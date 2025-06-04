Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασίζεστε
Γνωρίζουμε πόσο κρίσιμες είναι οι ασφαλείς υπηρεσίες όταν πρόκειται για τα χρήματα και τις πληροφορίες σας. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία και αυστηρά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές σας είναι πάντα προστατευμένες και ασφαλείς.
Βάζουμε την οικονομική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των δεδομένων σας σε προτεραιότητα
Η ασφάλειά σας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Με τεχνολογία αιχμής και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, υπερβαίνουμε κάθε όριο για την προστασία των χρημάτων και των προσωπικών σας πληροφοριών. Εξασφαλίζουμε μια ασφαλή, ξέγνοιαστη εμπειρία κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Μέρος του τρίτου μεγαλύτερου δικτύου μεταφορών στον κόσμο
Ως μέλος της οικογένειας της Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), η Xe αποτελεί μέρος του τρίτου μεγαλύτερου δικτύου μεταφοράς χρημάτων στον κόσμο. Ρυθμιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο και τηρούμε τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε συναλλαγή είναι ασφαλής και αξιόπιστη. Είμαστε εδώ για να παραμείνουμε - αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε κορυφαία προστασία για τα χρήματά σας, κάθε φορά.
Πώς προστατεύουμε αυτό που είναι δικό σας
Ασφαλής υποδομή
Χρησιμοποιούμε αξιόπιστα συστήματα για ασφαλείς, γρήγορες μεταφορές. Η υπερσύγχρονη τεχνολογία και η 24ωρη παρακολούθηση διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές σας είναι ασφαλείς, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι κάθε φορά που στέλνετε χρήματα.
Αυθεντικοποίηση & έλεγχος πρόσβασης
Χρησιμοποιούμε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) με βιομετρική επαλήθευση για τις συνδέσεις. Η δραστηριότητα του λογαριασμού παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να ανιχνεύεται και να αποκλείεται αμέσως οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Συνολικό απόρρητο δεδομένων
Εκτιμούμε το απόρρητο ως θεμελιώδες δικαίωμα. Τα δεδομένα σας δεν πωλούνται ούτε χρησιμοποιούνται καταχρηστικά. Συμμορφωνόμαστε με παγκόσμιους κανονισμούς όπως ο GDPR και ο CCPA, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα διαχειρίζονται με ασφάλεια και προστατεύονται πλήρως ανά πάσα στιγμή.
Παρακολούθηση & ανίχνευση απειλών
Η ομάδα μας παρακολουθεί τα συστήματα 24 ώρες το 24ωρο, χρησιμοποιώντας ανίχνευση απειλών με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πραγματοποιούμε τακτικές σαρώσεις ευπάθειας και ετήσιες δοκιμές διείσδυσης από τρίτους για τον προληπτικό εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας.
Διασφάλιση των χρημάτων και των δεδομένων σας με 2FA
Ο λογαριασμός σας Xe προστατεύεται σαν θησαυροφυλάκιο υψηλής ασφαλείας, με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και βιομετρική επαλήθευση. Αυτά τα επίπεδα προστασίας διασφαλίζουν ότι μόνο εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, διατηρώντας τα χρήματά σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Πρωτόκολλο αντιμετώπισης περιστατικών 24/7
Στην απίθανη περίπτωση που κάτι πάει στραβά, η ομάδα μας ανταποκρίνεται άμεσα για να διασφαλίσει το λογαριασμό σας και να σταματήσει τις απειλές εν τη γενέσει τους. Ανησυχείτε για το λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας; Η ειδική ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24/5 και έτοιμη να σας βοηθήσει όποτε χρειαστείτε βοήθεια.
Η ασφάλεια των δεδομένων ξεκινά με την κατάρτιση και την εκπαίδευση
Ελέγχουμε προσεκτικά κάθε υπάλληλο με ελέγχους ιστορικού από τρίτους πριν χορηγήσουμε πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Η ομάδα μας υποβάλλεται επίσης σε τακτική εκπαίδευση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διασφαλίζοντας ότι είναι πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή και προστατευμένα.
Πώς να μεταφέρετε χρήματα στο εξωτερικό με το Xe
Δημιουργία λογαριασμού
Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
Άμεση προσφορά
Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.
Στείλτε χρήματα
Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς σας.
