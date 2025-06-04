- Home
Απλοποιήστε τις πληρωμές στην πλατφόρμα σας
Ξεκλειδώστε τη δύναμη του Xe στην πλατφόρμα σας για να απλοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας πραγματοποιεί πληρωμές μέσω του ευέλικτου API πληρωμών, των ενσωματωμένων λύσεων ERP και των παγκοσμίου φήμης εργαλείων δεδομένων νομισμάτων.
Εμπιστεύονται επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο
Απλοποιημένες παγκόσμιες πληρωμές
Παρέχετε απρόσκοπτες, διασυνοριακές πληρωμές στο πλαίσιο της διαδρομής του πελάτη. Με το σύγχρονο και ευέλικτο API μας μπορείτε να ενσωματώσετε τις παγκόσμιες πληρωμές της Xe απευθείας σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιεί η οικονομική σας ομάδα, επιτρέποντάς σας να πληρώνετε προμηθευτές και προσωπικό με το πάτημα ενός κουμπιού.
Απρόσκοπτη διαδικασία πληρωμής
Το Xe επιτρέπει μια απρόσκοπτη, ασφαλή ροή εργασιών πληρωμών μέσα στη δική σας πλατφόρμα. Τέλος οι εξαγωγές αρχείων ή η σύνδεση σε εξωτερικές πύλες. Και επειδή είναι κατασκευασμένο για επιχειρήσεις, διαθέτει έξυπνες λειτουργίες, όπως ενσωματωμένη επικύρωση και ελέγχους συμμόρφωσης, που εντοπίζουν τα λάθη πριν σας κοστίσουν.
Ενισχυμένα δεδομένα και υποβολή εκθέσεων
Αυτοματοποιήστε τις αναφορές, βελτιώστε την ακρίβεια και αφαιρέστε χειροκίνητη εργασία από τα οικονομικά σας συστήματα με τις παγκόσμιες πληρωμές και τις τροφοδοσίες δεδομένων σε ζωντανό νόμισμα της Xe που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα σας.
Why businesses choose Xe
Τέρμα οι δύσχρηστες πύλες
Αντικαταστήστε τις ξεπερασμένες δυσκίνητες πύλες με ένα καθαρό, διαισθητικό περιβάλλον εργασίας, με όλα όσα χρειάζεστε σε ένα μέρος.
Εμπιστοσύνη σε κάθε συναλλαγή
Τα κεφάλαιά σας διασφαλίζονται μέσω ρυθμιζόμενης προστασίας, κορυφαίων χρηματοοικονομικών συνεργατών και ασφάλειας επιχειρηματικού επιπέδου, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα με σιγουριά.
Υποστηρίζεται από αντοχή και σταθερότητα
Η Xe αποτελεί μέρος της Euronet, μιας επιχείρησης εισηγμένης στο NASDAQ, επενδυτικής βαθμίδας, η οποία έχει δημιουργηθεί με ασφάλεια, συμμόρφωση και εταιρική διακυβέρνηση τραπεζικού επιπέδου.
Υποστήριξη κατά την εγκατάσταση και πέραν αυτής
Η Xe σας παρέχει πρόσβαση σε ειδική τεχνική υποστήριξη και ειδικούς σε θέματα πληρωμών, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα και να επιλύσετε με ευκολία τυχόν προβλήματα, οποτεδήποτε προκύψουν.
Λύσεις κατασκευασμένες για παγκόσμιες επιχειρήσεις
Λογιστικές πλατφόρμες
Το Xe ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε κορυφαία λογιστικά συστήματα και συστήματα ERP, όπως το Microsoft Dynamics 365 και το Sage Intacct, παρέχοντας στους χρήστες ενσωματωμένη πρόσβαση σε παγκόσμιες πληρωμές μέσα από τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούν. Και με το ευέλικτο API μας, οποιαδήποτε πλατφόρμα πληρωτέων λογαριασμών μπορεί να προσφέρει την ίδια βελτιωμένη εμπειρία. Χωρίς εξαγωγές αρχείων, χωρίς πύλες, μόνο γρήγορες, απρόσκοπτες και ασφαλείς πληρωμές.
Πόροι
Δείτε πώς επιχειρήσεις όπως η δική σας χρησιμοποιούν το Xe για να απλοποιήσουν τις παγκόσμιες πληρωμές.
Πηγαίνετε στις μελέτες περιπτώσεων ->
Ας μιλήσουμε
Είτε θέλετε να ενσωματώσετε τις πληρωμές στην πλατφόρμα σας, είτε να βελτιώσετε τα δεδομένα και τις αναφορές σας για το FX, είτε απλώς να βρείτε τρόπους να απλοποιήσετε τη διαδικασία πληρωμών σας, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ξεκινήσετε τη συζήτηση.