Συναλλαγματικές ειδοποιήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών

Συνδεθείτε (ή εγγραφείτε!) τώρα για να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών από την Xe

Αφήστε μας να παρακολουθήσουμε την αγορά για εσάς

Οι αγορές κινούνται συνεχώς. Λάβετε ειδοποιήσεις ισοτιμίας ώστε να μην χάσετε την επιθυμητή ισοτιμία.

Λάβετε ειδοποιήσεις ισοτιμίας

Πώς λειτουργούν οι ειδοποιήσεις ρυθμού Xe

1. Δημιουργία λογαριασμού

Ένας δωρεάν λογαριασμός για όλες τις ανάγκες σας σε ξένο νόμισμα

2. Ορίστε τον επιθυμητό ρυθμό

Δημιουργήστε πολλαπλές ειδοποιήσεις για να παρακολουθείτε τα επιλεγμένα νομίσματα

3. Ειδοποίηση

Θα σας ενημερώσουμε όταν ενεργοποιηθεί η επιθυμητή τιμή σας.

Άνοιγμα δωρεάν λογαριασμού

Rate alerts for the mid-market rate

Οι Xe Rate Alerts χρησιμοποιούν τιμές της μεσαίας αγοράς

Η μέση τιμή αγοράς είναι το ενδιάμεσο σημείο μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς για ένα συγκεκριμένο νόμισμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και αλλάζει συνεχώς.

Χρειάζεται να δημιουργήσετε μια εντολή αγοράς και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι έχετε την καλύτερη δυνατή τιμή; Η Xe μπορεί να βοηθήσει! Εγγραφείτε ή Συνδεθείτε για να μάθετε περισσότερα για το προϊόν μεταφοράς χρημάτων και να ορίσετε μια εντολή αγοράς.

Κατεβάστε την εφαρμογή Xe

Ελέγξτε τις τρέχουσες τιμές, στείλτε χρήματα με ασφάλεια, ρυθμίστε ειδοποιήσεις για τις τιμές, λάβετε ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.

Πάνω από 113 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως