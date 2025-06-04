Dedicated expert support

Το Κέντρο Βοήθειας έχει όλα όσα χρειάζεστε για τη διαχείριση του λογαριασμού σας Xe και τις μεταφορές χρημάτων. Από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως τη ρύθμιση μεταφορών, θα βρείτε χρήσιμες συχνές ερωτήσεις και οδηγούς. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι μόλις ένα κλικ μακριά, αλλά αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, η ομάδα υποστήριξής μας είναι επίσης εδώ.