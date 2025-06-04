SCR - Seychellois Rupee

A Seychellois Rupee Seychelles pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Seychellois Rupee árfolyam a SCR és USD közötti árfolyam. A Seychelles Rupee pénznemkódja SCR , a pénznem szimbóluma pedig ₨. Az alábbiakban Seychellois Rupee árfolyamokat és egy valutaváltót talál.