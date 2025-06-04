Ο γρηγορότερος τρόπος για να στέλνετε και να λαμβάνετε χρήματα

Όταν ο χρόνος είναι σημαντικός, τα χρήματά σας πρέπει να κινούνται γρήγορα. Με επιλογές μεταφοράς σχεδόν αμέσως, μπορείτε να εμπιστεύεστε ότι τα χρήματά σας θα φτάσουν ακριβώς όταν τα χρειάζεστε. Καμία καθυστέρηση. Μην ανησυχείτε.

90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά

Μόλις ρυθμίσετε τη μεταφορά σας, θα λάβετε μια ακριβή εκτίμηση του χρόνου που θα χρειαστεί, με βάση το νόμισμα, τον προορισμό και τη μέθοδο πληρωμής σας. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, οπότε μπορείτε να περιμένετε τα χρήματά σας να φτάσουν στον προορισμό τους πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε.

Σχεδόν άμεσες μεταφορές μέσω χρεωστικών & πιστωτικών καρτών

Ο ταχύτερος τρόπος για να στείλετε χρήματα στο εξωτερικό είναι με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Και οι δύο επιλογές παρέχουν γρήγορα χρήματα, αλλά οι χρεωστικές κάρτες συχνά έχουν χαμηλότερες χρεώσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της πληρωμής σας, το έμβασμά σας βρίσκεται καθ' οδόν - μεταφέροντας τα χρήματά σας εκεί που πρέπει να πάνε σε χρόνο μηδέν.

Η ταχύτητα ξεκινά με την πληρωμή σας

Χρεωστική κάρτα

Ο ταχύτερος τρόπος για να στείλετε χρήματα είναι με χρεωστική κάρτα. Με ελάχιστες ή καθόλου χρεώσεις, είναι μια οικονομικά αποδοτική επιλογή που προσφέρει ταχύτητα και ευκολία.

Τα χρήματα φτάνουν συνήθως εντός 24 ωρών.

Πιστωτική κάρτα

Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα είναι ένας από τους ταχύτερους τρόπους αποστολής χρημάτων. Αν και υπάρχει μια μικρή χρέωση, η μεταφορά σας θα γίνει σε χρόνο μηδέν.

Τα χρήματα φτάνουν συνήθως εντός 24 ωρών.

Μεταφορά μέσω καλωδίου

Οι μεταφορές χρημάτων θα μεταφέρουν χρήματα από την τράπεζά σας στη δική μας. Συνήθως λαμβάνουμε τα χρήματα σε 24 ώρες.

Τα χρήματα φτάνουν συνήθως εντός 24 ωρών.

Άμεση χρέωση

Οι άμεσες χρεωστικές πληρωμές λαμβάνουν χρήματα απευθείας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, παρέχοντας έναν απλό και βολικό τρόπο διαχείρισης τακτικών πληρωμών.

Τα χρήματα φτάνουν συνήθως εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Η μεταφορά χρημάτων με το Xe είναι γρήγορη και εύκολη

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τη μεταφορά σας.

Ταχύτητα που δεν θυσιάζει την ασφάλεια

Δίνουμε προτεραιότητα τόσο στην ταχύτητα όσο και στην ασφάλεια σε κάθε μεταφορά. Ενώ εξασφαλίζουμε ότι τα χρήματά σας κινούνται γρήγορα, λαμβάνουμε επίσης κάθε μέτρο για την προστασία τους. Με προηγμένη κρυπτογράφηση και αυστηρή κανονιστική συμμόρφωση, τα κεφάλαια και οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν ασφαλή σε κάθε βήμα.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας και λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο

Μείνετε ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μεταφοράς σας. Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο καθώς εξελίσσονται τα κεφάλαιά σας και παρακολουθείτε εύκολα την κατάστασή τους από την αρχή έως το τέλος. Απολαύστε την ηρεμία του μυαλού σας γνωρίζοντας ακριβώς πού βρίσκονται τα χρήματά σας σε κάθε βήμα.

Γιατί η μεταφορά μου διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο;

Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες

Ελέγχουμε όλες τις μεταφορές για λόγους ασφαλείας. Εάν χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες, θα σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η κατάσταση της μεταφοράς σας θα ενημερωθεί σε "Απαιτείται ενέργεια".

Η τράπεζα χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες

Η τράπεζα του παραλήπτη μπορεί να χρειαστεί να ελέγξει τη μεταφορά. Εάν ζητήσουν πληροφορίες, θα σας στείλουμε email και θα τις διαβιβάσουμε στην τράπεζα μόλις τις παράσχετε.

Η τράπεζα επεξεργάζεται

Εάν η τράπεζα του παραλήπτη διεκπεραιώνει τη μεταφορά, μπορεί να χρειαστούν έως και 4 ημέρες. Σημειώστε, το όνομα του αποστολέα δεν θα εμφανίζεται, αλλά το Xe ή ο συνεργάτης μας θα εμφανίζεται.

Πιο αργός τρόπος πληρωμής

Το τραπεζικό έμβασμα και η άμεση χρέωση χρειάζονται έως και 3 ημέρες για να εκκαθαριστούν. Για ταχύτερες μεταφορές, πληρώστε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για ταχύτερη επεξεργασία.

Σαββατοκύριακα ή αργίες

Οι μεταφορές ενδέχεται να καθυστερήσουν τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες ή τις τοπικές εργάσιμες ώρες. Λάβετε υπόψη σας αυτούς τους παράγοντες κατά την αποστολή χρημάτων για να αποφύγετε καθυστερήσεις.

Απόρριψη από την τράπεζα

Οι μεταφορές ενδέχεται να καθυστερήσουν εάν η τράπεζα τις απορρίψει λόγω εσφαλμένων στοιχείων ή προβλημάτων με τον λογαριασμό. Θα σας ειδοποιήσουμε αν συμβεί αυτό.

Στείλτε με εμπιστοσύνη

Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.

Χρόνοι μεταφοράς FAQ