Βασικές πολιτικές που ακολουθούμε
Διατηρούμε ένα ισχυρό σύνολο πολιτικών ασφαλείας και τεχνικών προτύπων που ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Αυτά επανεξετάζονται ετησίως για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε πάντα ενημερωμένοι. Ορισμένες από τις βασικές πολιτικές περιλαμβάνουν:
Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών
Πολιτική αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας
Πολιτική απομακρυσμένης πρόσβασης
Πολιτική ταξινόμησης δεδομένων
Πολιτική διαχείρισης τρωτότητας
Πολιτική κρυπτογράφησης δεδομένων
Πολιτική λογικής πρόσβασης
Σχεδιασμένο για την προστασία των δεδομένων σας
Ενσωματώνουμε μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που συμβάλλει στον μετριασμό των απειλών στον κυβερνοχώρο και εξασφαλίζει ανθεκτικότητα αποφεύγοντας τα ενιαία σημεία αποτυχίας, ώστε τα δεδομένα σας να είναι πάντα προστατευμένα.
Κέντρα δεδομένων
Τα κέντρα δεδομένων μας προστατεύονται από φυσικά και λογικά μέτρα ασφαλείας, όπως τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών και 24ωρη παρακολούθηση από ανθρώπους και εργαλεία βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιούμε πολλαπλές ζώνες διαθεσιμότητας για την παροχή πλεονασμού και ανοχής σφαλμάτων.
Ασφάλεια δικτύου
Χρησιμοποιούμε προηγμένα μέτρα ασφαλείας δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από επιθέσεις DDoS, κακόβουλο λογισμικό και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα συστήματά μας χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένες αντιδράσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και τον μετριασμό των κινδύνων.
Συμμορφωνόμαστε με πολλές παγκόσμιες τράπεζες και ρυθμιστικούς οργανισμούς
Στείλτε με εμπιστοσύνη
Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.
Συχνές ερωτήσεις ασφαλείας
Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή/και επαγγελματικής στέγης και άλλα στοιχεία επικοινωνίας ("Στοιχεία επικοινωνίας"), τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εικόνες, βίντεο ή υπογραφή.
Η ειδοποίηση απορρήτου μας εξηγεί πώς και γιατί μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα περιορίζεται βάσει της αρχής του ελάχιστου προνομίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι μόνο το προσωπικό της Xe που χρειάζεται πρόσβαση για να εκτελέσει τις εργασίες του μπορεί να το κάνει. Ένα παράδειγμα είναι η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Η Xe εφαρμόζει ένα υβριδικό μοντέλο για τον ιστότοπο και τις εφαρμογές για κινητά. Οι διακομιστές παραγωγής μας φιλοξενούνται στο AWS και σε κέντρα δεδομένων της ΕΕ.
Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες κρυπτογράφησης που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τις ευαίσθητες πληροφορίες σας. Τα συστήματά μας χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση AES-256 για τα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ τα δεδομένα κατά τη μεταφορά κρυπτογραφούνται μέσω TLS 1.2 και TLS1.3.
Οι επεξεργαστές πληρωμών μας είναι πάροχοι υπηρεσιών επιπέδου 1. Η Xe δεν επεξεργάζεται ποτέ δεδομένα καρτών πληρωμής.
Η προστασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Ακολουθούν μερικά εύκολα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε:
Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης
Δημιουργήστε μοναδικούς και ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς σας και αποφύγετε τη χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης για πολλές υπηρεσίες.
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA):
Όποτε είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε τη λειτουργία MFA, η οποία προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στους λογαριασμούς σας.
Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αποφεύγετε να κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή να κατεβάζετε συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς.
Προσέξτε τις προσωπικές πληροφορίες
Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε ευαίσθητα δεδομένα στο διαδίκτυο και να τα παρέχετε μόνο σε αξιόπιστες πηγές.
Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και να προστατεύσετε το ιδιωτικό σας απόρρητο στο διαδίκτυο.
Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε πέσει θύμα απάτης.
Διατηρήστε τα αποδεικτικά στοιχεία: Αποθηκεύστε όλα τα σχετικά έγγραφα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αναφοράς σας.
Αναφέροντας αμέσως την απάτη, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από ενδεχόμενη ζημία και να βοηθήσετε στην προσαγωγή των ενόχων στη δικαιοσύνη.
Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε τις προσωπικές και οικονομικές σας πληροφορίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας μας ή αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ασφαλείας μας στο security@xe.com.