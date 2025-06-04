Μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών
Η δέσμευσή μας υπερβαίνει τα επιτόκια που ξεπερνούν τα τραπεζικά. Επωφεληθείτε από την εξειδικευμένη υποστήριξη από ειδικούς, τις χαμηλές χρεώσεις, τις ευέλικτες μεθόδους μεταφοράς και τις αστραπιαίες ταχύτητες μεταφοράς.
Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά της Xe
Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τις τράπεζες, ώστε να μπορείτε να κρατάτε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Με εκ των προτέρων τιμολόγηση και χωρίς αιφνιδιαστικές χρεώσεις, ξεπερνάμε τις παραδοσιακές τράπεζες.
Γιατί να επιλέξετε το Xe
Γρήγορες μεταφορές
Η αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό είναι γρήγορη και εύκολη με το Xe. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, ώστε τα χρήματά σας να φτάνουν εγκαίρως στον προορισμό τους.
Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές
Αποκτήστε χαμηλές χρεώσεις όταν στέλνετε χρήματα διεθνώς. Οι αμοιβές μας είναι διαφανείς, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε εκ των προτέρων.
Ασφαλείς συναλλαγές
Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Χρησιμοποιούμε κορυφαία προστασία δεδομένων και ασφάλεια επιχειρηματικού επιπέδου για να προστατεύσουμε εσάς και τα χρήματά σας.
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
Παρακολουθήστε την πρόοδο της μεταφοράς σας από την αρχή έως την ολοκλήρωση. Λάβετε ειδοποιήσεις για κάθε βήμα που κάνουν τα κεφάλαιά σας.
24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο
Είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε τη μεγάλη μεταφορά χρημάτων σας, αλλά χρειάζεστε καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ή έχετε άλλες ερωτήσεις; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά σας θα γίνει ομαλά.
Όποιος κι αν είναι ο λόγος, σας έχουμε καλύψει
Αγορά ακινήτου στο εξωτερικό
Η αγορά ενός σπιτιού στο εξωτερικό είναι ένα συναρπαστικό αλλά πολύπλοκο ταξίδι. Η διασφάλιση ότι οι μεταφορές σας είναι ασφαλείς, οικονομικά αποδοτικές και γίνονται με προσοχή είναι το κλειδί. Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χρήματά σας.
Μετεγκατάσταση στο εξωτερικό
Τα πράγματά σας είναι έτοιμα και είστε έτοιμοι να μετακομίσετε στο εξωτερικό, αλλά τώρα δεν είστε σίγουροι για το πώς να μετακινήσετε τα χρήματά σας. Αυτό μπορεί να σας τρομάξει, αλλά με τη βοήθειά μας δεν χρειάζεται να το κάνετε.
Επενδύσεις στο εξωτερικό
Ψάχνετε να διευρύνετε το χαρτοφυλάκιό σας με διεθνείς επενδύσεις; Τα επιτόκια μας που ξεπερνούν τα τραπεζικά επιτόκια διασφαλίζουν ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χρήματά σας, δίνοντάς σας περισσότερα χρήματα για να επενδύσετε και να αυξήσετε τον πλούτο σας.
Διαχείριση στέγασης
Είτε πρόκειται για μεταφορά εισοδήματος από ενοίκια είτε για πληρωμές σε διεθνή ενυπόθηκα δάνεια, διασφαλίζουμε ότι τα χρήματά σας παραδίδονται με ασφάλεια και αμέσως κάθε φορά.
Υποστήριξη της οικογένειας
Η δημιουργία μιας καλύτερης ζωής για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας απαιτεί καρδιά και αφοσίωση. Με τη Xe, μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι οι αγαπημένοι σας θα λάβουν τα χρήματα που χρειάζονται γρήγορα και αξιόπιστα.
Μεταβιβάσεις κληρονομιάς
Η μετακίνηση μιας κληρονομιάς στο εξωτερικό μπορεί να είναι πολύπλοκη και συντριπτική. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη για φροντίδα και ακρίβεια και είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε σε κάθε σας βήμα.
Μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό με το Xe
Δημιουργία λογαριασμού
Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
Άμεση προσφορά
Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.
Στείλτε χρήματα
Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Xe για επιχειρήσεις
Ψάχνετε για παγκόσμιες επιχειρηματικές λύσεις;
Είτε χρειάζεστε διασυνοριακές πληρωμές είτε λύσεις διαχείρισης κινδύνου συναλλάγματος, σας καλύπτουμε. Προγραμματίστε διεθνείς μεταφορές και διαχειριστείτε τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε 130 νομίσματα σε 190+ χώρες.
Συχνές ερωτήσεις για μεταφορά μεγάλων χρημάτων
Η αποστολή μεγάλων χρηματικών ποσών με το Xe είναι πολύ εύκολη. Απλά ακολουθήστε τα παρακάτω 6 βήματα.
Βήμα 1: Εγγραφείτε δωρεάν
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Xe ή εγγραφείτε δωρεάν. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Βήμα 2: Ζητήστε προσφορά
Ενημερώστε μας για το νόμισμα που θέλετε να μεταφέρετε, το ποσό των χρημάτων που θέλετε να στείλετε και τον προορισμό.
Βήμα 3: Προσθέστε τον παραλήπτη σας
Δώστε τις πληροφορίες πληρωμής του παραλήπτη σας (θα χρειαστείτε στοιχεία όπως το όνομα και τη διεύθυνσή του).
Βήμα 4: Επαληθεύστε την ταυτότητά σας
Για ορισμένες μεταφορές, ενδέχεται να χρειαστούμε έγγραφα ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε πραγματικά εσείς και να διατηρήσουμε τα χρήματά σας ασφαλή.
Βήμα 5: Επιβεβαιώστε την προσφορά σας
Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά σας με τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και είστε έτοιμοι!
Βήμα 6: Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Δείτε πού βρίσκονται τα χρήματά σας και πότε φτάνουν στον παραλήπτη σας. Λάβετε υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο Xe, προσφέρουμε πολλαπλούς τρόπους αποστολής χρημάτων.
Άμεση χρέωση ACH (συνιστάται για μεγάλες μεταφορές):
Οι πληρωμές με απευθείας χρέωση ή με αυτόματο γραφείο διακανονισμού (ACH) παίρνουν χρήματα απευθείας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Wire Transfer (συνιστάται για μεγάλες μεταφορές):
Τα τραπεζικά εμβάσματα μεταφέρουν χρήματα από την τράπεζά σας στη δική μας. Συνήθως λαμβάνουμε τα χρήματα σε 24 ώρες.
Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα:
Οι πληρωμές με κάρτα συνήθως διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες. Ωστόσο, οι πληρωμές με κάρτα επιβαρύνονται με μια μικρή πρόσθετη χρέωση.
Η έναρξη μιας μεταφοράς χρημάτων αποκαλύπτει τις τυπικές διάρκειες. Οι εκτιμήσεις του χρόνου παράδοσης ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το νόμισμα, τον προορισμό και τη μέθοδο πληρωμής. Παρακολουθήστε τις μεταφορές χρησιμοποιώντας την οθόνη Δραστηριότητα στην εφαρμογή Xe ή στον ιστότοπο και συνομιλήστε ζωντανά με την εικονική μας βοηθό, Lexi, για βοήθεια.
Γρηγορότερες επιλογές πληρωμής:
Οι μεταφορές ξεκινούν μόλις λάβουμε την πληρωμή σας.
Οι πληρωμές με κάρτα είναι οι ταχύτερες, καθώς η επεξεργασία τους γίνεται σχεδόν αμέσως. Επιλέξτε πληρωμή με κάρτα για επείγουσες μεταφορές.
Τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις και τα ACH είναι λίγο πιο αργά και χρειάζονται έως και 2 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν σε εμάς.
Χρονικά πλαίσια παράδοσης:
Μετά την παραλαβή της πληρωμής σας, στέλνουμε τα χρήματά σας. Αφήστε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν οι μεταφορές στους παραλήπτες, ανάλογα με το νόμισμα και τον προορισμό. Για ανησυχίες, συνομιλήστε με τη Lexi για να παρακολουθήσετε τις μεταφορές.
