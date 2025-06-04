  1. Home
Διαδικτυακά σεμινάρια πληρωμών ERP

Μάθετε να εξορθολογίζετε τους πληρωτέους λογαριασμούς με ενσωματωμένες δυνατότητες πληρωμών και λύσεις FX για το ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ανακαλύψτε τη δύναμη των ενσωματωμένων πληρωμών

Μάθετε πώς να βελτιώσετε τις πληρωμές προμηθευτών στο Microsoft Dynamics 365 Business Central με την ενσωματωμένη λύση πληρωμών της Xe. Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας, επωφεληθείτε από την επικύρωση της τράπεζας σε πραγματικό χρόνο και αξιοποιήστε τις αυτοματοποιημένες αναφορές για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Παρακολουθήστε on-demand
Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Οικονομικά

Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία τιμολογίων και πληρωμών

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την επεξεργασία τιμολογίων με OCR και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τις πληρωμές μέσα από το Dynamics 365 Finance. Παρακολουθήστε ζωντανές επιδείξεις από ειδικούς της Xe και της Microsoft που θα σας δείξουν πώς να βελτιστοποιήσετε τη ροή εργασιών των πληρωτέων λογαριασμών σας.

Παρακολουθήστε on-demand
ERP Integrations with Xe

Θέλετε να δείτε τη λύση ERP μας σε δράση;

Βελτιστοποιήστε τις δραστηριότητές σας και απλοποιήστε τις παγκόσμιες πληρωμές με τη λύση ERP της Xe. Γνωρίστε από πρώτο χέρι πώς η ενσωματωμένη τεχνολογία πληρωμών μας ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο σύστημα ERP σας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και εξοικονομώντας χρόνο. Έτοιμοι να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας;