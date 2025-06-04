wst
WST - Samoan Tala

A Samoan Tala Samoa pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Samoan Tala árfolyam a WST és USD közötti árfolyam. A Samoa Tala pénznemkódja WST, a pénznem szimbóluma pedig WS$. Az alábbiakban Samoan Tala árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

WSTszamoai tala

Samoan Tala statisztikák

NévSamoan Tala
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Sene
Kisebb egység szimbólumaSene
Legjobb WST átváltásWST - USD
Legjobb WST diagramWST - USD diagram

Samoan Tala profil

ÉrmékFreq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BankjegyekFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Központi bankCentral Bank of Samoa
Felhasználók
Samoa

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804448
USD / CAD1.40414
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651733

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%