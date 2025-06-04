bdt
BDT - Bangladeshi Taka

The Bangladeshi Taka is the currency of Bangladesh. Our currency rankings show that the most popular Bangladeshi Taka exchange rate is the BDT to USD rate. The currency code for Bangladesh Taka is BDT, and the currency symbol is ৳. Below, you'll find Bangladeshi Taka rates and a currency converter.

Bangladeshi Taka Stats

NameBangladeshi Taka
SymbolTk
Minor unit1/100 = poisha
Minor unit symbolpoisha
Top BDT conversionBDT to USD
Top BDT chartBDT to USD chart

Bangladeshi Taka Profile

CoinsFreq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
Bank notesFreq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
Central bankBangladesh Bank
Users
Bangladesh

Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ζεύγος νομισμάτωνΙσοτιμίαΜεταβολή
EUR / USD1.15939
GBP / EUR1.14145
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804387
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651805

Ισοτιμίες Κεντρικών Τραπεζών

ΝόμισμαΕπιτόκιο
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%