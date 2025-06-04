XPF - CFP Franc
A CFP Franc Comptoirs Français du Pacifique (CFP) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb CFP Franc árfolyam a XPF és USD közötti árfolyam. A Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc pénznemkódja XPF, a pénznem szimbóluma pedig ₣. Az alábbiakban CFP Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
CFP Franc statisztikák
|Név
|CFP Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb XPF átváltás
|XPF - USD
|Legjobb XPF diagram
|XPF - USD diagram
CFP Franc profil
|Érmék
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
|Bankjegyek
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Központi bank
|Institut d’émission d’Outre-Mer
|Felhasználók
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands
Miért érdekli a XPF?
