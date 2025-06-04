- Home
Το πιο αξιόπιστο API δεδομένων νομίσματος στον κόσμο
Με 30+ χρόνια εμπειρίας σε συναλλάγματα και νομίσματα, το API δεδομένων νομίσματος παρέχει σε πραγματικό χρόνο, ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα συναλλάγματος για εκατοντάδες νομίσματα παγκοσμίως. Οι τιμές μας προέρχονται απευθείας από παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων και κεντρικές τράπεζες.
Ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για 220+ παγκόσμια νομίσματα
Το API νομισματικών δεδομένων της Xe είναι ενσωματωμένο με περισσότερες από 100 εξαιρετικά αξιόπιστες παγκόσμιες πηγές. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε τα πιο ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα. Εντοπίζουμε και φιλτράρουμε δυναμικά τυχόν σφάλματα, παρέχοντάς σας ένα νομισματικό API και δεδομένα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε.
Απλή και γρήγορη εφαρμογή
Το API δεδομένων νομίσματος είναι κατασκευασμένο για προγραμματιστές. Κάνουμε εύκολη την προσθήκη στο υπάρχον λογισμικό σας. Θα λάβετε SDKs για Java, NodeJS, PHP και Python.
Εργαλεία και τιμές μετατροπής νομίσματος
Αποκτήστε περισσότερα από απλά ζωντανά δεδομένα. Η XECD προσφέρει ιστορικές τιμές, μηνιαίους μέσους όρους, μεταβλητότητα νομισμάτων και τη δυνατότητα προσθήκης προσαρμόσιμου περιθωρίου στις τιμές.
220+ νομίσματα, μέταλλα και κρυπτογραφήματα
Το API δεδομένων νομισμάτων μας προσφέρει εκατοντάδες παγκόσμια νομίσματα, πολύτιμα μέταλλα, επιλεγμένα κρυπτονομίσματα και ακριβείς τιμές κεντρικών τραπεζών.
Ακριβείς, αξιόπιστες και ενημερωμένες τιμές
Δείτε ενημερωμένες τιμές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Με το μίξερ νομισμάτων μας, η Xe διασφαλίζει ότι το API δεδομένων νομίσματος έχει τις πιο ακριβείς παγκόσμιες ισοτιμίες.
Ένα ισχυρό και κλιμακούμενο API δεδομένων νομίσματος
Το API νομισματικών δεδομένων της Xe χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως εταιρείες του Fortune 500 σε όλους τους κλάδους. Με το API του μετατροπέα συναλλάγματος FX, θα έχετε εγγυημένη διαθεσιμότητα, κλιμακούμενους όγκους και απαντήσεις μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενσωματώστε το εύκολα με το τρέχον λογισμικό σας, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP και άλλων.
Εκτενής τεκμηρίωση API
Η λεπτομερής τεκμηρίωσή μας για το API νομισμάτων είναι γεμάτη με απλές οδηγίες και παραδείγματα κώδικα για εύκολη εφαρμογή.
Μη τεχνικός οδηγός γρήγορης εκκίνησης - Δοκιμάστε το API μας με τη δωρεάν δοκιμή σας
Τεχνικές προδιαγραφές PDF - Ισχυρό JSON API κατασκευασμένο για προγραμματιστές
Xe
Currency Data Swagger - Πρόσβαση στο SDK πελάτη και διακομιστή
Our API GitHub Repository - Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το API των νομισματικών δεδομένων μας.
Επιλέξτε το πακέτο σας
Το API δεδομένων νομίσματος της Xe παρέχει αξιόπιστες συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Επιλέξτε τη συχνότητα των ενημερώσεων των τιμών και τον αριθμό των αιτήσεων τιμών API ανά μήνα.
Εάν τα παρακάτω σχέδια δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Συνεργαστείτε μαζί μας
Αναζητούμε προμηθευτές λογισμικού, επαγγελματικές υπηρεσίες πληροφορικής και συνεργάτες που θα συνεργαστούν μαζί μας και θα αξιοποιήσουν το API μας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η συνεργασία με την Xe Currency Data προσφέρει ισχυρή υποδομή, καλά τεκμηριωμένο API, ευκαιρίες αναδιανομής, co-branding και ευκαιρίες προγράμματος παραπομπής.
ISVs
Το API μας είναι μια εξαιρετική λύση για ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού που επιθυμούν να ενσωματώσουν δεδομένα συναλλαγματικών ισοτιμιών σε προϊόντα. Χρησιμοποιήστε το XECD για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ζωντανές τιμές, ιστορικά δεδομένα και πολλά άλλα. Αυτό βελτιώνει τα προϊόντα σας και παρέχει μεγαλύτερη αξία στους πελάτες σας.
Επαγγελματικές υπηρεσίες πληροφορικής
Το XECD είναι εύκολο στη χρήση, αλλά ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να χρειάζονται βοήθεια με την ενσωμάτωση, την προσαρμογή και άλλες τεχνικές πτυχές. Συνεργαζόμενοι μαζί μας, μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει το API μας και τη δική σας τεχνογνωσία.
Παραπομπές
Εγγραφείτε στο πρόγραμμα παραπομπών μας για πρόσθετες ευκαιρίες εσόδων. Κερδίστε προμήθεια για κάθε επιτυχημένη παραπομπή που μας στέλνετε. Προσφέρουμε επίσης ευκαιρίες co-branding, οι οποίες σας επιτρέπουν να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας υπό το εμπορικό σας σήμα.
Ενσωμάτωση του API δεδομένων νομίσματος του Xe
Στη Xe, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή ποιοτικής υποστήριξης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσαρμόσουμε ένα πακέτο API δεδομένων νομίσματος ώστε να ταιριάζει στη μοναδική περίπτωση χρήσης της επιχείρησής σας. Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με την Xe, στείλτε μας μια γραμμή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Συχνές ερωτήσεις.
Η Xe αναζητά πάντα νέες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραζόμαστε τα παγκοσμίως αξιόπιστα νομισματικά δεδομένα μας. Χρειάζεστε ακόμα βοήθεια; Καλέστε μας: +416 214-5606 - Επιλογή 1
Συχνές ερωτήσεις για το API δεδομένων νομίσματος
Το Currency Data API της Xe είναι ένα φιλικό προς τον προγραμματιστή εργαλείο που παρέχει σε πραγματικό χρόνο , ακριβή δεδομένα συναλλαγματικών ισοτιμιών για 220+ νομίσματα από πάνω από 100+ παγκόσμιες πηγές. Εφαρμόστε το XECD για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστορικές τιμές, μηνιαίους μέσους όρους, μεταβλητότητα νομισμάτων.
Το API δεδομένων νομίσματος είναι ένα API στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε, καθώς αντλεί τιμές από περισσότερες από 100 χρηματοοικονομικές πηγές και κεντρικές τράπεζες. Εντοπίζουμε και φιλτράρουμε τυχόν σφάλματα και ενημερώνουμε τα δεδομένα των συναλλαγματικών ισοτιμιών κάθε 60 δευτερόλεπτα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πακέτο σας. Όλα τα API του XECD έχουν:
Συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά
Μηνιαίοι μέσοι όροι
Δεδομένα μεταβλητότητας νομίσματος
Ερωτήματα χρονικού πλαισίου
Προσαρμόσιμα χαρακτηριστικά περιθωρίου και τιμολόγησης
Για να καταστήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης όσο το δυνατόν πιο απλή για εσάς, η Xe παρέχει SDKs σε Java, NodeJS, PHP και Python. Παρέχουμε επίσης εκτεταμένη τεκμηρίωση API, όπως έναν μη τεχνικό οδηγό γρήγορης εκκίνησης, τεχνικές προδιαγραφές PDF και αποθετήριο GitHub.
Το API του Xe είναι επεκτάσιμο και μπορεί να ενσωματωθεί σε πλατφόρμες όπως Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP και άλλες. Ανάλογα με το πακέτο σας, το Currency Data API συνεργάζεται με ERP, CRM και εφαρμογές SaaS.
Ναι! Η Xe προσφέρει μια δωρεάν δοκιμή, ώστε να μπορείτε να εξερευνήσετε τις δυνατότητες του API και να δείτε πώς ταιριάζει στο περιβάλλον λογισμικού σας. Δοκιμάστε το μόνοι σας, χωρίς δεσμεύσεις, πριν επιλέξετε ένα πακέτο.