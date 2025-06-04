AOA - Angolan Kwanza
A Angolan Kwanza Angola pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Angolan Kwanza árfolyam a AOA és USD közötti árfolyam. A Angola Kwanza pénznemkódja AOA, a pénznem szimbóluma pedig Kz. Az alábbiakban Angolan Kwanza árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Angolan Kwanza statisztikák
|Név
|Angolan Kwanza
|Szimbólum
|Kz
|Kisebb egység
|1/100 = cêntimo
|Kisebb egység szimbóluma
|cêntimo
|Legjobb AOA átváltás
|AOA - USD
|Legjobb AOA diagram
|AOA - USD diagram
Angolan Kwanza profil
|Érmék
|Freq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Bankjegyek
|Freq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Központi bank
|Banco Nacional de Angola
|Felhasználók
Angola
Angola
Miért érdekli a AOA?