Για να πραγματοποιήσετε μια μεταφορά χρημάτων με το Xe, θα χρειαστείτε τα στοιχεία της τράπεζάς σας, τα στοιχεία της τράπεζας του παραλήπτη σας, το ποσό που μεταφέρετε και το νόμισμα στο οποίο θέλετε να ανταλλάξετε.
Μόλις επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες και λάβετε την πληρωμή σας, ξεκινά η μεταφορά.
Για την ασφάλειά σας, έχουμε όρια στο ποσό που μπορείτε να στείλετε με μία μόνο ηλεκτρονική μεταφορά.
Όριο ηλεκτρονικής μεταφοράς ανά περιοχή:
Ηνωμένο Βασίλειο & Ευρώπη (GBEU): 350.000 GBP ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ): 535.000 USD ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Καναδάς (CA): 560.000 CAD ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία (AUNZ): ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Η μέθοδος πληρωμής που επιλέγετε μπορεί επίσης να καθορίσει το ποσό που μπορείτε να στείλετε μαζί μας. Διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις μας για περισσότερες πληροφορίες και δείτε μια λίστα με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.
Πελάτες στον Καναδά και τις ΗΠΑ που πληρώνουν μέσω τράπεζας ή τραπεζικού εμβάσματος:
Οι πελάτες στον Καναδά πρέπει να στείλουν $3000 CAD ή περισσότερα για να πληρώσουν μέσω τράπεζας ή τραπεζικού εμβάσματος
Οι πελάτες στις ΗΠΑ πρέπει να στείλουν $3000 USD ή περισσότερα για να πληρώσουν μέσω τράπεζας ή τραπεζικού εμβάσματος
Στη Xe, εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας για την προστασία των κεφαλαίων σας και των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει:
Κρυπτογράφηση:
Όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της πλατφόρμας μας κρυπτογραφούνται με τη χρήση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer).
Κανονιστική συμμόρφωση:
Ρυθμιζόμαστε από τις χρηματοπιστωτικές αρχές σε πολλές δικαιοδοσίες, διασφαλίζοντας την τήρηση αυστηρών προτύπων ασφαλείας.
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων:
Προσφέρουμε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) για να προσθέσουμε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο λογαριασμό σας.
Πρόληψη της απάτης:
Υπάρχουν προηγμένα συστήματα παρακολούθησης για τον εντοπισμό και την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων.
Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής:
Χρησιμοποιούμε μόνο ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους πληρωμής για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρημάτων σας κατά τη διαδικασία μεταφοράς.
Εάν στέλνετε περισσότερα από 50.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως (ή το ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα), είστε επιλέξιμοι για αυτή την υπηρεσία.
Ακολουθούν μερικά μόνο πράγματα με τα οποία μπορεί να σας βοηθήσει η ομάδα μας:
- Υποστήριξη στη ρύθμιση μεγάλων μεταφορών
- Δημιουργία προθεσμιακής εντολής για να κλειδώσετε την τρέχουσα τιμή αποστολής για έως και 24 μήνες
- Δημιουργία εντολών αγοράς για να μπορείτε να στέλνετε χρήματα όταν επιτευχθεί μια τιμή-στόχος
- Δημιουργία τακτικής πληρωμής για την πραγματοποίηση τακτικών, αυτοματοποιημένων μεταφορών με σταθερές τιμές, όπως ακριβώς οι συνήθεις άμεσες χρεώσεις σας
Αν θέλετε να μιλήσετε με ένα μέλος της ομάδας μας, μπορείτε να μας καλέσετε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
Ηνωμένο Βασίλειο (GB): + Ευρώπη (ΕΕ): + Νέα Ζηλανδία (NZ):Αυστραλία (AU): +6499054625 (9am-7pm NZT): +(9am-7pm NZT)
Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ): Καναδάς (CA): +17372557830 (7am-5pm PT): +16474753660 (7am-5pm PT)