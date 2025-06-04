MNT - Mongolian Tughrik

A Mongolian Tughrik Mongolia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mongolian Tughrik árfolyam a MNT és USD közötti árfolyam. A Mongolia Tughrik pénznemkódja MNT , a pénznem szimbóluma pedig ₮. Az alábbiakban Mongolian Tughrik árfolyamokat és egy valutaváltót talál.