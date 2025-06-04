xpf
XPF - CFP Franc

A CFP Franc Comptoirs Français du Pacifique (CFP) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb CFP Franc árfolyam a XPF és USD közötti árfolyam. A Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc pénznemkódja XPF, a pénznem szimbóluma pedig ₣. Az alábbiakban CFP Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

XPFCFP frank

CFP Franc statisztikák

NévCFP Franc
SzimbólumFranc
Kisebb egység1/100 = Centime
Kisebb egység szimbólumaCentime
Legjobb XPF átváltásXPF - USD
Legjobb XPF diagramXPF - USD diagram

CFP Franc profil

ÉrmékFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
BankjegyekFreq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
Központi bankInstitut d’émission d’Outre-Mer
Felhasználók
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands

