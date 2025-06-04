tvd
TVD - Tuvaluan Dollar

A Tuvaluan Dollar Tuvalu pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tuvaluan Dollar árfolyam a TVD és USD közötti árfolyam. A Tuvalu Dollar pénznemkódja TVD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Tuvaluan Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

TVDtuvalui dollár

Tuvaluan Dollar statisztikák

NévTuvaluan Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbóluma¢
Legjobb TVD átváltásTVD - USD
Legjobb TVD diagramTVD - USD diagram

Tuvaluan Dollar profil

ÉrmékFreq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BankjegyekFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Felhasználók
Tuvalu

