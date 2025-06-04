Αναζητήστε τον κωδικό SWIFT της τράπεζάς σας
Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση SWIFT για να βρείτε τον κωδικό SWIFT/BIC της τράπεζάς σας ή επιλέξτε γρήγορα από τις δημοφιλείς τράπεζες που αναφέρονται παρακάτω.
Βρείτε έναν κωδικό SWIFT
Επιλέξτε από αυτές τις δημοφιλείς τράπεζες για να ξεκινήσετε:
Τι είναι ο κωδικός SWIFT/BIC;
Ο κωδικός SWIFT, επίσης γνωστός ως BIC, είναι ένα διεθνές τραπεζικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματά σας φτάνουν στο σωστό μέρος όταν στέλνετε ή λαμβάνετε χρήματα σε διασυνοριακό επίπεδο. Ενημερώνει τις τράπεζες για το ποιο ακριβώς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εμπλέκεται στη μεταφορά, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ακριβή παράδοση των διεθνών πληρωμών.
Γιατί χρειάζομαι κωδικό SWIFT/BIC;
Συνήθως χρειάζεστε έναν κωδικό SWIFT/BIC όταν στέλνετε ή λαμβάνετε διεθνή εμβάσματα, καθώς βοηθά στην αναγνώριση του σωστού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και στην ασφαλή δρομολόγηση της πληρωμής. Ωστόσο, δεν απαιτείται για όλες τις διεθνείς μεταφορές - ορισμένες χώρες ή μέθοδοι πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις όπως IBAN, αριθμούς δρομολόγησης ή εθνικούς κωδικούς εκκαθάρισης.
Έχει η τράπεζά μου περισσότερους από έναν κωδικούς SWIFT;
Πολλές τράπεζες έχουν πολλαπλούς κωδικούς SWIFT, ιδίως μεγάλες τράπεζες με υποκαταστήματα σε διάφορες πόλεις. Ορισμένες τράπεζες χρησιμοποιούν έναν ενιαίο παγκόσμιο κωδικό SWIFT, ενώ άλλες εκχωρούν μοναδικούς κωδικούς σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα για την ακριβέστερη δρομολόγηση των διεθνών πληρωμών.
Επιλέξτε το Xe όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό
Καλύτερα ποσοστά
Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και ανακαλύψτε την εξοικονόμηση πόρων. Οι τιμές μας συχνά ξεπερνούν τις τιμές των μεγάλων τραπεζών, μεγιστοποιώντας την αξία της μεταφοράς σας.
Χαμηλότερες αμοιβές
Σας παρουσιάζουμε όλες τις χρεώσεις εκ των προτέρων πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε. Οι χαμηλότερες αμοιβές μας σημαίνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση για εσάς.
Ταχύτερες μεταφορές
Η πλειονότητα των μεταφορών ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα. Καταλαβαίνουμε ότι όταν πρόκειται για τα χρήματά σας, ο χρόνος έχει σημασία.
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Συχνές ερωτήσεις
Ο κωδικός SWIFT χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης τράπεζας ή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος κατά την αποστολή ή τη λήψη χρημάτων σε διασυνοριακό επίπεδο. Λειτουργεί ως μια διεθνής διεύθυνση για την τράπεζά σας, βοηθώντας στην ασφαλή και ακριβή δρομολόγηση της μεταφοράς σας μέσω του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Αν και δεν απαιτείται κωδικός SWIFT για κάθε μέθοδο μεταφοράς ή χώρα, συχνά απαιτείται όταν πραγματοποιείτε παραδοσιακές μεταφορές μέσω τραπεζών. Η παροχή του σωστού κωδικού SWIFT μειώνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων, απορρίψεων ή λανθασμένης δρομολόγησης πληρωμών.
Εξαρτάται από την τράπεζα. Ορισμένες τράπεζες χρησιμοποιούν έναν ενιαίο παγκόσμιο κωδικό SWIFT για όλα τα υποκαταστήματα, ενώ άλλες εκχωρούν μοναδικούς κωδικούς σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα ή τμήματα - ειδικά σε μεγάλες πόλεις ή για επιχειρηματικούς και εταιρικούς λογαριασμούς. Εάν το υποκατάστημά σας διαθέτει ειδικό κωδικό SWIFT, είναι καλύτερο να τον χρησιμοποιήσετε, καθώς μπορεί να επιταχύνει την επεξεργασία και να βελτιώσει την ακρίβεια της παρακολούθησης. Εάν όχι, ο κωδικός SWIFT των κεντρικών γραφείων της τράπεζας είναι συνήθως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση.
Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό SWIFT του υποκαταστήματός σας με διάφορους τρόπους:
Εργαλεία αναζήτησης, όπως αυτό σε αυτή τη σελίδα
Ηλεκτρονικές τραπεζικές πλατφόρμες, στις οποίες είναι συνήθως διαθέσιμες οι λεπτομέρειες διεθνών εμβασμάτων
Τραπεζικές καταστάσεις ή επίσημη αλληλογραφία
Υποστήριξη πελατών στο υποκατάστημά σας ή μέσω της κεντρικής γραμμής βοήθειας της τράπεζας Εάν το υποκατάστημά σας δεν διαθέτει μοναδικό κωδικό SWIFT, η τράπεζά σας μπορεί να σας δώσει εντολή να χρησιμοποιήσετε έναν γενικό κωδικό ή έναν κωδικό των κεντρικών γραφείων.
Η χρήση λανθασμένου κωδικού SWIFT μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, απορρίψεις ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην αποστολή των χρημάτων σε λάθος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Εάν η πληρωμή απορριφθεί, μπορεί να επιστραφεί στον αποστολέα, συχνά με πρόσθετα τέλη. Εάν τα κεφάλαια φτάσουν σε λάθος τράπεζα, η ανάκτησή τους μπορεί να είναι χρονοβόρα και να επιβαρυνθεί με έξοδα ανάκτησης. Πάντα να ελέγχετε τον κωδικό SWIFT με την τράπεζά σας ή τον παραλήπτη πριν επιβεβαιώσετε μια μεταφορά, ειδικά για μεγάλες ή επείγουσες πληρωμές.
Ένας τυπικός κωδικός SWIFT έχει μήκος 8 ή 11 χαρακτήρες και ακολουθεί την εξής δομή:
Κωδικός τράπεζας (4 γράμματα): Αναγνωρίζει την τράπεζα
Κωδικός χώρας (2 γράμματα): Δείχνει τη χώρα στην οποία βρίσκεται η τράπεζα
Κωδικός τοποθεσίας (2 χαρακτήρες): Υποδεικνύει την πόλη ή την περιοχή
Κωδικός υποκαταστήματος (3 χαρακτήρες, προαιρετικός): Προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα
Εάν ο κωδικός έχει μήκος μόνο 8 χαρακτήρες, συνήθως αναφέρεται στο κεντρικό γραφείο της τράπεζας.
Αποποίηση ευθύνης
Οι κωδικοί SWIFT, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με τη νομική υπόσταση, το ρυθμιστικό καθεστώς ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Δεν υποστηρίζουμε ούτε επαληθεύουμε τη νομιμότητα οποιασδήποτε οντότητας που περιλαμβάνεται, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από εσάς.
Οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές ή αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνονται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, ούτε από οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτους των οποίων οι πληροφορίες εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο.
Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά και δεν έχει μεταφραστεί. Ενώ η υπόλοιπη σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα σας, η νομική αποποίηση ευθυνών παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.