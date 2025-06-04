WST - Samoan Tala
Samoan Tala statisztikák
|Név
|Samoan Tala
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Sene
|Kisebb egység szimbóluma
|Sene
|Legjobb WST átváltás
|WST - USD
|Legjobb WST diagram
|WST - USD diagram
Samoan Tala profil
|Érmék
|Freq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Bankjegyek
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Központi bank
|Central Bank of Samoa
|Felhasználók
Samoa
Samoa
