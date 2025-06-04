Η εφαρμογή Xe είναι διαθέσιμη για λήψη τόσο από το App Store για iOS όσο και από το Google Play Store για συσκευές Android. Με την εφαρμογή Xe, έχετε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να διαχειρίζεστε αβίαστα τις ανάγκες σας σε παγκόσμια νομίσματα και τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Είτε παρακολουθείτε πολλαπλά νομίσματα, είτε ρυθμίζετε ειδοποιήσεις ισοτιμιών, είτε στέλνετε χρήματα σε περισσότερες από 200 χώρες σε σχεδόν 130+ νομίσματα, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει πλήρη έλεγχο στα χέρια σας. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο, να βλέπετε ιστορικά δεδομένα και να διαχειρίζεστε τις συναλλαγές σας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.