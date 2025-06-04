Xe currency charts

Κατεβάστε την εφαρμογή Xe

Ελέγξτε τις τρέχουσες τιμές, στείλτε χρήματα με ασφάλεια, ρυθμίστε ειδοποιήσεις για τις τιμές, λάβετε ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.

Σαρώστε με!

Πάνω από 113 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως