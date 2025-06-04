pen
PEN - Peruvian Sol

A Peruvian Sol Peru pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Peruvian Sol árfolyam a PEN és USD közötti árfolyam. A Peru Sol pénznemkódja PEN, a pénznem szimbóluma pedig S/.. Az alábbiakban Peruvian Sol árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

PENperui sol

Peruvian Sol statisztikák

NévPeruvian Sol
SzimbólumS/.
Kisebb egység1/100 = Céntimo
Kisebb egység szimbólumaCéntimo
Legjobb PEN átváltásPEN - USD
Legjobb PEN diagramPEN - USD diagram

Peruvian Sol profil

ÉrmékFreq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BankjegyekFreq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Központi bankCentral Reserve Bank of Peru
Felhasználók
Peru

