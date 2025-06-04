Dedicated expert support

Υποστήριξη προσαρμοσμένη στις μοναδικές σας ανάγκες
Θέλετε να κλείσετε μια μεταφορά ή χρειάζεστε βοήθεια με το λογαριασμό σας; Η αφοσιωμένη ομάδα ειδικών μας είναι εδώ για να σας παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεστε.
Τύποι στήριξης
Υποστήριξη μεταφοράς
Χρειάζεστε βοήθεια για την κράτηση μιας μεταφοράς ή έχετε κολλήσει σε κάποιο βήμα της διαδικασίας; Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των συναλλαγών σας κάθε φορά.
Υποστήριξη λογαριασμού
Η ομάδα φροντίδας μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει με οποιαδήποτε θέματα λογαριασμού μπορεί να αντιμετωπίσετε. Καταλαβαίνουμε πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι αυτό και είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε την εμπειρία σας με το Xe ομαλή και χωρίς άγχος.
Κέντρο βοήθειας
Το Κέντρο βοήθειας του Xe προσφέρει γρήγορες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις - από βοήθεια για τη σύνδεση μέχρι ασφάλεια και ενημερώσεις - διευκολύνοντας την εύρεση λύσεων και την αποτελεσματική διαχείριση του λογαριασμού σας.
24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο
Όταν πρόκειται για διεθνείς μεταφορές χρημάτων, καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές χρειάζεστε επιπλέον καθοδήγηση. Είτε πρόκειται για μια συνηθισμένη μεταφορά είτε για τη διαχείριση μιας μεγαλύτερης συναλλαγής, η ομάδα των ειδικών μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει σε κάθε σας βήμα.
Εξατομικευμένη υποστήριξη για μεγάλες μεταφορές χρημάτων
Όταν μεταφέρετε μεγάλα ποσά διεθνώς, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από μια εξαιρετική τιμή - χρειάζεστε υψηλότερα όρια αποστολής, εξατομικευμένη υποστήριξη και ασφαλείς μεταφορές. Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι η συναλλαγή σας θα διεκπεραιωθεί ομαλά και ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χρήματά σας.
Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια με...
Αποστολή χρημάτων
Χρειάζεστε βοήθεια με την πρώτη σας μεταφορά; Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε ότι τα χρήματά σας φτάνουν με ασφάλεια, γρήγορα και στην ώρα τους.
Δημιουργία λογαριασμού
Η δημιουργία λογαριασμού είναι απλή. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι εδώ για να κάνει τη διαδικασία απρόσκοπτη.
Μεταφορές χρηματοδότησης
Δεν ξέρετε πώς να πληρώσετε; Η ομάδα μας μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με τις επιλογές πληρωμής σας για μια εμπειρία μεταφοράς χωρίς άγχος.
Όρια μεταφοράς
Θα σας πούμε πόσα μπορείτε να στείλετε με μία μόνο μεταφορά με βάση το νόμισμα και την τοποθεσία σας.
Εξαιρετικές τιμές
Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτόκια μας που ξεπερνούν τα τραπεζικά επιτόκια. Αφήστε μας να σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε να έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τα χρήματά σας.
Μαθαίνοντας για την ασφάλεια
Ανησυχείτε για την ασφάλεια; Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας εξηγήσει τις προηγμένες προστασίες και τα μέτρα ασφαλείας μας.
Είστε έτοιμοι να συζητήσετε τη μεταφορά σας;
Από την απάντηση των ερωτήσεών σας μέχρι την καθοδήγησή σας σε κάθε βήμα, η ομάδα υποστήριξής μας είναι εδώ για να κάνει την εμπειρία σας απρόσκοπτη. Ας σας συνδέσουμε.
Συνομιλήστε με την ομάδα μας σε περισσότερες από 100 γλώσσες
Επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας μας μέσω ζωντανής συνομιλίας για γρήγορη βοήθεια. Είτε χρειάζεστε βοήθεια για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας, την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων ή την πλοήγηση στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε.
Επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας για να μάθετε με το δικό σας ρυθμό
Το Κέντρο Βοήθειας έχει όλα όσα χρειάζεστε για τη διαχείριση του λογαριασμού σας Xe και τις μεταφορές χρημάτων. Από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως τη ρύθμιση μεταφορών, θα βρείτε χρήσιμες συχνές ερωτήσεις και οδηγούς. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι μόλις ένα κλικ μακριά, αλλά αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, η ομάδα υποστήριξής μας είναι επίσης εδώ.
Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
Διάφοροι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν την ολοκλήρωση μιας μεταφοράς:
Ανεπαρκή κεφάλαια: Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει αρκετό υπόλοιπο για να καλύψει το ποσό της μεταφοράς και τυχόν συναφείς χρεώσεις.
Λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη: Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του παραλήπτη, όπως ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ο κωδικός SWIFT/BIC, είναι ακριβή.
Κανονιστική συμμόρφωση: Οι μεταφορές ενδέχεται να σταματήσουν λόγω ελέγχων συμμόρφωσης ή περιορισμών που επιβάλλονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή κυβερνήσεις.
Τεχνικά ζητήματα: Περιστασιακά σφάλματα του συστήματος μπορεί να διαταράξουν τη διαδικασία μεταφοράς.
Εάν η μεταφορά σας δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Xe για βοήθεια.
Για να λάβετε ένα διεθνές έμβασμα:
Δώστε τα τραπεζικά σας στοιχεία: Μοιραστείτε με τον αποστολέα τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού, τον κωδικό SWIFT/BIC και οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη πληροφορία.
Επιβεβαιώστε τις λεπτομέρειες της μεταφοράς: Βεβαιωθείτε ότι ο αποστολέας έχει ακριβείς πληροφορίες για να αποφύγετε καθυστερήσεις.
Περιμένετε την κατάθεση: Μόλις ξεκινήσει η μεταφορά, τα χρήματα θα κατατεθούν στο λογαριασμό σας. Συνήθως, αυτό διαρκεί 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τα νομίσματα και τις χώρες που εμπλέκονται.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης:
Ελέγξτε τα διαπιστευτήρια: Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Επαναφορά κωδικού πρόσβασης: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Forgot Password" στη σελίδα σύνδεσης για να τον επαναφέρετε.
Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης: Μερικές φορές, η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του προγράμματος περιήγησής σας μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα σύνδεσης.
Υποστήριξη επικοινωνίας: Εάν τα προβλήματα επιμένουν, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Xe για βοήθεια.
Για να παρακολουθήσετε τη μεταφορά σας:
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Xe App ή τον ιστότοπο: Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και μεταβείτε στην ενότητα "Δραστηριότητα" ή "Μεταφορές" για να δείτε την κατάσταση της μεταφοράς σας.
Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών: Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Xe.
Οι μεταφορές μπορεί να ακυρωθούν λόγω:
Αίτημα του αποστολέα: Ο αποστολέας μπορεί να έχει ξεκινήσει μια ακύρωση.
Θέματα συμμόρφωσης: Μπορεί να οδηγήσουν σε ακυρώσεις.
Τεχνικά σφάλματα: Μερικές φορές οι δυσλειτουργίες του συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε ακυρώσεις.
Για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ακυρωθείσα μεταφορά σας, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Xe.
Για να ρυθμίσετε την πρώτη σας μεταφορά:
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό: Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Xe.
Επαληθεύστε την ταυτότητά σας: Ολοκληρώστε όλα τα απαραίτητα βήματα επαλήθευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Xe.
Εισάγετε τα στοιχεία της μεταφοράς: Δώστε τα στοιχεία του παραλήπτη και το ποσό που θέλετε να στείλετε.
Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής: Επιλέξτε την προτιμώμενη επιλογή πληρωμής.
Επιβεβαιώστε τη μεταφορά: Ελέγξτε όλες τις λεπτομέρειες και επιβεβαιώστε τη μεταφορά.