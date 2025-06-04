ttd
TTD - Trinidadian Dollar

A Trinidadian Dollar Trinidad and Tobago pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Trinidadian Dollar árfolyam a TTD és USD közötti árfolyam. A Trinidad and Tobago Dollar pénznemkódja TTD, a pénznem szimbóluma pedig TT$. Az alábbiakban Trinidadian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

TTDTrinidad és Tobago-i dollár

Trinidadian Dollar statisztikák

NévTrinidadian Dollar
SzimbólumTT$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb TTD átváltásTTD - USD
Legjobb TTD diagramTTD - USD diagram

Trinidadian Dollar profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
BankjegyekFreq used: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Központi bankCentral Bank of Trinidad and Tobago
Felhasználók
Trinidad, Tobago

Miért érdekli a TTD?

Szeretnék...

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.460
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804455
USD / CAD1.40428
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651785

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%