VND - Vietnamese Dong

A Vietnamese Dong Viet Nam pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Vietnamese Dong árfolyam a VND és USD közötti árfolyam. A Viet Nam Dong pénznemkódja VND, a pénznem szimbóluma pedig ₫. Az alábbiakban Vietnamese Dong árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

VNDvietnámi dong

Vietnamese Dong statisztikák

NévVietnamese Dong
Szimbólum
Kisebb egység1/10 = hào
Kisebb egység szimbólumahào
Legjobb VND átváltásVND - USD
Legjobb VND diagramVND - USD diagram

Vietnamese Dong profil

ÉrmékFreq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BankjegyekFreq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Központi bankState Bank of Vietnam
Felhasználók
Viet Nam

Miért érdekli a VND?

Szeretnék...

