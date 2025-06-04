SCR - Seychellois Rupee
A Seychellois Rupee Seychelles pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Seychellois Rupee árfolyam a SCR és USD közötti árfolyam. A Seychelles Rupee pénznemkódja SCR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Seychellois Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Seychellois Rupee statisztikák
|Név
|Seychellois Rupee
|Szimbólum
|₨
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb SCR átváltás
|SCR - USD
|Legjobb SCR diagram
|SCR - USD diagram
Seychellois Rupee profil
|Érmék
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Bankjegyek
|Freq used: ₨50, ₨100, ₨500
|Központi bank
|Central Bank of Seychelles
|Felhasználók
Seychelles
Seychelles
Miért érdekli a SCR?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SCR e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SCR árfolyamokatEgy SCR valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz