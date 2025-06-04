Γίνετε επιχειρηματικός εταίρος της Xe για παγκόσμιες πληρωμές
Γίνετε μέλος εκατοντάδων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την Xe για την παροχή διεθνών μεταφορών χρημάτων, λύσεων διαχείρισης κινδύνων συναλλάγματος και τεχνολογικών ενοποιήσεων αιχμής. Επιλέξτε από μια σειρά επιλογών συνεργασίας για να ενισχύσετε τις επιχειρηματικές σας προσφορές και να κερδίσετε παράλληλα πρόσθετα έσοδα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας με την Xe!
Γίνετε συνεργάτης θυγατρικών
Συνεργάτες μεταφοράς χρημάτων και συνεργάτες παραπομπής
Αν το κοινό σας χρειάζεται να στείλει χρήματα στο εξωτερικό ή αν θέλετε να κερδίσετε χρήματα από την επισκεψιμότητα του ιστότοπου, το Xe προσφέρει μια αποτελεσματική λύση. Το πρόγραμμα συνεργατών μας σας επιτρέπει να κερδίζετε από την επισκεψιμότητά σας με εύχρηστους συνδέσμους παρακολούθησης, αναφορές επιδόσεων σε πραγματικό χρόνο και δημιουργικά εργαλεία. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις όπως ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και δημοσιεύσεις όπως οι Times.
Κερδίστε με συνεργασίες Xe
Μερίδιο εσόδων και συμπράξεις εισαγωγέων
Βοηθήστε τους πελάτες σας να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα στις διεθνείς πληρωμές, ενώ παράλληλα δημιουργήστε μια νέα ροή εσόδων για την επιχείρησή σας, συνεργαζόμενοι με την Xe. Όταν προτείνετε το Xe στους πελάτες σας, θα έχετε ευκαιρίες για συμμετοχή στα έσοδα και οι πελάτες σας θα επωφεληθούν από τις καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις μηδενικές χρεώσεις. Ως συνεργάτης της Xe, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων και widgets για να βελτιώσετε τον ιστότοπό σας και να προωθήσετε τη δέσμευση.
Ποιος πρέπει να συνεργαστεί με την Xe;
Η Xe συνεργάζεται με πολλούς τύπους επιχειρήσεων για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων διεθνών πληρωμών. Είτε αναζητάτε πληροφορίες για την αγορά, είτε απρόσκοπτη ενσωμάτωση λογισμικού είτε νέες ευκαιρίες εσόδων, η Xe προσφέρει τα εργαλεία και την τεχνολογία για την υποστήριξη της επιχείρησής σας και των πελατών σας.
Σύμβουλοι
Πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για την αγορά συναλλάγματος, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συναλλαγματικών ισοτιμιών και ανάλυσης κερδών/ζημιών.
Ενώσεις
Μείνετε μπροστά από τις διακυμάνσεις και τις τάσεις της αγοράς, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε ενημερωμένες διεθνείς πληρωμές τη σωστή στιγμή με τις πιο ευνοϊκές τιμές.
VAR λογισμικού
Επεκτείνετε την προσφορά υπηρεσιών σας με το να κάνετε τις διεθνείς λύσεις πληρωμών της Xe δικές σας για να δημιουργήσετε πρόσθετα έσοδα.
Τεχνολογία
Συνδυάστε τις διεθνείς λύσεις πληρωμών μας με την τεχνολογία της επιχείρησής σας για να προσφέρετε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών στους πελάτες σας.
Ολοκληρωτής λογισμικού
Ενσωματώστε απρόσκοπτα τις λύσεις ενσωμάτωσης ERP της Xe στο λογισμικό σας για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες παγκόσμιας μεταφοράς χρημάτων. Αξιοποιήστε τη δύναμη της τεχνολογίας της Xe.
Εφαρμογές
Ενσωματώστε την τεχνολογία της Xe στην εφαρμογή σας για να παρέχετε στους πελάτες σας απλές και ασφαλείς διεθνείς πληρωμές σε 190+ χώρες και 130+ νομίσματα.
