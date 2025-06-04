Currency Encyclopedia

The XE Currency Encyclopedia offers currency rates, forex news, and facts for every world currency like the US Dollar and the Euro. You can also learn about services available for each currency like money transfers, currency data, and more.

Select a currency

usd
USDΔολάριο ΗΠΑ

Browse all currencies

POPULAR
usd
USD - Δολάριο ΗΠΑ
eur
EUR - Ευρώ
gbp
GBP - Βρετανική Λίρα
cad
CAD - Δολάριο Καναδά
aud
AUD - Δολάριο Αυστραλίας
jpy
JPY - Γιεν Ιαπωνίας
A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
afn
AFN - Αφγάνι Αφγανιστάν
all
ALL - Λεκ Αλβανίας
amd
AMD - Ντραμ Αρμενίας
ang
ANG - Φιορίνι Ολλανδικών Αντιλλών
aoa
AOA - Κουάνζα Ανγκόλας
ars
ARS - Πέσο Αργεντινής
aud
AUD - Δολάριο Αυστραλίας
awg
AWG - Φιορίνι Αρούμπα
azn
AZN - Μανάτ Αζερμπαϊτζάν
B
bam
BAM - Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
bbd
BBD - Δολάριο Μπαρμπάντος
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Τάκα Μπαγκλαντές
bgn
BGN - Λεβ Βουλγαρίας
bhd
BHD - Δηνάριο Μπαχρέιν
bif
BIF - Φράγκο Μπουρούντι
bmd
BMD - Δολάριο Βερμούδων
bnd
BND - Δολάριο Μπρουνέι
bob
BOB - Μπολιβιάνο Βολιβίας
brl
BRL - Ρεάλ Βραζιλίας
bsd
BSD - Δολάριο Μπαχαμών
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Νγκούλτρουμ Μπουτάν
bwp
BWP - Πούλα Μποτσουάνας
byn
BYN - Ρούβλι Λευκορωσίας
byr
BYR - Ρούβλι Λευκορωσίας
bzd
BZD - Δολάριο Μπελίζ
C
cad
CAD - Δολάριο Καναδά
cdf
CDF - Φράγκο Κονγκό
chf
CHF - Ελβετικό Φράγκο
clp
CLP - Πέσο Χιλής
cny
CNY - Κινεζικό Γουάν Ρενμίνμπι
cop
COP - Πέσο Κολομβίας
crc
CRC - Κολόν Κόστα Ρίκα
cuc
CUC - Μετατρέψιμο Πέσο Κούβας
cup
CUP - Πέσο Κούβας
cve
CVE - Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου
czk
CZK - Κορόνα Τσεχίας
D
djf
DJF - Φράγκο Τζιμπουτί
dkk
DKK - Κορόνα Δανίας
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Δηνάριο Αλγερίας
E
eek
EEK - Κορόνα Εσθονίας
egp
EGP - Λίρα Αιγύπτου
ern
ERN - Νάκφα Ερυθραίας
etb
ETB - Μπιρ Αιθιοπίας
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Ευρώ
F
fjd
FJD - Δολάριο Φίτζι
fkp
FKP - Λίρα Νήσων Φώκλαντ
G
gbp
GBP - Βρετανική Λίρα
gel
GEL - Λάρι Γεωργίας
ggp
GGP - Λίρα Γκέρνσεϊ
ghs
GHS - Σέντι Γκάνας
gip
GIP - Λίρα Γιβραλτάρ
gmd
GMD - Νταλάσι Γκάμπιας
gnf
GNF - Φράγκο Γουινέας
gtq
GTQ - Κετσάλ Γουατεμάλας
gyd
GYD - Δολάριο Γουιάνας
H
hkd
HKD - Δολάριο Χονγκ Κονγκ
hnl
HNL - Λεμπίρα Ονδούρας
hrk
HRK - Κούνα Κροατίας
htg
HTG - Γκουρντ Αϊτής
huf
HUF - Φιορίνι Ουγγαρίας
I
idr
IDR - Ρουπία Ινδονησίας
ils
ILS - Σέκελ Ισραήλ
imp
IMP - Λίρα Νήσου του Μαν
inr
INR - Ρουπία Ινδίας
iqd
IQD - Δηνάριο Ιράκ
irr
IRR - Ριάλ Ιράν
isk
ISK - Κορόνα Ισλανδίας
J
jep
JEP - Λίρα Τζέρσεϊ
jmd
JMD - Δολάριο Τζαμάικας
jod
JOD - Δηνάριο Ιορδανίας
jpy
JPY - Γιεν Ιαπωνίας
K
kes
KES - Σελίνι Κένυας
kgs
KGS - Σομ Κιργιζίας
khr
KHR - Ριέλ Καμπότζης
kmf
KMF - Φράγκο Κομορών
kpw
KPW - Γουόν Βόρειας Κορέας
krw
KRW - Γουόν Νότιας Κορέας
kwd
KWD - Δηνάριο Κουβέιτ
kyd
KYD - Δολάριο Νήσων Κέιμαν
kzt
KZT - Τένγκε Καζακστάν
L
lak
LAK - Κιπ Λάος
lbp
LBP - Λίρα Λιβάνου
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Ρουπία Σρι Λάνκα
lrd
LRD - Δολάριο Λιβερίας
lsl
LSL - Λότι Λεσότο
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Λίτας Λιθουανίας
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Λατ Λετονίας
lyd
LYD - Δηνάριο Λιβύης
M
mad
MAD - Ντιρχάμ Μαρόκου
mdl
MDL - Λέου Μολδαβίας
mga
MGA - Αριάρι Μαδαγασκάρης
mkd
MKD - Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας
mmk
MMK - Κιάτ Μιανμάρ
mnt
MNT - Τουγκρίκ Μογγολίας
mop
MOP - Πατάκα Μακάο
mru
MRU - Ουγκίγια Μαυριτανίας
mur
MUR - Ρουπία Μαυρικίου
mvr
MVR - Ρουφίγια Μαλδίβων
mwk
MWK - Κουάτσα Μαλάουι
mxn
MXN - Πέσο Μεξικού
myr
MYR - Ρινγκίτ Μαλαισίας
mzn
MZN - Μετικάλ Μοζαμβίκης
N
nad
NAD - Δολάριο Ναμίμπιας
ngn
NGN - Νάιρα Νιγηρίας
nio
NIO - Κόρδοβα Νικαράγουας
nok
NOK - Κορόνα Νορβηγίας
npr
NPR - Ρουπία Νεπάλ
nzd
NZD - Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
O
omr
OMR - Ριάλ Ομάν
P
pab
PAB - Μπαλμπόα Παναμά
pen
PEN - Σολ Περού
pgk
PGK - Κίνα Παπούα Νέας Γουινέας
php
PHP - Πέσο Φιλιππίνων
pkr
PKR - Ρουπία Πακιστάν
pln
PLN - Ζλότι Πολωνίας
pyg
PYG - Γκουαρανί Παραγουάης
Q
qar
QAR - Ριάλ Κατάρ
R
ron
RON - Λέου Ρουμανίας
rsd
RSD - Δηνάριο Σερβίας
rub
RUB - Ρούβλι Ρωσίας
rwf
RWF - Φράγκο Ρουάντας
S
sar
SAR - Ριάλ Σαουδικής Αραβίας
sbd
SBD - Δολάριο Νήσων Σολομώντος
scr
SCR - Ρουπία Σεϋχελλών
sdg
SDG - Λίρα Σουδάν
sek
SEK - Κορόνα Σουηδίας
sgd
SGD - Δολάριο Σιγκαπούρης
shp
SHP - Λίρα Αγίας Ελένης
sle
SLE - Λεόνε Σιέρα Λεόνε
sll
SLL - Λεόνε Σιέρα Λεόνε
sos
SOS - Σελίνι Σομαλίας
spl
SPL - Λουιτζίνο Σεμπόργκα
srd
SRD - Δολάριο Σουρινάμ
stn
STN - Ντόμπρα Σάο Τομέ
svc
SVC - Κολόν Ελ Σαλβαδόρ
syp
SYP - Λίρα Συρίας
szl
SZL - Λιλανγκένι Σουαζιλάνδης
T
thb
THB - Μπατ Ταϊλάνδης
tjs
TJS - Σομόνι Τατζικιστάν
tmt
TMT - Μανάτ Τουρκμενιστάν
tnd
TND - Δηνάριο Τυνησίας
top
TOP - Παάγκα Τόνγκα
try
TRY - Λίρα Τουρκίας
ttd
TTD - Δολάριο Τρινιντάντ
tvd
TVD - Δολάριο Τουβαλού
twd
TWD - Νέο Δολάριο Ταϊβάν
tzs
TZS - Σελίνι Τανζανίας
U
uah
UAH - Γρίβνα Ουκρανίας
ugx
UGX - Σελίνι Ουγκάντας
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - Δολάριο ΗΠΑ
uyu
UYU - Πέσο Ουρουγουάης
uzs
UZS - Σομ Ουζμπεκιστάν
V
vef
VEF - Μπολιβάρ Βενεζουέλας
ves
VES - Μπολιβάρ Βενεζουέλας
vnd
VND - Ντονγκ Βιετνάμ
vuv
VUV - Βάτου Βανουάτου
W
wst
WST - Τάλα Σαμόα
X
xaf
XAF - Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (BEAC)
xag
XAG - Ουγγιά Αργύρου
xau
XAU - Ουγγιά Χρυσού
xcd
XCD - Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής
xcg
XCG - Φιορίνι Καραϊβικής
xdr
XDR - Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ΔΝΤ
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - Φράγκο CFA
xpd
XPD - Ουγγιά Παλλαδίου
xpf
XPF - Φράγκο CFP
xpt
XPT - Ουγγιά Λευκόχρυσου
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Ριάλ Υεμένης
Z
zar
ZAR - Ραντ Νότιας Αφρικής
zmk
ZMK - Κουάτσα Ζάμπιας
zmw
ZMW - Κουάτσα Ζάμπιας
zwd
ZWD - Δολάριο Ζιμπάμπουε
zwg
ZWG - Δολάριο Ζιμπάμπουε
zwl
ZWL - Δολάριο Ζιμπάμπουε

Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ζεύγος νομισμάτωνΙσοτιμίαΜεταβολή
EUR / USD1.15921
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.494
GBP / USD1.32340
USD / CHF0.804471
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651787

Ισοτιμίες Κεντρικών Τραπεζών

ΝόμισμαΕπιτόκιο
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%