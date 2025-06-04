HKD - Hong Kong Dollar

A Hong Kong Dollar Hong Kong pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Hong Kong Dollar árfolyam a HKD és USD közötti árfolyam. A Hong Kong Dollar pénznemkódja HKD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Hong Kong Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.