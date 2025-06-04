try
TRY - Turkish Lira

A Turkish Lira Turkey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Turkish Lira árfolyam a TRY és USD közötti árfolyam. A Turkey Lira pénznemkódja TRY, a pénznem szimbóluma pedig ₺. Az alábbiakban Turkish Lira árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

TRYtörök líra

Turkish Lira statisztikák

NévTurkish Lira
SzimbólumTL
Kisebb egység1/100 = kuruş
Kisebb egység szimbólumaKr
Legjobb TRY átváltásTRY - USD
Legjobb TRY diagramTRY - USD diagram

Turkish Lira profil

BecenevekKağıt, Mangır, Papel
ÉrmékFreq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
BankjegyekFreq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Központi bankCentral Bank of the Republic of Turkey
Felhasználók
Turkey, North Cyprus

