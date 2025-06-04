TVD - Tuvaluan Dollar
A Tuvaluan Dollar Tuvalu pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tuvaluan Dollar árfolyam a TVD és USD közötti árfolyam. A Tuvalu Dollar pénznemkódja TVD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Tuvaluan Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Tuvaluan Dollar statisztikák
|Név
|Tuvaluan Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|¢
|Legjobb TVD átváltás
|TVD - USD
|Legjobb TVD diagram
|TVD - USD diagram
Tuvaluan Dollar profil
|Érmék
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Bankjegyek
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Felhasználók
Tuvalu
Tuvalu
Miért érdekli a TVD?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a TVD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a TVD árfolyamokatEgy TVD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz