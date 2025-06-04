- Home
- Xe Business Webinars για παγκόσμιες λύσεις πληρωμών - Xe
Διαδικτυακά σεμινάρια πληρωμών ERP
Μάθετε να εξορθολογίζετε τους πληρωτέους λογαριασμούς με ενσωματωμένες δυνατότητες πληρωμών και λύσεις FX για το ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Ανακαλύψτε τη δύναμη των ενσωματωμένων πληρωμών
Μάθετε πώς να βελτιώσετε τις πληρωμές προμηθευτών στο Microsoft Dynamics 365 Business Central με την ενσωματωμένη λύση πληρωμών της Xe. Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας, επωφεληθείτε από την επικύρωση της τράπεζας σε πραγματικό χρόνο και αξιοποιήστε τις αυτοματοποιημένες αναφορές για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Microsoft Dynamics 365 Οικονομικά
Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία τιμολογίων και πληρωμών
Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την επεξεργασία τιμολογίων με OCR και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τις πληρωμές μέσα από το Dynamics 365 Finance. Παρακολουθήστε ζωντανές επιδείξεις από ειδικούς της Xe και της Microsoft που θα σας δείξουν πώς να βελτιστοποιήσετε τη ροή εργασιών των πληρωτέων λογαριασμών σας.
Θέλετε να δείτε τη λύση ERP μας σε δράση;
Βελτιστοποιήστε τις δραστηριότητές σας και απλοποιήστε τις παγκόσμιες πληρωμές με τη λύση ERP της Xe. Γνωρίστε από πρώτο χέρι πώς η ενσωματωμένη τεχνολογία πληρωμών μας ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο σύστημα ERP σας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και εξοικονομώντας χρόνο. Έτοιμοι να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας;