnamese Dong
A Vietnamese Dong Viet Nam pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Vietnamese Dong árfolyam a VND és USD közötti árfolyam. A Viet Nam Dong pénznemkódja VND, a pénznem szimbóluma pedig ₫. Az alábbiakban Vietnamese Dong árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Vietnamese Dong statisztikák
|Név
|Vietnamese Dong
|Szimbólum
|₫
|Kisebb egység
|1/10 = hào
|Kisebb egység szimbóluma
|hào
|Legjobb VND átváltás
|VND - USD
|Legjobb VND diagram
|VND - USD diagram
Vietnamese Dong profil
|Érmék
|Freq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Bankjegyek
|Freq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Központi bank
|State Bank of Vietnam
|Felhasználók
Viet Nam
Viet Nam
Miért érdekli a VND?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a VND e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a VND árfolyamokatEgy VND valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz