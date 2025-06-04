International money transfers and global currency conversions

Στη Xe, κάνουμε την αποστολή χρημάτων γρήγορη, ασφαλή και βολική. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να στείλετε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες παγκοσμίως. Γίνετε μέλος χιλιάδων ανθρώπων που μας εμπιστεύονται καθημερινά για τις ανάγκες μεταφοράς χρημάτων τους.