Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή/και επαγγελματικής στέγης και άλλα στοιχεία επικοινωνίας ("Στοιχεία επικοινωνίας"), τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εικόνες, βίντεο ή υπογραφή.

Η ειδοποίηση απορρήτου μας εξηγεί πώς και γιατί μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.