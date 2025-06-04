PEN - Peruvian Sol
A Peruvian Sol Peru pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Peruvian Sol árfolyam a PEN és USD közötti árfolyam. A Peru Sol pénznemkódja PEN, a pénznem szimbóluma pedig S/.. Az alábbiakban Peruvian Sol árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Peruvian Sol statisztikák
|Név
|Peruvian Sol
|Szimbólum
|S/.
|Kisebb egység
|1/100 = Céntimo
|Kisebb egység szimbóluma
|Céntimo
|Legjobb PEN átváltás
|PEN - USD
|Legjobb PEN diagram
|PEN - USD diagram
Peruvian Sol profil
|Érmék
|Freq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Bankjegyek
|Freq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Központi bank
|Central Reserve Bank of Peru
|Felhasználók
Peru
Peru
Miért érdekli a PEN?
