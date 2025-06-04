Dedicated support tailored to your needs

Υποστήριξη προσαρμοσμένη στις μοναδικές σας ανάγκες

Θέλετε να κλείσετε μια μεταφορά ή χρειάζεστε βοήθεια με το λογαριασμό σας; Η αφοσιωμένη ομάδα ειδικών μας είναι εδώ για να σας παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Τύποι στήριξης

Transfer Support

Υποστήριξη μεταφοράς

Χρειάζεστε βοήθεια για την κράτηση μιας μεταφοράς ή έχετε κολλήσει σε κάποιο βήμα της διαδικασίας; Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των συναλλαγών σας κάθε φορά.

Account Support

Υποστήριξη λογαριασμού

Η ομάδα φροντίδας μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει με οποιαδήποτε θέματα λογαριασμού μπορεί να αντιμετωπίσετε. Καταλαβαίνουμε πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι αυτό και είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε την εμπειρία σας με το Xe ομαλή και χωρίς άγχος.

Help Centre

Κέντρο βοήθειας

Το Κέντρο βοήθειας του Xe προσφέρει γρήγορες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις - από βοήθεια για τη σύνδεση μέχρι ασφάλεια και ενημερώσεις - διευκολύνοντας την εύρεση λύσεων και την αποτελεσματική διαχείριση του λογαριασμού σας.

Dedicated expert support

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Όταν πρόκειται για διεθνείς μεταφορές χρημάτων, καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές χρειάζεστε επιπλέον καθοδήγηση. Είτε πρόκειται για μια συνηθισμένη μεταφορά είτε για τη διαχείριση μιας μεγαλύτερης συναλλαγής, η ομάδα των ειδικών μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει σε κάθε σας βήμα.

Get personalized support for large money transfers

Εξατομικευμένη υποστήριξη για μεγάλες μεταφορές χρημάτων

Όταν μεταφέρετε μεγάλα ποσά διεθνώς, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από μια εξαιρετική τιμή - χρειάζεστε υψηλότερα όρια αποστολής, εξατομικευμένη υποστήριξη και ασφαλείς μεταφορές. Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι η συναλλαγή σας θα διεκπεραιωθεί ομαλά και ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χρήματά σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια με...

Sending money

Αποστολή χρημάτων

Χρειάζεστε βοήθεια με την πρώτη σας μεταφορά; Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε ότι τα χρήματά σας φτάνουν με ασφάλεια, γρήγορα και στην ώρα τους.

Creating an account

Δημιουργία λογαριασμού

Η δημιουργία λογαριασμού είναι απλή. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι εδώ για να κάνει τη διαδικασία απρόσκοπτη.

Funding transfers

Μεταφορές χρηματοδότησης

Δεν ξέρετε πώς να πληρώσετε; Η ομάδα μας μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με τις επιλογές πληρωμής σας για μια εμπειρία μεταφοράς χωρίς άγχος.

Sending limits

Όρια μεταφοράς

Θα σας πούμε πόσα μπορείτε να στείλετε με μία μόνο μεταφορά με βάση το νόμισμα και την τοποθεσία σας.

Competitive rates

Εξαιρετικές τιμές

Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτόκια μας που ξεπερνούν τα τραπεζικά επιτόκια. Αφήστε μας να σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε να έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τα χρήματά σας.

Secure transfers

Μαθαίνοντας για την ασφάλεια

Ανησυχείτε για την ασφάλεια; Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας εξηγήσει τις προηγμένες προστασίες και τα μέτρα ασφαλείας μας.

Είστε έτοιμοι να συζητήσετε τη μεταφορά σας;

Από την απάντηση των ερωτήσεών σας μέχρι την καθοδήγησή σας σε κάθε βήμα, η ομάδα υποστήριξής μας είναι εδώ για να κάνει την εμπειρία σας απρόσκοπτη. Ας σας συνδέσουμε.

Chat with our team in over 100 languages

Συνομιλήστε με την ομάδα μας σε περισσότερες από 100 γλώσσες

Επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας μας μέσω ζωντανής συνομιλίας για γρήγορη βοήθεια. Είτε χρειάζεστε βοήθεια για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας, την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων ή την πλοήγηση στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Want to find the answers yourself?

Επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας για να μάθετε με το δικό σας ρυθμό

Το Κέντρο Βοήθειας έχει όλα όσα χρειάζεστε για τη διαχείριση του λογαριασμού σας Xe και τις μεταφορές χρημάτων. Από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως τη ρύθμιση μεταφορών, θα βρείτε χρήσιμες συχνές ερωτήσεις και οδηγούς. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι μόλις ένα κλικ μακριά, αλλά αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, η ομάδα υποστήριξής μας είναι επίσης εδώ.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)