XPF - CFP Franc

A CFP Franc Comptoirs Français du Pacifique (CFP) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb CFP Franc árfolyam a XPF és USD közötti árfolyam. A Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc pénznemkódja XPF , a pénznem szimbóluma pedig ₣. Az alábbiakban CFP Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.