AOA - Angolan Kwanza

A Angolan Kwanza Angola pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Angolan Kwanza árfolyam a AOA és USD közötti árfolyam. A Angola Kwanza pénznemkódja AOA, a pénznem szimbóluma pedig Kz. Az alábbiakban Angolan Kwanza árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

AOAangolai kwanza

Angolan Kwanza statisztikák

NévAngolan Kwanza
SzimbólumKz
Kisebb egység1/100 = cêntimo
Kisebb egység szimbólumacêntimo
Legjobb AOA átváltásAOA - USD
Legjobb AOA diagramAOA - USD diagram

Angolan Kwanza profil

ÉrmékFreq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BankjegyekFreq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Központi bankBanco Nacional de Angola
Felhasználók
Angola

Miért érdekli a AOA?

Szeretnék...

