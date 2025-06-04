ars
ARS - Argentine Peso

A Argentine Peso Argentina pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Argentine Peso árfolyam a ARS és USD közötti árfolyam. A Argentina Peso pénznemkódja ARS, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Argentine Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

ARSargentin peso

Argentine Peso statisztikák

NévArgentine Peso
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb ARS átváltásARS - USD
Legjobb ARS diagramARS - USD diagram

Argentine Peso profil

ÉrmékFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
BankjegyekFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Központi bankCentral Bank of Argentina
Felhasználók
Argentina, Islas Malvinas

