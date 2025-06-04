mdl
MDL - Moldovan Leu

A Moldovan Leu Moldova pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Moldovan Leu árfolyam a MDL és USD közötti árfolyam. A Moldova Leu pénznemkódja MDL, a pénznem szimbóluma pedig lei. Az alábbiakban Moldovan Leu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

mdl
MDLmoldovai lej

Moldovan Leu statisztikák

NévMoldovan Leu
SzimbólumLeu
Kisebb egység1/100 = Ban
Kisebb egység szimbólumaBan
Legjobb MDL átváltásMDL - USD
Legjobb MDL diagramMDL - USD diagram

Moldovan Leu profil

ÉrmékFreq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BankjegyekFreq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Központi bankNational Bank of Moldova
Felhasználók
Moldova

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.432
GBP / USD1.32397
USD / CHF0.804075
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652035

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%