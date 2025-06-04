BMD - Bermudian Dollar

A Bermudian Dollar Bermuda pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bermudian Dollar árfolyam a BMD és USD közötti árfolyam. A Bermuda Dollar pénznemkódja BMD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Bermudian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.