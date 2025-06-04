MNT - Mongolian Tughrik

mnt
A Mongolian Tughrik Mongolia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mongolian Tughrik árfolyam a MNT és USD közötti árfolyam. A Mongolia Tughrik pénznemkódja MNT, a pénznem szimbóluma pedig ₮. Az alábbiakban Mongolian Tughrik árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Mongolian Tughrik statisztikák

NévMongolian Tughrik
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Möngö
Kisebb egység szimbólumaMöngö
Legjobb MNT átváltásMNT - USD
Legjobb MNT diagramMNT - USD diagram

Mongolian Tughrik profil

BecenevekTögrög
ÉrmékFreq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BankjegyekFreq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Központi bankBank of Mongolia
Felhasználók
Mongolia

