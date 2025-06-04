bmd
BMD - Bermudian Dollar

A Bermudian Dollar Bermuda pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bermudian Dollar árfolyam a BMD és USD közötti árfolyam. A Bermuda Dollar pénznemkódja BMD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Bermudian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

bmd
BMDbermudai dollár

Bermudian Dollar statisztikák

NévBermudian Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb BMD átváltásBMD - USD
Legjobb BMD diagramBMD - USD diagram

Bermudian Dollar profil

Központi bankBermuda Monetary Authority
Felhasználók
Bermuda

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14138
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651813

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%