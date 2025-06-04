TRY - Turkish Lira
A Turkish Lira Turkey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Turkish Lira árfolyam a TRY és USD közötti árfolyam. A Turkey Lira pénznemkódja TRY, a pénznem szimbóluma pedig ₺. Az alábbiakban Turkish Lira árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Turkish Lira statisztikák
|Név
|Turkish Lira
|Szimbólum
|TL
|Kisebb egység
|1/100 = kuruş
|Kisebb egység szimbóluma
|Kr
|Legjobb TRY átváltás
|TRY - USD
|Legjobb TRY diagram
|TRY - USD diagram
Turkish Lira profil
|Becenevek
|Kağıt, Mangır, Papel
|Érmék
|Freq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
|Bankjegyek
|Freq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Központi bank
|Central Bank of the Republic of Turkey
|Felhasználók
Turkey, North Cyprus
