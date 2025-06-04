Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασίζεστε

Γνωρίζουμε πόσο κρίσιμες είναι οι ασφαλείς υπηρεσίες όταν πρόκειται για τα χρήματα και τις πληροφορίες σας. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία και αυστηρά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές σας είναι πάντα προστατευμένες και ασφαλείς.

Μεταφορά με εμπιστοσύνη
Security at Xe

Βάζουμε την οικονομική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των δεδομένων σας σε προτεραιότητα

Η ασφάλειά σας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Με τεχνολογία αιχμής και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, υπερβαίνουμε κάθε όριο για την προστασία των χρημάτων και των προσωπικών σας πληροφοριών. Εξασφαλίζουμε μια ασφαλή, ξέγνοιαστη εμπειρία κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Εγγραφείτε τώρα
Xe and Euronet

Μέρος του τρίτου μεγαλύτερου δικτύου μεταφορών στον κόσμο

Ως μέλος της οικογένειας της Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), η Xe αποτελεί μέρος του τρίτου μεγαλύτερου δικτύου μεταφοράς χρημάτων στον κόσμο. Ρυθμιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο και τηρούμε τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε συναλλαγή είναι ασφαλής και αξιόπιστη. Είμαστε εδώ για να παραμείνουμε - αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε κορυφαία προστασία για τα χρήματά σας, κάθε φορά.

Μάθετε περισσότερα Στείλτε τώρα

Πώς προστατεύουμε αυτό που είναι δικό σας

Secure infrastructure

Ασφαλής υποδομή

Χρησιμοποιούμε αξιόπιστα συστήματα για ασφαλείς, γρήγορες μεταφορές. Η υπερσύγχρονη τεχνολογία και η 24ωρη παρακολούθηση διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές σας είναι ασφαλείς, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι κάθε φορά που στέλνετε χρήματα.

Authentication & access control

Αυθεντικοποίηση & έλεγχος πρόσβασης

Χρησιμοποιούμε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) με βιομετρική επαλήθευση για τις συνδέσεις. Η δραστηριότητα του λογαριασμού παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να ανιχνεύεται και να αποκλείεται αμέσως οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Data privacy

Συνολικό απόρρητο δεδομένων

Εκτιμούμε το απόρρητο ως θεμελιώδες δικαίωμα. Τα δεδομένα σας δεν πωλούνται ούτε χρησιμοποιούνται καταχρηστικά. Συμμορφωνόμαστε με παγκόσμιους κανονισμούς όπως ο GDPR και ο CCPA, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα διαχειρίζονται με ασφάλεια και προστατεύονται πλήρως ανά πάσα στιγμή.

Monitoring & threat detection

Παρακολούθηση & ανίχνευση απειλών

Η ομάδα μας παρακολουθεί τα συστήματα 24 ώρες το 24ωρο, χρησιμοποιώντας ανίχνευση απειλών με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πραγματοποιούμε τακτικές σαρώσεις ευπάθειας και ετήσιες δοκιμές διείσδυσης από τρίτους για τον προληπτικό εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας.

Safeguarding your money and data with 2FA

Διασφάλιση των χρημάτων και των δεδομένων σας με 2FA

Ο λογαριασμός σας Xe προστατεύεται σαν θησαυροφυλάκιο υψηλής ασφαλείας, με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και βιομετρική επαλήθευση. Αυτά τα επίπεδα προστασίας διασφαλίζουν ότι μόνο εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, διατηρώντας τα χρήματά σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ξεκινήστε τη μεταφορά σας
24/7 dedicated incident response protocol

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης περιστατικών 24/7

Στην απίθανη περίπτωση που κάτι πάει στραβά, η ομάδα μας ανταποκρίνεται άμεσα για να διασφαλίσει το λογαριασμό σας και να σταματήσει τις απειλές εν τη γενέσει τους. Ανησυχείτε για το λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας; Η ειδική ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24/5 και έτοιμη να σας βοηθήσει όποτε χρειαστείτε βοήθεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας Κατάσταση συστήματος
Employee screening, training & awareness at Xe

Η ασφάλεια των δεδομένων ξεκινά με την κατάρτιση και την εκπαίδευση

Ελέγχουμε προσεκτικά κάθε υπάλληλο με ελέγχους ιστορικού από τρίτους πριν χορηγήσουμε πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Η ομάδα μας υποβάλλεται επίσης σε τακτική εκπαίδευση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διασφαλίζοντας ότι είναι πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή και προστατευμένα.

Πώς να μεταφέρετε χρήματα στο εξωτερικό με το Xe

Create account

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς σας.

Committed to security at Xe

Βασικές πολιτικές που ακολουθούμε

Διατηρούμε ένα ισχυρό σύνολο πολιτικών ασφαλείας και τεχνικών προτύπων που ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Αυτά επανεξετάζονται ετησίως για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε πάντα ενημερωμένοι. Ορισμένες από τις βασικές πολιτικές περιλαμβάνουν:

  • Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών

  • Πολιτική αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας

  • Πολιτική απομακρυσμένης πρόσβασης

  • Πολιτική ταξινόμησης δεδομένων

  • Πολιτική διαχείρισης τρωτότητας

  • Πολιτική κρυπτογράφησης δεδομένων

  • Πολιτική λογικής πρόσβασης

Σχεδιασμένο για την προστασία των δεδομένων σας

Ενσωματώνουμε μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που συμβάλλει στον μετριασμό των απειλών στον κυβερνοχώρο και εξασφαλίζει ανθεκτικότητα αποφεύγοντας τα ενιαία σημεία αποτυχίας, ώστε τα δεδομένα σας να είναι πάντα προστατευμένα.

Center Icon

Κέντρα δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων μας προστατεύονται από φυσικά και λογικά μέτρα ασφαλείας, όπως τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών και 24ωρη παρακολούθηση από ανθρώπους και εργαλεία βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιούμε πολλαπλές ζώνες διαθεσιμότητας για την παροχή πλεονασμού και ανοχής σφαλμάτων.

Network security

Ασφάλεια δικτύου

Χρησιμοποιούμε προηγμένα μέτρα ασφαλείας δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από επιθέσεις DDoS, κακόβουλο λογισμικό και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα συστήματά μας χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένες αντιδράσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και τον μετριασμό των κινδύνων.

Συμμορφωνόμαστε με πολλές παγκόσμιες τράπεζες και ρυθμιστικούς οργανισμούς

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Στείλτε με εμπιστοσύνη

Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.

Ξεκινήστε

Συχνές ερωτήσεις ασφαλείας