Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Xe
Στείλτε χρήματα
Μεταφέρετε εύκολα χρήματα σε περισσότερες από 200 χώρες σε 130+ νομίσματα με λίγα μόνο πατήματα. Η διαισθητική διεπαφή μας εξασφαλίζει μια απρόσκοπτη εμπειρία, καθιστώντας γρήγορη και απλή την αποστολή χρημάτων στον προορισμό σας.
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Μείνετε ενημερωμένοι για την κατάσταση των μεταφορών σας σε πραγματικό χρόνο. Με τη λειτουργία παρακολούθησης, μπορείτε να παρακολουθείτε τις συναλλαγές σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας ψυχική ηρεμία και διαφάνεια.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων τιμών
Μη χάσετε ποτέ την ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα. Ρυθμίστε ειδοποιήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και ειδοποιηθείτε όταν επιτευχθεί η επιθυμητή συναλλαγματική ισοτιμία, βοηθώντας σας να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε μεταφορά.
Προβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών
Αποκτήστε πρόσβαση σε ζωντανές συναλλαγματικές ισοτιμίες ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Η εφαρμογή μας σας παρέχει τις τελευταίες τιμές, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είστε μπροστά στην αγορά συναλλάγματος. Παρακολουθήστε έως και 10 νομίσματα ταυτόχρονα.
Ειδοποίηση
Μείνετε ενημερωμένοι με ειδοποιήσεις push σε πραγματικό χρόνο. Λάβετε άμεσες ενημερώσεις για τις μεταφορές χρημάτων σας, ειδοποιήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και σημαντικές κινήσεις του λογαριασμού σας, διασφαλίζοντας ότι έχετε πάντα τον έλεγχο, όπου κι αν βρίσκεστε.
Ασφαλής σύνδεση
Ασφαλίστε το λογαριασμό σας χωρίς κόπο με το Face ID ή το Touch ID. Αυτές οι βιομετρικές μέθοδοι σύνδεσης προσφέρουν έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο πρόσβασης στο λογαριασμό σας, διασφαλίζοντας ότι μόνο εσείς μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις πληροφορίες σας με μια ματιά ή ένα άγγιγμα.
Στείλτε χρήματα εν κινήσει
Η αποστολή χρημάτων παγκοσμίως είναι απλή με την εφαρμογή Xe. Απολαύστε γρήγορες, ασφαλείς μεταφορές από το smartphone σας, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Είτε πρόκειται για προσωπικές είτε για επαγγελματικές ανάγκες, το Xe βάζει τη δύναμη των διεθνών μεταφορών χρημάτων ακριβώς στην τσέπη σας.
Βολικές μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου
Παρακάμψτε τους περιορισμούς της παραδοσιακής τραπεζικής μέσω κινητού τηλεφώνου με ταχύτερες, πιο ευέλικτες μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα. Αποκτήστε καλύτερες τιμές, αποφύγετε τις υψηλές χρεώσεις και στείλτε χρήματα σε 190+ χώρες - όλα αυτά από την άνεση της κινητής σας συσκευής.
Η μεταφορά χρημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εύκολη
Δημιουργία λογαριασμού
Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
Άμεση προσφορά
Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.
Στείλτε χρήματα
Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα με την εφαρμογή Xe. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς σας.
Τρόποι αποστολής χρημάτων
Επιλέξτε τη σωστή επιλογή πληρωμής για κάθε σας ανάγκη.
Άμεση χρέωση
Λαμβάνει χρήματα από την τράπεζά σας. Συνήθως φτάνει μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.
Έμβασμα
Μεταφορά από την τράπεζά σας στη δική μας. Συνήθως φτάνει εντός 24 ωρών.
Χρεωστική/πιστωτική κάρτα
Η ταχύτερη μέθοδος, αλλά περιλαμβάνει μικρές χρεώσεις. Τα χρήματα φτάνουν σχεδόν αμέσως.
Τρόποι λήψης χρημάτων
Προσφέρουμε βολικές επιλογές για τη λήψη χρημάτων σε όλο τον κόσμο.
Τραπεζικές καταθέσεις
Στείλτε απευθείας σε εκατοντάδες μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως.
Παραλαβή μετρητών
Παραλάβετε μετρητά σε 500.000+ τοποθεσίες σε περισσότερες από 150 χώρες.
Πορτοφόλι κινητού
Στείλτε χρήματα απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του αγαπημένου σας προσώπου σε 35+ χώρες.
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Συχνές ερωτήσεις εφαρμογής (FAQ)
Η εφαρμογή Xe είναι διαθέσιμη για λήψη τόσο από το App Store για iOS όσο και από το Google Play Store για συσκευές Android. Με την εφαρμογή Xe, έχετε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να διαχειρίζεστε αβίαστα τις ανάγκες σας σε παγκόσμια νομίσματα και τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Είτε παρακολουθείτε πολλαπλά νομίσματα, είτε ρυθμίζετε ειδοποιήσεις ισοτιμιών, είτε στέλνετε χρήματα σε περισσότερες από 200 χώρες σε σχεδόν 130+ νομίσματα, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει πλήρη έλεγχο στα χέρια σας. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο, να βλέπετε ιστορικά δεδομένα και να διαχειρίζεστε τις συναλλαγές σας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
Τα όρια αποστολής για την εφαρμογή Xe είναι τα ίδια με εκείνα της ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με ευκολία για να μεταφέρετε τόσο μεγάλα όσο και μικρά ποσά.
Για να στείλετε χρήματα, θα πρέπει να δώσετε στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών IBAN ή SWIFT/BIC) και τη μέθοδο πληρωμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη ταυτοποίηση.
Η Xe εφαρμόζει διάφορα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κεφαλαίων σας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης, του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και ασφαλών χαρακτηριστικών σύνδεσης, όπως ο βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες και οι πληροφορίες πληρωμής σας προστατεύονται σε κάθε βήμα.
Ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υποστήριξη πελατών απευθείας μέσω της εφαρμογής Xe. Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις και να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη για πιο εξατομικευμένη βοήθεια, αν χρειαστεί.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας μεταφοράς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το νόμισμα, η χώρα προορισμού και η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείται. Γενικά, οι περισσότερες μεταφορές ολοκληρώνονται εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών.
Ναι, μπορείτε να παρακολουθείτε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα μέσω της εφαρμογής Xe. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς σας, ώστε να γνωρίζετε πάντα πού βρίσκονται τα χρήματά σας και πότε θα φτάσουν.