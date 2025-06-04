Xe Currency Charts

Review historical currency rates

Xe currency charts

Xe Διαγράμματα νομίσματος

Με αυτό το βολικό εργαλείο μπορείτε να επανεξετάσετε το ιστορικό της αγοράς και να αναλύσετε τις τάσεις των τιμών για οποιοδήποτε ζεύγος νομισμάτων. Όλα τα διαγράμματα είναι διαδραστικά, χρησιμοποιούν επιτόκια μεσαίας αγοράς και είναι διαθέσιμα για περίοδο έως και 10 ετών. Για να δείτε ένα διάγραμμα νομίσματος, επιλέξτε τα δύο νομίσματα, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο και κάντε κλικ για προβολή.

Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ζεύγος νομισμάτωνΙσοτιμίαΜεταβολή
EUR / USD1.16515
GBP / EUR1.14456
USD / JPY154.941
GBP / USD1.33358
USD / CHF0.803607
USD / CAD1.38240
EUR / JPY180.530
AUD / USD0.664273

Ισοτιμίες Κεντρικών Τραπεζών

ΝόμισμαΕπιτόκιο
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

