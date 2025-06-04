MDL - Moldovan Leu

A Moldovan Leu Moldova pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Moldovan Leu árfolyam a MDL és USD közötti árfolyam. A Moldova Leu pénznemkódja MDL , a pénznem szimbóluma pedig lei. Az alábbiakban Moldovan Leu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.