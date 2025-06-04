tnd
TND - Tunisian Dinar

A Tunisian Dinar Tunisia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tunisian Dinar árfolyam a TND és USD közötti árfolyam. A Tunisia Dinar pénznemkódja TND, a pénznem szimbóluma pedig د.ت. Az alábbiakban Tunisian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

TNDtunéziai dinár

Tunisian Dinar statisztikák

NévTunisian Dinar
SzimbólumDinar
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb TND átváltásTND - USD
Legjobb TND diagramTND - USD diagram

Tunisian Dinar profil

Felhasználók
Tunisia