Οφέλη της συνεργασίας με την Xe
Όταν συνεργάζεστε με την Xe, αποκτάτε πρόσβαση σε ασφαλείς πληρωμές, κλιμακούμενες λύσεις και ένα καινοτόμο παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών. Όλα αυτά υποστηρίζονται από ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, εξειδικευμένη υποστήριξη συναλλάγματος και ένα αξιόπιστο δίκτυο που καλύπτει 190+ χώρες και 130+ νομίσματα.
Ασφαλείς πληρωμές
Τα χρήματά σας προστατεύονται με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, τακτικές σαρώσεις και ελέγχους ασφαλείας, επιτρέποντάς σας να στέλνετε πληρωμές με σιγουριά.
Παγκόσμιο δίκτυο
Η συνεργασία μας με την Dandelion Payments σας δίνει πρόσβαση σε ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο που καλύπτει πάνω από 190+ χώρες και 130+ νομίσματα.
Επεκτάσιμες λύσεις
Είτε χρειάζεστε μεμονωμένες μεταφορές είτε μαζικές πληρωμές, οι λύσεις μας είναι προσαρμοσμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας σε κάθε κλίμακα.
Ανταγωνιστικές τιμές
Αποκτήστε πρόσβαση στις ανταγωνιστικές μας συναλλαγματικές ισοτιμίες για να διασφαλίσετε ότι θα έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τα χρήματά σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια μεταφορά.
Καινοτόμος τεχνολογία
Η καινοτόμος τεχνολογία μας εξελίσσεται ώστε να παρέχει πληροφορίες για τα νομίσματα σε πραγματικό χρόνο, αξιόπιστη ασφάλεια και απρόσκοπτη εμπειρία πληρωμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Υποστήριξη εμπειρογνωμόνων
Με δεκαετίες εμπειρίας, οι ειδικοί έμποροι μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την αγορά και να βελτιώσετε τη στρατηγική σας για τη συναλλαγή συναλλάγματος.
Συνεργασίες λευκής ετικέτας
Συνεργασίες λευκής ετικέτας για απρόσκοπτες πληρωμές
Προσφέρετε τις παγκόσμιες λύσεις πληρωμών της Xe υπό το εμπορικό σας σήμα με συνεργασίες λευκής ετικέτας. Παρέχετε στους πελάτες σας ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και ασφαλείς διεθνείς μεταφορές - όλα με την τεχνολογία αιχμής της Xe. Με ελάχιστη έως καθόλου πρόσθετη ανάπτυξη, η διαδικασία ενσωμάτωσης είναι απλή και χωρίς προβλήματα.
Απρόσκοπτες λύσεις API
Οι διεθνείς πληρωμές δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες. Οι λύσεις API μας απλοποιούν τη διαδικασία:
API πληρωμών
Ενσωματώστε το API πληρωμών του Xe για να βοηθήσετε τους πελάτες σας να πραγματοποιούν ανατολικές, γρήγορες και ασφαλείς διεθνείς πληρωμές.
API δεδομένων νομίσματος
Πρόσβαση σε πληροφορίες συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο για 220+ νομίσματα, που προέρχονται από τους κορυφαίους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων και τράπεζες.
API μαζικών πληρωμών
Απλοποιήστε τις μαζικές μεταφορές στέλνοντας πληρωμές σε προμηθευτές, υπαλλήλους και πωλητές σε 190+ χώρες.
Συνεργάτες ολοκλήρωσης ERP της Xe
Ενσωματώνουμε λογισμικό όπως το Sage Intacct, το Microsoft Dynamics 365 Finance και το Microsoft Dynamics 365 Business Central για να απλοποιήσουμε τις πληρωμές και τη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων.
Sage Intacct
Ενσωματώστε το Xe με το Sage Intacct για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών, την πρόσβαση σε τιμές σε πραγματικό χρόνο και τη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων.
