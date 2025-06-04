Κωδικοί SWIFT/BIC
Βρείτε τον κωδικό SWIFT/BIC που χρειάζεστε με το απλό εργαλείο αναζήτησης κωδικών SWIFT. Αναζητήστε ανά χώρα, όνομα τράπεζας ή πόλη για να λάβετε ακριβείς κωδικούς για διεθνείς μεταφορές χρημάτων.
Βρείτε έναν κωδικό SWIFT
Τι είναι ο κωδικός SWIFT/BIC;
Ο κωδικός SWIFT, επίσης γνωστός ως BIC, είναι ένα διεθνές τραπεζικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματά σας φτάνουν στο σωστό μέρος όταν στέλνετε ή λαμβάνετε χρήματα σε διασυνοριακό επίπεδο. Ενημερώνει τις τράπεζες για το ποιο ακριβώς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εμπλέκεται στη μεταφορά, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ακριβή παράδοση των διεθνών πληρωμών.
Μορφή κωδικού SWIFT/BIC
Ένας κωδικός SWIFT/BIC έχει μήκος 8 έως 11 χαρακτήρες και προσδιορίζει μια συγκεκριμένη τράπεζα και ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα στον κόσμο. Κάθε μέρος του κώδικα έχει ένα νόημα:
Κωδικός τράπεζας (AAAA): 4 γράμματα που αντιπροσωπεύουν την τράπεζα-συχνά αποτελεί συντομευμένη εκδοχή του ονόματός της.
Κωδικός Χώρας (ΚΧ): 2 γράμματα που δείχνουν σε ποια χώρα βρίσκεται η τράπεζα.
Κωδικός τοποθεσίας (CC): 2 χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμοί) που δηλώνουν την έδρα ή την περιοχή της τράπεζας.
Κωδικός υποκαταστήματος (123): Κωδικός υποκαταστήματος: 3 ψηφία που προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα. Εάν αυτό το τμήμα είναι "XXX", αναφέρεται στην έδρα της τράπεζας.
Παράδειγμα κωδικού SWIFT
Πότε χρειάζεστε έναν κωδικό SWIFT/BIC;
Μπορεί να χρειαστείτε έναν κωδικό SWIFT/BIC όταν στέλνετε ή λαμβάνετε χρήματα διεθνώς. Βοηθά στη δρομολόγηση της μεταφοράς στη σωστή τράπεζα και στο σωστό υποκατάστημα. Ορισμένες χώρες ενδέχεται επίσης να απαιτούν πρόσθετα στοιχεία, όπως IBAN ή τοπικό τραπεζικό κωδικό, ανάλογα με τον προορισμό.
Πού μπορώ να βρω τον κωδικό μου SWIFT/BIC;
Συνήθως μπορείτε να βρείτε τον κωδικό SWIFT/BIC στην ηλεκτρονική σας τραπεζική, σε μια τραπεζική δήλωση ή στον ιστότοπο της τράπεζάς σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση κωδικών SWIFT/BIC για να αναζητήσετε τον σωστό κωδικό για μια τράπεζα και ένα υποκατάστημα.
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Γνωρίζετε ήδη τον κωδικό SWIFT/BIC; Ας βάλουμε τα χρήματά σας σε κίνηση.
Είτε στέλνετε χρήματα στους αγαπημένους σας είτε αγοράζετε το σπίτι των ονείρων σας στο εξωτερικό, η Xe σας καλύπτει. Στείλτε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες με 130+ νομίσματα.
Συχνές ερωτήσεις για τον κωδικό SWIFT/BIC
Ο κωδικός SWIFT είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο για διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Το SWIFT σημαίνει Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Εταιρεία Παγκόσμιας Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνίας). Αυτοί οι κωδικοί βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι πληρωμές δρομολογούνται στη σωστή τράπεζα και χώρα. Ένας τυπικός κωδικός SWIFT έχει μήκος 8 ή 11 χαρακτήρες και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα, τη χώρα, την τοποθεσία και μερικές φορές ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα.
Ο κωδικός BIC, ή κωδικός αναγνώρισης τράπεζας, είναι ο ίδιος με τον κωδικό SWIFT. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης τράπεζας κατά την πραγματοποίηση διεθνών εμβασμάτων. Ενώ ορισμένες χώρες ή τράπεζες χρησιμοποιούν τον όρο "BIC" και άλλες τον όρο "SWIFT code," και οι δύο αναφέρονται στην ίδια μορφή κωδικού και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό - διασφαλίζοντας ότι τα κεφάλαια φτάνουν στο σωστό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Οι κωδικοί SWIFT βοηθούν τις τράπεζες να επικοινωνούν με ασφάλεια και ακρίβεια κατά τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό, η τράπεζά σας χρησιμοποιεί τον κωδικό SWIFT του παραλήπτη για να προσδιορίσει την τράπεζα του παραλήπτη και την τοποθεσία του. Κάθε κωδικός περιλαμβάνει:
A τραπεζικός κωδικός (4 γράμματα)
Κωδικός χώρας (2 γράμματα)
Κωδικός θέσης (2 γράμματα ή ψηφία)
Προαιρετικός κωδικός υποκαταστήματος (3 χαρακτήρες)
Αυτό το παγκόσμιο σύστημα διασφαλίζει ότι η πληρωμή σας δρομολογείται αποτελεσματικά και με ασφάλεια στον σωστό προορισμό.
