International money transfers and global currency conversions

1$
usd
USD - Δολάριο ΗΠΑ
eur
EUR - Ευρώ

Στείλτε χρήματα online

Διεθνείς μεταφορές χρημάτων εύκολα

Στη Xe, κάνουμε την αποστολή χρημάτων γρήγορη, ασφαλή και βολική. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να στείλετε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες παγκοσμίως. Γίνετε μέλος χιλιάδων ανθρώπων που μας εμπιστεύονται καθημερινά για τις ανάγκες μεταφοράς χρημάτων τους.

Ζωντανές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Συγκρίνετε 100+ νομίσματα σε πραγματικό χρόνο & βρείτε την κατάλληλη στιγμή για να μεταφέρετε χρήματα

Ποσό
Διάγραμμα (24 ώρες)
1
Πώς να στείλετε χρήματα online με το Xe

  1. 1

    Εγγραφείτε δωρεάν

    Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά - το μόνο που χρειάζεστε είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

  2. 2

    Αποκτήστε μια προσφορά

    Επιλέξτε τη χώρα προορισμού, το νόμισμα του παραλήπτη & και το ποσό αποστολής για να δημιουργήσετε μια προσφορά.

  3. 3

    Προσθέστε τον παραλήπτη σας

    Δώστε τις πληροφορίες πληρωμής του παραλήπτη σας (θα χρειαστείτε στοιχεία όπως το όνομα και τη διεύθυνσή του).

  4. 4

    Επαληθεύστε την ταυτότητά σας

    Για ορισμένες μεταφορές, ενδέχεται να χρειαστούμε έγγραφα ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε πραγματικά εσείς και να διατηρήσουμε τα χρήματά σας ασφαλή.

  5. 5

    Επιβεβαιώστε την προσφορά

    Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά σας με τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και είστε έτοιμοι!

  6. 6

    Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

    Δείτε πού βρίσκονται τα χρήματά σας και πότε φτάνουν στον παραλήπτη σας. Λάβετε υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαχειριστείτε τα νομίσματά σας εν κινήσει με την εφαρμογή Xe

Διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για διεθνείς μεταφορές χρημάτων - εύκολη, ασφαλής και με χαμηλές χρεώσεις που ξεκινούν από 0 δολάρια.
Εργαλεία νομίσματος Xe

Συναλλαγματικές πληροφορίες, προηγμένοι δείκτες, ζωντανές ροές ειδήσεων & προσαρμόσιμοι πίνακες οργάνων

Διεθνείς μεταφορές

Στείλτε χρήματα σε 190 χώρες με 130 νομίσματα. Απολαύστε ευέλικτους τρόπους αποστολής και λήψης χρημάτων.
Ειδοποιήσεις ποσοστών

Ορίστε δωρεάν ειδοποιήσεις για κάθε ζεύγος νομισμάτων. Θα σας ειδοποιήσουμε με την επιθυμητή τιμή.
Ιστορικές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Αναλύστε τις τάσεις των ισοτιμιών για οποιοδήποτε νόμισμα σε διάστημα λίγων ημερών, εβδομάδων, μηνών ή ετών. Λάβετε μια αυτοματοποιημένη τροφοδοσία νομισμάτων μέσω του Xe Currency Data API.
Αριθμομηχανή IBAN

Αναζητήστε και επικυρώστε τον IBAN (Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού) για να βεβαιωθείτε ότι το έμβασμά σας αποστέλλεται στον σωστό προορισμό.
Ενημερώσεις μέσω email για το νόμισμα

Λάβετε καθημερινή ανάλυση των αγορών, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των ειδήσεων απευθείας στα εισερχόμενά σας.
API δεδομένων νομισμάτων Xe

Παροχή συναλλαγματικών ισοτιμιών εμπορικού βαθμού σε 3000+ εταιρείες παγκοσμίως

Η πιο αξιόπιστη πηγή νομισματικών δεδομένων στον κόσμο

Το API συναλλαγματικών ισοτιμιών μας προσφέρει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για εκατοντάδες νομίσματα. Τα ιδιόκτητα επιτόκια της Xe προέρχονται απευθείας από παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων και αξιόπιστες τράπεζες.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

Xe για επιχειρήσεις

Γνωρίστε την αναβαθμισμένη επιχειρηματική μας πλατφόρμα που καθιστά απλή την κατοχή, τη διαχείριση και την αποστολή χρημάτων πέρα από τα σύνορα, όλα από έναν λογαριασμό.

Παγκόσμιες πληρωμές

Αποστολή γρήγορων, αξιόπιστων επιχειρηματικών πληρωμών σε όλο τον κόσμο. Πραγματοποιήστε εφάπαξ ή μαζικές πληρωμές σε περισσότερες από 190 χώρες σε 145+ νομίσματα.

Λογαριασμοί πολλαπλών νομισμάτων

Διατηρήστε και διαχειριστείτε λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων χωρίς έξοδα εγκατάστασης ή μηνιαία τέλη. Μετατρέψτε όταν σας βολεύουν οι τιμές και στείλτε πληρωμές άμεσα.

Διαχείριση κινδύνου συναλλάγματος

Κλειδώστε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή ορίστε όρια, ώστε η επιχείρησή σας να παραμένει σταθερή ακόμη και όταν οι αγορές αλλάζουν.

Ενσωματώσεις και αυτοματισμοί

Συνδέστε το Xe με το ERP ή το λογιστικό σας σύστημα ή ενσωματώστε το απευθείας με το API μας για να αυτοματοποιήσετε τις πληρωμές, τις αναφορές και τις ενημερώσεις.

