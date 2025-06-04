Ο ταχύτερος τρόπος για να στείλετε χρήματα στο εξωτερικό είναι με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Και οι δύο επιλογές παρέχουν γρήγορα χρήματα, αλλά οι χρεωστικές κάρτες συχνά έχουν χαμηλότερες χρεώσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της πληρωμής σας, το έμβασμά σας βρίσκεται καθ' οδόν - μεταφέροντας τα χρήματά σας εκεί που πρέπει να πάνε σε χρόνο μηδέν.