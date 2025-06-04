Λογιστικές πλατφόρμες

Το Xe ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε κορυφαία λογιστικά συστήματα και συστήματα ERP, όπως το Microsoft Dynamics 365 και το Sage Intacct, παρέχοντας στους χρήστες ενσωματωμένη πρόσβαση σε παγκόσμιες πληρωμές μέσα από τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούν. Και με το ευέλικτο API μας, οποιαδήποτε πλατφόρμα πληρωτέων λογαριασμών μπορεί να προσφέρει την ίδια βελτιωμένη εμπειρία. Χωρίς εξαγωγές αρχείων, χωρίς πύλες, μόνο γρήγορες, απρόσκοπτες και ασφαλείς πληρωμές.