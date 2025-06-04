Απλοποίηση των παγκόσμιων επιχειρηματικών πληρωμών
Διατηρήστε, διαχειριστείτε και στείλτε χρήματα σε όλο τον κόσμο από έναν επαγγελματικό λογαριασμό. Επιταχύνετε τις πληρωμές, μειώστε το κόστος και διαχειριστείτε το συναλλαγματικό ισοζύγιο με αυτοπεποίθηση.
Εμπιστεύονται 15.000+ επιχειρήσεις, που διακινούν πάνω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Αδειοδοτημένη από την πολιτεία των ΗΠΑ και εγγεγραμμένη στο FinCEN για ασφαλείς επιχειρηματικές πληρωμές
Ανήκει στην Euronet Worldwide, εισηγμένη στο NASDAQ με 30+ χρόνια στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Λογαριασμοί πολλαπλών νομισμάτων
Κρατήστε, μετατρέψτε και στείλτε τα όλα σε ένα μέρος
Ανοίξτε και διαχειριστείτε λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων χωρίς έξοδα εγκατάστασης ή μηνιαία τέλη. Μετατρέψτε όταν σας βολεύουν οι τιμές και στείλτε πληρωμές αμέσως με προχρηματοδοτημένα υπόλοιπα.
Πληρώστε εγκαίρως με προγραμματισμένες πληρωμές
Προγραμματίστε τις πληρωμές εκ των προτέρων, ώστε να πραγματοποιούνται αυτόματα την επιλεγμένη ημερομηνία, για να αποφύγετε τις χαμένες προθεσμίες και να μειώσετε το άγχος των πληρωμών της τελευταίας στιγμής.
Πληρώστε πολλούς παραλήπτες με μία κίνηση
Αποστολή πληρωμών σε πολλούς παραλήπτες, είτε πρόκειται για λίγους είτε για μερικές εκατοντάδες. Από τη μισθοδοσία έως τις πληρωμές προμηθευτών, το Xe κάνει τις εκταμιεύσεις μεγάλης κλίμακας ταχύτερες και απλούστερες.
Ρύθμιση της πρόσβασης και των δικαιωμάτων της ομάδας
Αναθέστε ρόλους χρηστών για να ελέγχετε ποιος μπορεί να προβάλλει, να δημιουργεί ή να εγκρίνει πληρωμές, παρέχοντάς σας αυστηρότερους εσωτερικούς ελέγχους και ομαλότερη ροή εργασιών έγκρισης.
Αποστολή πληρωμών σε 190+ χώρες σε λίγα λεπτά
Οι διεθνείς πληρωμές δεν χρειάζεται να είναι ακριβές, αργές ή περίπλοκες. Η Xe βοηθά την επιχείρησή σας να μεταφέρει χρήματα ταχύτερα και πιο μακριά με μεταφορές χαμηλού κόστους σε 190+ χώρες και 145+ νομίσματα.
Προστατεύστε τα περιθώρια κέρδους σας από τη μεταβλητότητα της αγοράς
Οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν χρειάζεται να επηρεάσουν την κατώτατη γραμμή σας. Αξιοποιήστε ισχυρά εργαλεία όπως προθεσμιακά συμβόλαια, οριακές εντολές και δικαιώματα προαίρεσης για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, τον προγραμματισμό των πληρωμών και την προστασία των περιθωρίων κέρδους. Κατασκευάστε μια στρατηγική κινδύνου συναλλάγματος με έναν από τους έμπειρους αντιπροσώπους μας.
Ενσωματωμένες λύσεις
Παγκόσμιες λύσεις απευθείας από το ERP σας
Συνδέστε τις παγκόσμιες λύσεις πληρωμών της Xe με κοινές πλατφόρμες ERP, όπως το Microsoft Dynamics 365 και το Sage Intacct. Συγκεντρώστε όλες τις πληρωμές, τις ροές εργασίας και τις αναφορές σας σε ένα μέρος για ταχύτερες λειτουργίες, σαφέστερες πληροφορίες και εξυπνότερη διαχείριση των ταμειακών ροών.
Το αξιόπιστο API δεδομένων νομισμάτων στον κόσμο
Το API δεδομένων νομισμάτων της Xe παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες ανταλλαγής νομισμάτων σε πραγματικό χρόνο για 170+ παγκόσμια νομίσματα. Ενσωματώστε δεδομένα που προέρχονται από περισσότερους από 100 εξαιρετικά αξιόπιστους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων και κεντρικές τράπεζες.
Γιατί οι επιχειρήσεις επιλέγουν το Xe
Με 30+ χρόνια εμπειρίας σε θέματα συναλλάγματος, διαφανείς τιμές και μια απλή ηλεκτρονική πλατφόρμα, διευκολύνουμε τη διαχείριση και την αποστολή διεθνών μεταφορών χρημάτων.
Οικονομικά αποδοτικές παγκόσμιες πληρωμές
Στείλτε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες και πληρώστε προσωπικό και προμηθευτές σε ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες με διαφανείς χρεώσεις. Αξιοποιήστε περισσότερο κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε με το Xe.
Ρυθμίζεται από παγκόσμιες αρχές
Τα κεφάλαιά σας διασφαλίζονται μέσω ρυθμιζόμενης προστασίας, κορυφαίων χρηματοοικονομικών συνεργατών και ασφάλειας επιχειρηματικού επιπέδου, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα με σιγουριά.
Υποστηρίζεται από ένα δίκτυο Fortune 500
Η Xe αποτελεί μέρος της Euronet Worldwide, μιας εταιρείας εισηγμένης στο NASDAQ με κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια στην ηγεσία της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Ανθρώπινη υποστήριξη όποτε τη χρειάζεστε
Αποκτήστε 24ωρη πρόσβαση στην ομάδα ειδικών μας σε θέματα FX. Στη Xe, υποστήριξη σημαίνει πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικές απαντήσεις, ακριβώς όταν τις χρειάζεστε.
Βιομηχανικές λύσεις
Υπηρεσίες πληροφορικής
Βοηθάμε τις επιχειρήσεις πληροφορικής να εξοικονομούν χρόνο και πόρους, απλοποιώντας παράλληλα τις παγκόσμιες διαδικασίες πληρωμών.
Κατασκευή
Διατηρήστε προβλέψιμο κόστος και εξασφαλίστε ανταγωνιστικές τιμές για να παραμείνετε μπροστά από άλλους κατασκευαστές.
Ταξίδι
Προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις παγκόσμιων πληρωμών για να βοηθήσουμε τις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις να διαχειριστούν τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών και να παραμείνουν κερδοφόρες.
Μισθοδοσία
Διαχειριστείτε τη μισθοδοσία για υπαλλήλους και προμηθευτές σε 190+ χώρες και 145+ νομίσματα.
Λιανική πώληση
Πωλήστε σε διεθνείς πελάτες, πληρώστε τους προμηθευτές και διαχειριστείτε τις λειτουργίες σας με τις παγκόσμιες λύσεις πληρωμών μας.
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Ενσωματώστε απρόσκοπτα τις παγκόσμιες λύσεις πληρωμών της Xe για να ενισχύσετε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος.
