Ολοκλήρωση ERP χωρίς προβλήματα
Ολοκλήρωση ERP για παγκόσμιες πληρωμές
Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία πολλαπλών πλατφορμών για την εκτέλεση των εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών σας. Η εύκολη πλατφόρμα μας σας επιτρέπει να στέλνετε γρήγορες παγκόσμιες πληρωμές σε 190+ χώρες και 130+ νομίσματα. Διαχειριστείτε την έκθεση και τις ανάγκες σας σε συναλλαγματικές ισοτιμίες απευθείας από το σύστημα ERP σας.
Εξερευνήστε σεμινάρια ERP και ιστορίες πελατών
Διαδικτυακά σεμινάρια
Μάθετε πώς λειτουργούν οι ενσωματωμένες πληρωμές μας, εξερευνήστε τις βέλτιστες πρακτικές για τις οικονομικές ομάδες και ανακαλύψτε τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες για να ξεκλειδώσετε πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος ERP σας - και όλα αυτά με την άνεσή σας.
Ιστορίες πελατών
Διαβάστε πραγματικές ιστορίες πελατών για να δείτε πώς οι επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει τις ενσωματωμένες λύσεις πληρωμών και συναλλάγματος της Xe στις λύσεις ERP τους για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας πληρωτέων λογαριασμών τους.
Απλές ενσωματώσεις ERP
Η λύση ERP που διαθέτουμε σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να παρακολουθείτε και να πληρώνετε τα έξοδα των εργαζομένων και των προμηθευτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αφήστε τις μεταφορές αρχείων και τις χειροκίνητες λογιστικές εγγραφές στο παρελθόν, καθώς το Xe βελτιώνει τη λογιστική σας διαδικασία.
Παρακολούθηση FX σε πραγματικό χρόνο
Με τη συμφιλίωση των πληρωτέων λογαριασμών σας σε πραγματικό χρόνο, η υποβολή εκθέσεων κερδών/ζημιών δεν ήταν ποτέ ευκολότερη ή ακριβέστερη. Επιπλέον, κάθε πληρωμή που εκτελείται μέσω του Xe συγχρονίζεται και δημοσιεύεται για συμφιλίωση σε πραγματικό χρόνο - έτσι ώστε όλα να καταγράφονται εκεί που πραγματικά μετράει.
Η δύναμη των δεδομένων
Καταγράψτε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο κατά τη στιγμή της συναλλαγής και αξιοποιήστε την άμεση ανάλυση κέρδους/ζημίας για να είστε πάντα ενήμεροι για τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών και να έχετε τη σιγουριά ότι ξέρετε σε τι μπλέκεστε πριν εκτελέσετε.
Η αξιόπιστη νομισματική αρχή του κόσμου από το 1993
Με 30 χρόνια εμπειρίας στην παροχή ακριβών νομισματικών δεδομένων και στην επεξεργασία διασυνοριακών επιχειρηματικών πληρωμών, η Xe είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις διεθνείς πληρωμές.
Συνάλλαγμα και τεχνογνωσία ERP
Με πάνω από 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια+ να διακινούνται διασυνοριακά το 2021, διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία για να βοηθήσουμε τη μοναδική επιχείρησή σας.
Γρήγορες και ασφαλείς επιχειρηματικές πληρωμές
Τα αστραπιαία κανάλια του δικτύου πληρωμών της Xe έχουν συνδέσεις σε πάνω από 200+ χώρες παγκοσμίως.
Εκατομμύρια άνθρωποι εμπιστεύονται τα δεδομένα νομισμάτων
Με 280 εκατομμύρια και πλέον επισκέπτες στο Xe, είμαστε η αυθεντία που εμπιστεύεται παγκοσμίως τα δεδομένα ανταλλαγής νομισμάτων και τις παγκόσμιες πληρωμές.
Χιλιάδες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Xe
Προσφέρουμε τεχνογνωσία σε περισσότερους από 18.000 παγκόσμιους εταιρικούς χρήστες για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους μοναδικούς επιχειρηματικούς τους στόχους.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Xe για την επιχείρησή σας
Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα συναλλάγματος, διαφανείς τιμές και μια αποτελεσματική ηλεκτρονική πλατφόρμα, διευκολύνουμε τη διαχείριση και την αποστολή διεθνών μεταφορών χρημάτων.
Είμαστε η νομισματική αρχή
Υπάρχει λόγος που 280+ εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται το Xe κάθε χρόνο. Προσφέρουμε ακριβείς τιμές και απλές λύσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών με εμπειρία δεκαετιών.
Ασφάλεια και προστασία
Ως μέλος της οικογένειας Euronet, οι πελάτες μας μας εμπιστεύονται για την επεξεργασία παγκόσμιων συναλλαγών ύψους 115+ δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας.
Ανταγωνιστικές τιμές
Η ομάδα μας παρακολουθεί την αγορά για εσάς 24 ώρες το 24ωρο. Αξιοποιήστε την αριθμομηχανή συναλλαγματικών ισοτιμιών μας και λάβετε ενημερώσεις όταν επιτευχθούν οι ισοτιμίες-στόχοι σας.
Δεν υπάρχουν τέλη αιφνιδιασμού
Θεωρούμε ότι η προστασία της δικής σας είναι το ζητούμενο για εμάς. Λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις χωρίς ελάχιστο ποσό μεταφοράς και με σχεδόν μηδενικές χρεώσεις.
Ενδιαφέρεστε για τις επιχειρηματικές λύσεις ERP της Xe;
Η έμπειρη ομάδα μας είναι έτοιμη να συζητήσει τις μοναδικές ανάγκες της εταιρείας σας. Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με την Xe, στείλτε μας μια γραμμή. Ένας από τους ειδικούς μας στις διεθνείς επιχειρήσεις θα χαρεί να σας βοηθήσει.
Ερωτήσεις σχετικά με τις ενσωματώσεις ERP της Xe
Η λύση ERP της Xe βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις διεθνείς πληρωμές απευθείας από την πλατφόρμα ERP τους. Αυτοματοποιήστε τις παγκόσμιες συναλλαγές, τους πληρωτέους λογαριασμούς και τις εργασίες συμφιλίωσης σε 190+ χώρες και 130+ νομίσματα.
Το Xe ενσωματώνεται επί του παρόντος με δημοφιλείς πλατφόρμες ERP, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance και Sage Intacct.
Το Xe βοηθά την επιχείρησή σας να εξαλείψει την ανάγκη για πολλαπλές πλατφόρμες ή χειροκίνητες μεταφορές αρχείων. Αποκτήστε πρόσβαση σε παρακολούθηση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε πραγματικό χρόνο, υποβολή εκθέσεων κερδών/ζημιών και αυξημένη αποδοτικότητα με τις λύσεις ERP που διαθέτουμε.
Οι ενσωματώσεις ERP του Xe απλοποιούν και βελτιώνουν τις λειτουργίες της επιχείρησής σας, όπως η παρακολούθηση των παγκόσμιων δαπανών, η αναφορά κερδών/ζημιών και η μεταφόρτωση αρχείων.
Βελτιστοποιημένες διαδικασίες πληρωτέων λογαριασμών
Ζωντανή παρακολούθηση συναλλαγών
Μείωση της χειροκίνητης καταχώρησης δεδομένων
Ενισχυμένη διαχείριση κινδύνου συναλλάγματος