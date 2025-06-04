scr
SCR - Seychellois Rupee

A Seychellois Rupee Seychelles pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Seychellois Rupee árfolyam a SCR és USD közötti árfolyam. A Seychelles Rupee pénznemkódja SCR, a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Seychellois Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

scr
SCRseychelle-szigeteki rúpia

Seychellois Rupee statisztikák

NévSeychellois Rupee
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb SCR átváltásSCR - USD
Legjobb SCR diagramSCR - USD diagram

Seychellois Rupee profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
BankjegyekFreq used: ₨50, ₨100, ₨500
Központi bankCentral Bank of Seychelles
Felhasználók
Seychelles