Dynamics 365 Finance
Μειώστε το χρόνο που δαπανάται για τη διαχείριση εγχώριων και παγκόσμιων πληρωμών όταν ενσωματώνετε το Xe στο Microsoft Dynamics 365 Finance.
Dynamics 365 BC
Ενσωματώστε το Xe στο Dynamics 365 Business Central για να στέλνετε, να παρακολουθείτε και να αναφέρετε εύκολα τις διεθνείς πληρωμές.
Ο συνεργάτης δεδομένων της Xe - JFD Brokers
Η JFD Brokers λειτουργεί ως ηλεκτρονικό περιβάλλον συναλλαγών για εξελιγμένους ιδιώτες επενδυτές και θεσμικούς εταίρους. Παρέχουν εξαιρετική λειτουργικότητα συναλλαγών, εμβέλεια αγοράς, βαθιά ρευστότητα, ταχύτητα εκτέλεσης και ισχυρή επεκτασιμότητα ΤΠ σε ανταγωνιστικό κόστος συναλλαγών.
Ξεκινήστε ως συνεργάτης με την Xe
Μοιραστείτε το ενδιαφέρον σας να γίνετε εταιρικός συνεργάτης με την Xe και θα προσαρμόσουμε μια λύση για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και η ομάδα συνεργασίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Συχνές ερωτήσεις για συνεργασίες
Εγγραφείτε στο πρόγραμμα συνεργατών του Xe για να αρχίσετε να κερδίζετε από την επισκεψιμότητά σας. Θα σας στείλουμε μια πληρωμή για κάθε πελάτη που οδηγεί σε επιτυχή μετατροπή. Παρακολουθήστε τα κέρδη σας και δείτε πώς αποδίδει ο σύνδεσμος θυγατρικών σας από το ταμπλό του Impact Radius. Το Xe σας παρέχει:
Σύνδεσμοι παρακολούθησης
Δημιουργικά πανό και εργαλεία
Πίνακες επιδόσεων σε πραγματικό χρόνο
Η Xe προσφέρει διάφορες επιλογές συνεργασίας, όπως:
Προγράμματα θυγατρικών και παραπομπών: Κερδίστε χρήματα μέσω του εύχρηστου συνδέσμου θυγατρικών σας Xe. Αποκτήστε αναφορές επιδόσεων σε πραγματικό χρόνο και δημιουργικά εργαλεία.
Μερίδιο εσόδων και συνεργασίες με εισαγωγείς: Παραπέμψτε τους πελάτες σας στην Xe και κερδίστε μερίδιο από τα έσοδα κάθε νέας επιχείρησης που δημιουργείτε.
Συνεργασίες λευκής ετικέτας: Παρέχετε τις παγκόσμιες υπηρεσίες πληρωμών της Xe μέσω της μάρκας σας με μια συνεργασία λευκής ετικέτας.
Οι συνεργασίες λευκής ετικέτας σάς επιτρέπουν να προσφέρετε τις παγκόσμιες δυνατότητες πληρωμών της Xe ως δικές σας, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα του εμπορικού σήματος της επιχείρησής σας. Οι συνεργασίες λευκής ετικέτας σας βοηθούν επίσης να αποφύγετε την πρόσθετη προσπάθεια ανάπτυξης, παρέχοντας τις λύσεις τεχνολογίας και FX της Xe.
Συνεργαζόμαστε με όλων των ειδών τις επιχειρήσεις για να προσφέρουμε λύσεις διεθνών πληρωμών.
Οικονομικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι
Εταιρείες τεχνολογίας και προγραμματιστές εφαρμογών
Ενώσεις
Πωλητές λογισμικού, VAR και ολοκληρωτές
ΜΜΕ, έμποροι θυγατρικών και δημιουργοί περιεχομένου
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να μας πείτε περισσότερα για την επιχείρησή σας. Ένα μέλος της ομάδας της Xe θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.