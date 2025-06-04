Παίρνετε ένα τηλεφώνημα από κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι μέλος της οικογένειάς σας και χρειάζεται χρήματα. Είναι απρόθυμοι να μοιραστούν λεπτομέρειες και σας ζητούν να μην το πείτε σε κανέναν. Στέλνετε τα χρήματα, μόνο και μόνο για να ανακαλύψετε ότι δεν ήταν αυτοί που έλεγαν ότι ήταν.