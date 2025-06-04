ARS - Argentine Peso
A Argentine Peso Argentina pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Argentine Peso árfolyam a ARS és USD közötti árfolyam. A Argentina Peso pénznemkódja ARS, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Argentine Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Argentine Peso statisztikák
|Név
|Argentine Peso
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo
|Legjobb ARS átváltás
|ARS - USD
|Legjobb ARS diagram
|ARS - USD diagram
Argentine Peso profil
|Érmék
|Freq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Bankjegyek
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Központi bank
|Central Bank of Argentina
|Felhasználók
Argentina, Islas Malvinas
