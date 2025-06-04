International money transfers and global currency conversions
Παγκόσμιες μετατροπές νομισμάτων
Θέλετε να κάνετε μεγάλες μεταφορές;
Μπορούμε να νικήσουμε τις τιμές ανταγωνιστών
Στείλτε χρήματα online
Διεθνείς μεταφορές χρημάτων εύκολα
Στη Xe, κάνουμε την αποστολή χρημάτων γρήγορη, ασφαλή και βολική. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να στείλετε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες παγκοσμίως. Γίνετε μέλος χιλιάδων ανθρώπων που μας εμπιστεύονται καθημερινά για τις ανάγκες μεταφοράς χρημάτων τους.
Ζωντανές συναλλαγματικές ισοτιμίες
Συγκρίνετε 100+ νομίσματα σε πραγματικό χρόνο & βρείτε την κατάλληλη στιγμή για να μεταφέρετε χρήματα
Πώς να στείλετε χρήματα online με το Xe
- 1
Εγγραφείτε δωρεάν
Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά - το μόνο που χρειάζεστε είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!
- 2
Αποκτήστε μια προσφορά
Επιλέξτε τη χώρα προορισμού, το νόμισμα του παραλήπτη & και το ποσό αποστολής για να δημιουργήσετε μια προσφορά.
- 3
Προσθέστε τον παραλήπτη σας
Δώστε τις πληροφορίες πληρωμής του παραλήπτη σας (θα χρειαστείτε στοιχεία όπως το όνομα και τη διεύθυνσή του).
- 4
Επαληθεύστε την ταυτότητά σας
Για ορισμένες μεταφορές, ενδέχεται να χρειαστούμε έγγραφα ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε πραγματικά εσείς και να διατηρήσουμε τα χρήματά σας ασφαλή.
- 5
Επιβεβαιώστε την προσφορά
Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά σας με τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και είστε έτοιμοι!
- 6
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Δείτε πού βρίσκονται τα χρήματά σας και πότε φτάνουν στον παραλήπτη σας. Λάβετε υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Διαχειριστείτε τα νομίσματά σας εν κινήσει με την εφαρμογή Xe
Εργαλεία νομίσματος Xe
Συναλλαγματικές πληροφορίες, προηγμένοι δείκτες, ζωντανές ροές ειδήσεων & προσαρμόσιμοι πίνακες οργάνων
Διεθνείς μεταφορές
Ειδοποιήσεις ποσοστών
Ιστορικές συναλλαγματικές ισοτιμίες
Αριθμομηχανή IBAN
Ενημερώσεις μέσω email για το νόμισμα
API δεδομένων νομισμάτων Xe
Παροχή συναλλαγματικών ισοτιμιών εμπορικού βαθμού σε 3000+ εταιρείες παγκοσμίως
Η πιο αξιόπιστη πηγή νομισματικών δεδομένων στον κόσμο
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Xe για επιχειρήσεις
Γνωρίστε την αναβαθμισμένη επιχειρηματική μας πλατφόρμα που καθιστά απλή την κατοχή, τη διαχείριση και την αποστολή χρημάτων πέρα από τα σύνορα, όλα από έναν λογαριασμό.
Παγκόσμιες πληρωμές
Αποστολή γρήγορων, αξιόπιστων επιχειρηματικών πληρωμών σε όλο τον κόσμο. Πραγματοποιήστε εφάπαξ ή μαζικές πληρωμές σε περισσότερες από 190 χώρες σε 145+ νομίσματα.
Λογαριασμοί πολλαπλών νομισμάτων
Διατηρήστε και διαχειριστείτε λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων χωρίς έξοδα εγκατάστασης ή μηνιαία τέλη. Μετατρέψτε όταν σας βολεύουν οι τιμές και στείλτε πληρωμές άμεσα.
Διαχείριση κινδύνου συναλλάγματος
Κλειδώστε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή ορίστε όρια, ώστε η επιχείρησή σας να παραμένει σταθερή ακόμη και όταν οι αγορές αλλάζουν.
Ενσωματώσεις και αυτοματισμοί
Συνδέστε το Xe με το ERP ή το λογιστικό σας σύστημα ή ενσωματώστε το απευθείας με το API μας για να αυτοματοποιήσετε τις πληρωμές, τις αναφορές και τις ενημερώσεις.
Προορισμοί αποστολής χρημάτων
Συνδέοντας τον κόσμο
