Χαμηλές έως μηδενικές χρεώσεις με κάθε μεταφορά

Προσφέρουμε χαμηλές έως μηδενικές χρεώσεις, ώστε να μπορείτε να κρατήσετε περισσότερα από όσα σας ανήκουν. Οι χρεώσεις μας είναι πάντα διαφανείς, ώστε να γνωρίζετε το ακριβές κόστος εκ των προτέρων - χωρίς εκπλήξεις, μόνο σαφήνεια και μεγαλύτερη αξία σε κάθε μεταφορά.

Χωρίς εκπλήξεις με εκ των προτέρων τιμές και χρεώσεις

Συναλλαγματική ισοτιμία που εμφανίζεται εκ των προτέρων
Η ισοτιμία που βλέπετε όταν επιβεβαιώνετε τη μεταφορά σας είναι η ισοτιμία που λαμβάνετε.

Οι πιθανές χρεώσεις εμφανίζονται με σαφήνεια
Όλες οι χρεώσεις εμφανίζονται εκ των προτέρων πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας.

Πώς καθορίζουμε τα τέλη μεταφοράς

Μέθοδος μεταφοράς

Οι χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες προσφέρουν γρήγορη παράδοση, αλλά έχουν υψηλότερες χρεώσεις. Εάν αναζητάτε μια επιλογή χαμηλότερου κόστους, η άμεση χρέωση ή η τραπεζική μεταφορά μπορεί να είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσετε, παρόλο που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο.

Ταχύτητα μεταφοράς

Οι γρήγορες μεταφορές, όπως αυτές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, συνοδεύονται από υψηλότερες χρεώσεις για ταχύτερη επεξεργασία. Οι χρεωστικές ή τραπεζικές μεταφορές τείνουν να έχουν χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Ποσό μεταφοράς

Οι μεγαλύτερες μεταφορές συχνά συνοδεύονται από χαμηλότερες ή καθόλου χρεώσεις, γεγονός που τις καθιστά πιο αποδοτικές. Οι μικρότερες μεταφορές έχουν συνήθως σταθερή χρέωση, οπότε είναι σημαντικό να συνυπολογίσετε το μέγεθος της μεταφοράς όταν σχεδιάζετε το κόστος σας.

Χώρα προορισμού

Τα τέλη ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Ορισμένες χώρες ενδέχεται να έχουν υψηλότερες χρεώσεις λόγω τοπικών κανονισμών, τραπεζικών συστημάτων ή συναλλαγματικών παραγόντων, επηρεάζοντας το συνολικό κόστος μεταφοράς.

Πιθανές αμοιβές τρίτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραλήπτριες τράπεζες ή οι μεσάζοντες ενδέχεται να χρεώνουν πρόσθετα τέλη. Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε από τον παραλήπτη για να καταλάβετε τυχόν χρεώσεις που μπορεί να επιβάλει η τράπεζά του για τη μεταφορά. Ο παραλήπτης μπορεί να λάβει λιγότερα λόγω των τελών που χρεώνει η τράπεζα του παραλήπτη και των φόρων του εξωτερικού. Δυστυχώς, η Xe δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των τελών των ιδρυμάτων-δικαιούχων.

Προσέξτε για κρυφές χρεώσεις

Ορισμένοι πάροχοι ισχυρίζονται "ότι δεν υπάρχουν τέλη," αλλά συχνά τα συμπεριλαμβάνουν στις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες, δίνοντάς σας χειρότερη μετατροπή. Συγκρίνετε πάντα τόσο τα τέλη όσο και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για να διασφαλίσετε ότι έχετε την καλύτερη δυνατή προσφορά. Η Xe είναι διαφανής, εμφανίζοντας εκ των προτέρων τόσο το επιτόκιο όσο και τυχόν χρεώσεις, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.

Τρόποι μείωσης του κόστους μεταφοράς

Επιλέξτε φθηνότερη μέθοδο

Για να μειώσετε τα τέλη, εξετάστε προσεκτικά ποια μέθοδος πληρωμής ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Η εξισορρόπηση ταχύτητας και κόστους συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των δαπανών χωρίς να καθυστερεί η μεταφορά σας.

Επιλέξτε την καλύτερη υπηρεσία

Εξοικειωθείτε με τις χρεώσεις της τράπεζάς σας και συγκρίνετε τους παρόχους για να εξοικονομήσετε χρήματα στις μεταφορές. Η κατανόηση του πότε και γιατί ισχύουν τα τέλη σας βοηθά να λαμβάνετε πιο έξυπνες και οικονομικά αποδοτικές αποφάσεις.

Χρονομετρήστε τη μεταφορά σας

Ο συγχρονισμός της μεταφοράς σας όταν τα επιτόκια είναι ευνοϊκά μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να αυξομειώνονται, οπότε είναι έξυπνο να παρακολουθείτε τις τάσεις και να στέλνετε χρήματα όταν οι ισοτιμίες είναι καλύτερες.

Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.

Συχνές ερωτήσεις για τα τέλη μεταφοράς χρημάτων