Τέλος αποστολής
Παράδοση...

Σύνολο

Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας

Μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών

Η δέσμευσή μας υπερβαίνει τα επιτόκια που ξεπερνούν τα τραπεζικά. Επωφεληθείτε από την εξειδικευμένη υποστήριξη από ειδικούς, τις χαμηλές χρεώσεις, τις ευέλικτες μεθόδους μεταφοράς και τις αστραπιαίες ταχύτητες μεταφοράς.

Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά της Xe

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τις τράπεζες, ώστε να μπορείτε να κρατάτε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Με εκ των προτέρων τιμολόγηση και χωρίς αιφνιδιαστικές χρεώσεις, ξεπερνάμε τις παραδοσιακές τράπεζες.

Συγκρίνετε τιμές Ξεκινήστε την αποστολή

Γιατί να επιλέξετε το Xe

Γρήγορες μεταφορές

Η αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό είναι γρήγορη και εύκολη με το Xe. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, ώστε τα χρήματά σας να φτάνουν εγκαίρως στον προορισμό τους.

Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές

Αποκτήστε χαμηλές χρεώσεις όταν στέλνετε χρήματα διεθνώς. Οι αμοιβές μας είναι διαφανείς, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε εκ των προτέρων.

Ασφαλείς συναλλαγές

Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Χρησιμοποιούμε κορυφαία προστασία δεδομένων και ασφάλεια επιχειρηματικού επιπέδου για να προστατεύσουμε εσάς και τα χρήματά σας.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Παρακολουθήστε την πρόοδο της μεταφοράς σας από την αρχή έως την ολοκλήρωση.  Λάβετε ειδοποιήσεις για κάθε βήμα που κάνουν τα κεφάλαιά σας.

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε τη μεγάλη μεταφορά χρημάτων σας, αλλά χρειάζεστε καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ή έχετε άλλες ερωτήσεις; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά σας θα γίνει ομαλά.

Καλέστε μας: +1 (800) 772-7779
Στείλτε χρήματα εν κινήσει με την εφαρμογή μας

Απολαύστε την ευκολία των ψηφιακών μεταφορών χρημάτων. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες παγκοσμίως. Γίνετε μέλος των χιλιάδων που μας εμπιστεύονται καθημερινά για τις ανάγκες μεταφοράς χρημάτων τους.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, σας έχουμε καλύψει

Αγορά ακινήτου στο εξωτερικό

Η αγορά ενός σπιτιού στο εξωτερικό είναι ένα συναρπαστικό αλλά πολύπλοκο ταξίδι. Η διασφάλιση ότι οι μεταφορές σας είναι ασφαλείς, οικονομικά αποδοτικές και γίνονται με προσοχή είναι το κλειδί. Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χρήματά σας.

Μετεγκατάσταση στο εξωτερικό

Τα πράγματά σας είναι έτοιμα και είστε έτοιμοι να μετακομίσετε στο εξωτερικό, αλλά τώρα δεν είστε σίγουροι για το πώς να μετακινήσετε τα χρήματά σας. Αυτό μπορεί να σας τρομάξει, αλλά με τη βοήθειά μας δεν χρειάζεται να το κάνετε.

Επενδύσεις στο εξωτερικό

Ψάχνετε να διευρύνετε το χαρτοφυλάκιό σας με διεθνείς επενδύσεις; Τα επιτόκια μας που ξεπερνούν τα τραπεζικά επιτόκια διασφαλίζουν ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χρήματά σας, δίνοντάς σας περισσότερα χρήματα για να επενδύσετε και να αυξήσετε τον πλούτο σας.

Διαχείριση στέγασης

Είτε πρόκειται για μεταφορά εισοδήματος από ενοίκια είτε για πληρωμές σε διεθνή ενυπόθηκα δάνεια, διασφαλίζουμε ότι τα χρήματά σας παραδίδονται με ασφάλεια και αμέσως κάθε φορά.

Υποστήριξη της οικογένειας

Η δημιουργία μιας καλύτερης ζωής για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας απαιτεί καρδιά και αφοσίωση. Με τη Xe, μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι οι αγαπημένοι σας θα λάβουν τα χρήματα που χρειάζονται γρήγορα και αξιόπιστα.

Μεταβιβάσεις κληρονομιάς

Η μετακίνηση μιας κληρονομιάς στο εξωτερικό μπορεί να είναι πολύπλοκη και συντριπτική. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη για φροντίδα και ακρίβεια και είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε σε κάθε σας βήμα.

Μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό με το Xe

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

Xe για επιχειρήσεις

Ψάχνετε για παγκόσμιες επιχειρηματικές λύσεις;

Είτε χρειάζεστε διασυνοριακές πληρωμές είτε λύσεις διαχείρισης κινδύνου συναλλάγματος, σας καλύπτουμε. Προγραμματίστε διεθνείς μεταφορές και διαχειριστείτε τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε 130 νομίσματα σε 190+ χώρες.

Ανακαλύψτε επιχειρηματικές λύσεις

Συχνές ερωτήσεις για μεταφορά μεγάλων χρημάτων