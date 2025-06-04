Με τη συμφιλίωση των πληρωτέων λογαριασμών σας σε πραγματικό χρόνο, η υποβολή εκθέσεων κερδών/ζημιών δεν ήταν ποτέ ευκολότερη ή ακριβέστερη. Επιπλέον, κάθε πληρωμή που εκτελείται μέσω του Xe συγχρονίζεται και δημοσιεύεται για συμφιλίωση σε πραγματικό χρόνο - έτσι ώστε όλα να καταγράφονται εκεί που πραγματικά μετράει.