Βοηθήστε τους πελάτες σας να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα στις διεθνείς πληρωμές, ενώ παράλληλα δημιουργήστε μια νέα ροή εσόδων για την επιχείρησή σας, συνεργαζόμενοι με την Xe. Όταν προτείνετε το Xe στους πελάτες σας, θα έχετε ευκαιρίες για συμμετοχή στα έσοδα και οι πελάτες σας θα επωφεληθούν από τις καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις μηδενικές χρεώσεις. Ως συνεργάτης της Xe, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων και widgets για να βελτιώσετε τον ιστότοπό σας και να προωθήσετε τη δέσμευση.