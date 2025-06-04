- Αρχική
- Currency Encyclopedia
The XE Currency Encyclopedia offers currency rates, forex news, and facts for every world currency like the US Dollar and the Euro. You can also learn about services available for each currency like money transfers, currency data, and more.
Browse all currencies
POPULAR
A
B
BAM - Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
BBD - Δολάριο Μπαρμπάντος
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Τάκα Μπαγκλαντές
BGN - Λεβ Βουλγαρίας
BHD - Δηνάριο Μπαχρέιν
BIF - Φράγκο Μπουρούντι
BMD - Δολάριο Βερμούδων
BND - Δολάριο Μπρουνέι
BOB - Μπολιβιάνο Βολιβίας
BRL - Ρεάλ Βραζιλίας
BSD - Δολάριο Μπαχαμών
BTC - Bitcoin
BTN - Νγκούλτρουμ Μπουτάν
BWP - Πούλα Μποτσουάνας
BYN - Ρούβλι Λευκορωσίας
BYR - Ρούβλι Λευκορωσίας
BZD - Δολάριο Μπελίζ
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Ντιρχάμ Μαρόκου
MDL - Λέου Μολδαβίας
MGA - Αριάρι Μαδαγασκάρης
MKD - Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
MMK - Κιάτ Μιανμάρ
MNT - Τουγκρίκ Μογγολίας
MOP - Πατάκα Μακάο
MRU - Ουγκίγια Μαυριτανίας
MUR - Ρουπία Μαυρικίου
MVR - Ρουφίγια Μαλδίβων
MWK - Κουάτσα Μαλάουι
MXN - Πέσο Μεξικού
MYR - Ρινγκίτ Μαλαισίας
MZN - Μετικάλ Μοζαμβίκης
N
P
S
SAR - Ριάλ Σαουδικής Αραβίας
SBD - Δολάριο Νήσων Σολομώντος
SCR - Ρουπία Σεϋχελλών
SDG - Λίρα Σουδάν
SEK - Κορόνα Σουηδίας
SGD - Δολάριο Σιγκαπούρης
SHP - Λίρα Αγίας Ελένης
SLE - Λεόνε Σιέρα Λεόνε
SLL - Λεόνε Σιέρα Λεόνε
SOS - Σελίνι Σομαλίας
SPL - Λουιτζίνο Σεμπόργκα
SRD - Δολάριο Σουρινάμ
STN - Ντόμπρα Σάο Τομέ
SVC - Κολόν Ελ Σαλβαδόρ
SYP - Λίρα Συρίας
SZL - Λιλανγκένι Σουαζιλάνδης
T
U
X
Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων
|Ζεύγος νομισμάτων
|Ισοτιμία
|Μεταβολή
|EUR / USD
|1.15921
|▲
|GBP / EUR
|1.14163
|▲
|USD / JPY
|156.494
|▼
|GBP / USD
|1.32340
|▲
|USD / CHF
|0.804471
|▼
|USD / CAD
|1.40392
|▼
|EUR / JPY
|181.410
|▲
|AUD / USD
|0.651787
|▲