Δεν υπάρχει λειτουργική διαφορά μεταξύ ενός κωδικού SWIFT και ενός κωδικού BIC. Οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. "Το SWIFT" αναφέρεται στο διεθνές δίκτυο (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) που ανέπτυξε και διαχειρίζεται το σύστημα. "BIC" σημαίνει Bank Identifier Code, που είναι ο επίσημος όρος για τον ίδιο τον κωδικό. Είτε φέρουν την ένδειξη SWIFT είτε BIC, σημαίνουν το ίδιο πράγμα.
Ο κωδικός SWIFT προσδιορίζει την τράπεζα, ενώ ο IBAN (Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού) προσδιορίζει τον ατομικό λογαριασμό στην εν λόγω τράπεζα. Οι κωδικοί SWIFT διασφαλίζουν ότι τα χρήματα πηγαίνουν στο σωστό ίδρυμα- οι κωδικοί IBAN διασφαλίζουν ότι φτάνουν στο σωστό λογαριασμό. Για διεθνείς μεταφορές -ιδιαίτερα εντός της Ευρώπης- συχνά θα χρειαστείτε και τα δύο για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή με επιτυχία.
Ο κωδικός SWIFT χρησιμοποιείται για διεθνείς μεταφορές χρημάτων και προσδιορίζει τη συγκεκριμένη τράπεζα και το υποκατάστημα που λαμβάνει την πληρωμή οπουδήποτε στον κόσμο. Αντίθετα, ο αριθμός δρομολόγησης χρησιμοποιείται για εγχώριες μεταφορές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και προσδιορίζει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εμπλέκεται στη συναλλαγή. Οι κωδικοί SWIFT είναι 8-11 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, ενώ οι αριθμοί δρομολόγησης είναι 9ψήφιοι κωδικοί. Με απλά λόγια, οι κωδικοί SWIFT είναι για παγκόσμιες μεταφορές, ενώ οι αριθμοί δρομολόγησης είναι για πληρωμές εντός των ΗΠΑ.
Ο κωδικός SWIFT χρησιμοποιείται για διεθνείς μεταφορές χρημάτων και προσδιορίζει τη συγκεκριμένη τράπεζα και το υποκατάστημα που λαμβάνει τα χρήματα παγκοσμίως. Ο κωδικός διαλογής, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται για εγχώριες πληρωμές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και βοηθά στη δρομολόγηση των πληρωμών στη σωστή τράπεζα και στο σωστό υποκατάστημα σε τοπικό επίπεδο. Οι κωδικοί SWIFT είναι 8-11 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, ενώ οι κωδικοί ταξινόμησης είναι 6ψήφιοι αριθμοί. Εν ολίγοις, οι κωδικοί SWIFT προορίζονται για παγκόσμιες μεταφορές, ενώ οι κωδικοί διαλογής χρησιμοποιούνται για τοπικές συναλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
Όχι πάντα. Ορισμένες τράπεζες χρησιμοποιούν έναν ενιαίο κωδικό SWIFT (συνήθως οι κωδικοί των κεντρικών γραφείων τελειώνουν σε XXX) για όλα τα υποκαταστήματα. Άλλοι εκχωρούν μοναδικούς κωδικούς SWIFT σε μεμονωμένα υποκαταστήματα, συχνά με συγκεκριμένους τρεις τελευταίους χαρακτήρες. Εάν ο παραλήπτης παρέχει έναν κωδικό συγκεκριμένου υποκαταστήματος, είναι καλύτερο να τον χρησιμοποιήσετε - μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της επεξεργασίας ή να διασφαλίσει ότι η πληρωμή φτάνει γρηγορότερα στη σωστή τοποθεσία.
Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση κωδικών SWIFT, απλώς πληκτρολογήστε τη χώρα και το όνομα της τράπεζάς σας για να ξεκινήσετε. Αν γνωρίζετε την πόλη, μπορείτε να την προσθέσετε για να περιορίσετε τα αποτελέσματά σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μόλις βρείτε τον σωστό κωδικό SWIFT/BIC, χρησιμοποιήστε τον στη διεθνή σας μεταφορά για να βεβαιωθείτε ότι τα χρήματά σας θα πάνε στο σωστό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Αποποίηση ευθύνης
Οι κωδικοί SWIFT, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με τη νομική υπόσταση, το ρυθμιστικό καθεστώς ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Δεν υποστηρίζουμε ούτε επαληθεύουμε τη νομιμότητα οποιασδήποτε οντότητας που περιλαμβάνεται, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από εσάς.
Οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές ή αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνονται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, ούτε από οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτους των οποίων οι πληροφορίες εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο.
Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά και δεν έχει μεταφραστεί. Ενώ η υπόλοιπη σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα σας, η νομική αποποίηση ευθυνών παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.