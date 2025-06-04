Xe currency charts

Xe Διαγράμματα νομίσματος
Με αυτό το βολικό εργαλείο μπορείτε να επανεξετάσετε το ιστορικό της αγοράς και να αναλύσετε τις τάσεις των τιμών για οποιοδήποτε ζεύγος νομισμάτων. Όλα τα διαγράμματα είναι διαδραστικά, χρησιμοποιούν επιτόκια μεσαίας αγοράς και είναι διαθέσιμα για περίοδο έως και 10 ετών. Για να δείτε ένα διάγραμμα νομίσματος, επιλέξτε τα δύο νομίσματα, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο και κάντε κλικ για προβολή.
Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων
|Ζεύγος νομισμάτων
|Ισοτιμία
|Μεταβολή
|EUR / USD
|1.16515
|▲
|GBP / EUR
|1.14456
|▼
|USD / JPY
|154.941
|▼
|GBP / USD
|1.33358
|▼
|USD / CHF
|0.803607
|▼
|USD / CAD
|1.38240
|▼
|EUR / JPY
|180.530
|▼
|AUD / USD
|0.664273
|▲
