MDL - Moldovan Leu
A Moldovan Leu Moldova pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Moldovan Leu árfolyam a MDL és USD közötti árfolyam. A Moldova Leu pénznemkódja MDL, a pénznem szimbóluma pedig lei. Az alábbiakban Moldovan Leu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Moldovan Leu statisztikák
|Név
|Moldovan Leu
|Szimbólum
|Leu
|Kisebb egység
|1/100 = Ban
|Kisebb egység szimbóluma
|Ban
|Legjobb MDL átváltás
|MDL - USD
|Legjobb MDL diagram
|MDL - USD diagram
Moldovan Leu profil
|Érmék
|Freq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Bankjegyek
|Freq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Központi bank
|National Bank of Moldova
|Felhasználók
Moldova
Miért érdekli a MDL?
