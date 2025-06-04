BDT - Bangladeshi Taka
The Bangladeshi Taka is the currency of Bangladesh. Our currency rankings show that the most popular Bangladeshi Taka exchange rate is the BDT to USD rate. The currency code for Bangladesh Taka is BDT, and the currency symbol is ৳. Below, you'll find Bangladeshi Taka rates and a currency converter.
Bangladeshi Taka Stats
|Name
|Bangladeshi Taka
|Symbol
|Tk
|Minor unit
|1/100 = poisha
|Minor unit symbol
|poisha
|Top BDT conversion
|BDT to USD
|Top BDT chart
|BDT to USD chart
Bangladeshi Taka Profile
|Coins
|Freq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Bank notes
|Freq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
|Central bank
|Bangladesh Bank
|Users
Bangladesh
Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων
|Ζεύγος νομισμάτων
|Ισοτιμία
|Μεταβολή
|EUR / USD
|1.15939
|▲
|GBP / EUR
|1.14145
|▲
|USD / JPY
|156.470
|▼
|GBP / USD
|1.32339
|▲
|USD / CHF
|0.804387
|▼
|USD / CAD
|1.40391
|▼
|EUR / JPY
|181.411
|▲
|AUD / USD
|0.651805
|▲