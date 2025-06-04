HKD - Hong Kong Dollar

hkd
A Hong Kong Dollar Hong Kong pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Hong Kong Dollar árfolyam a HKD és USD közötti árfolyam. A Hong Kong Dollar pénznemkódja HKD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Hong Kong Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

During the 19th century, Hong Kong used a variety of foreign currencies such as Indian Rupees, Spanish Dollars, Mexican Pesos, and Chinese coins for daily transactions. As a British colony, an attempt to standardize the currency system was made in 1825 by introducing Sterling coins. This currency, however, proved to be unpopular and foreign coins continued to circulate.

In 1863, London's Royal Mint began issuing Hong Kong Dollar coins. By 1935, Hong Kong was the only country left on the silver standard. During Japanese occupation the Dollar was temporarily suspended, replaced by the Japanese Military Yen. In 1945, the Hong Kong was re-issued, pegged to the British Pound at a rate of 16 HKD to 1 GBP. In 1972, the Hong Kong Dollar re-pegged to the US Dollar, with the rate changing multiple times over the next few decades. Currently, the HKD operates on a linked exchange rate regime.

Hong Kong Dollar statisztikák

NévHong Kong Dollar
SzimbólumHK$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb HKD átváltásHKD - USD
Legjobb HKD diagramHKD - USD diagram

Hong Kong Dollar profil

BankjegyekFreq used: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
Központi bankHong Kong Monetary Authority
Felhasználók
Hong Kong

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%