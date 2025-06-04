BMD - Bermudian Dollar
A Bermudian Dollar Bermuda pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bermudian Dollar árfolyam a BMD és USD közötti árfolyam. A Bermuda Dollar pénznemkódja BMD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Bermudian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bermudian Dollar statisztikák
|Név
|Bermudian Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|Kisebb egység szimbóluma
|Legjobb BMD átváltás
|BMD - USD
|Legjobb BMD diagram
|BMD - USD diagram
Bermudian Dollar profil
|Központi bank
|Bermuda Monetary Authority
|Felhasználók
Bermuda
Bermuda
