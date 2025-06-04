ΠροσωπικόΕπιχειρηματικό

Απλοποίηση των παγκόσμιων επιχειρηματικών πληρωμών

Διατηρήστε, διαχειριστείτε και στείλτε χρήματα σε όλο τον κόσμο από έναν επαγγελματικό λογαριασμό. Επιταχύνετε τις πληρωμές, μειώστε το κόστος και διαχειριστείτε το συναλλαγματικό ισοζύγιο με αυτοπεποίθηση.

Εμπιστεύονται 15.000+ επιχειρήσεις, που διακινούν πάνω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Αδειοδοτημένη από την πολιτεία των ΗΠΑ και εγγεγραμμένη στο FinCEN για ασφαλείς επιχειρηματικές πληρωμές

Ανήκει στην Euronet Worldwide, εισηγμένη στο NASDAQ με 30+ χρόνια στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Λογαριασμοί πολλαπλών νομισμάτων

Κρατήστε, μετατρέψτε και στείλτε τα όλα σε ένα μέρος

Ανοίξτε και διαχειριστείτε λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων χωρίς έξοδα εγκατάστασης ή μηνιαία τέλη. Μετατρέψτε όταν σας βολεύουν οι τιμές και στείλτε πληρωμές αμέσως με προχρηματοδοτημένα υπόλοιπα.

Πληρώστε εγκαίρως με προγραμματισμένες πληρωμές

Προγραμματίστε τις πληρωμές εκ των προτέρων, ώστε να πραγματοποιούνται αυτόματα την επιλεγμένη ημερομηνία, για να αποφύγετε τις χαμένες προθεσμίες και να μειώσετε το άγχος των πληρωμών της τελευταίας στιγμής.

Πληρώστε πολλούς παραλήπτες με μία κίνηση

Αποστολή πληρωμών σε πολλούς παραλήπτες, είτε πρόκειται για λίγους είτε για μερικές εκατοντάδες. Από τη μισθοδοσία έως τις πληρωμές προμηθευτών, το Xe κάνει τις εκταμιεύσεις μεγάλης κλίμακας ταχύτερες και απλούστερες.

Ρύθμιση της πρόσβασης και των δικαιωμάτων της ομάδας

Αναθέστε ρόλους χρηστών για να ελέγχετε ποιος μπορεί να προβάλλει, να δημιουργεί ή να εγκρίνει πληρωμές, παρέχοντάς σας αυστηρότερους εσωτερικούς ελέγχους και ομαλότερη ροή εργασιών έγκρισης.

Αποστολή πληρωμών σε 190+ χώρες σε λίγα λεπτά

Οι διεθνείς πληρωμές δεν χρειάζεται να είναι ακριβές, αργές ή περίπλοκες. Η Xe βοηθά την επιχείρησή σας να μεταφέρει χρήματα ταχύτερα και πιο μακριά με μεταφορές χαμηλού κόστους σε 190+ χώρες και 145+ νομίσματα.

Προστατεύστε τα περιθώρια κέρδους σας από τη μεταβλητότητα της αγοράς

Οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν χρειάζεται να επηρεάσουν την κατώτατη γραμμή σας. Αξιοποιήστε ισχυρά εργαλεία όπως προθεσμιακά συμβόλαια, οριακές εντολές και δικαιώματα προαίρεσης για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, τον προγραμματισμό των πληρωμών και την προστασία των περιθωρίων κέρδους. Κατασκευάστε μια στρατηγική κινδύνου συναλλάγματος με έναν από τους έμπειρους αντιπροσώπους μας.

Ενσωματωμένες λύσεις

Παγκόσμιες λύσεις απευθείας από το ERP σας

Συνδέστε τις παγκόσμιες λύσεις πληρωμών της Xe με κοινές πλατφόρμες ERP, όπως το Microsoft Dynamics 365 και το Sage Intacct. Συγκεντρώστε όλες τις πληρωμές, τις ροές εργασίας και τις αναφορές σας σε ένα μέρος για ταχύτερες λειτουργίες, σαφέστερες πληροφορίες και εξυπνότερη διαχείριση των ταμειακών ροών.

Λύσεις πληρωμών ERP

Το αξιόπιστο API δεδομένων νομισμάτων στον κόσμο

Το API δεδομένων νομισμάτων της Xe παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες ανταλλαγής νομισμάτων σε πραγματικό χρόνο για 170+ παγκόσμια νομίσματα. Ενσωματώστε δεδομένα που προέρχονται από περισσότερους από 100 εξαιρετικά αξιόπιστους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων και κεντρικές τράπεζες.

Μάθετε περισσότερα για το API μας

Γιατί οι επιχειρήσεις επιλέγουν το Xe

Με 30+ χρόνια εμπειρίας σε θέματα συναλλάγματος, διαφανείς τιμές και μια απλή ηλεκτρονική πλατφόρμα, διευκολύνουμε τη διαχείριση και την αποστολή διεθνών μεταφορών χρημάτων.

hedging risk small

Οικονομικά αποδοτικές παγκόσμιες πληρωμές

Στείλτε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες και πληρώστε προσωπικό και προμηθευτές σε ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες με διαφανείς χρεώσεις. Αξιοποιήστε περισσότερο κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε με το Xe.

shield-check

Ρυθμίζεται από παγκόσμιες αρχές

Τα κεφάλαιά σας διασφαλίζονται μέσω ρυθμιζόμενης προστασίας, κορυφαίων χρηματοοικονομικών συνεργατών και ασφάλειας επιχειρηματικού επιπέδου, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα με σιγουριά.

trophy

Υποστηρίζεται από ένα δίκτυο Fortune 500

Η Xe αποτελεί μέρος της Euronet Worldwide, μιας εταιρείας εισηγμένης στο NASDAQ με κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια στην ηγεσία της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Human support whenever you need it

Ανθρώπινη υποστήριξη όποτε τη χρειάζεστε

Αποκτήστε 24ωρη πρόσβαση στην ομάδα ειδικών μας σε θέματα FX. Στη Xe, υποστήριξη σημαίνει πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικές απαντήσεις, ακριβώς όταν τις χρειάζεστε.

Βιομηχανικές λύσεις

Xe business contact support and help center

Υπηρεσίες πληροφορικής

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις πληροφορικής να εξοικονομούν χρόνο και πόρους, απλοποιώντας παράλληλα τις παγκόσμιες διαδικασίες πληρωμών.

Predictable product costs for manufacturing

Κατασκευή

Διατηρήστε προβλέψιμο κόστος και εξασφαλίστε ανταγωνιστικές τιμές για να παραμείνετε μπροστά από άλλους κατασκευαστές.

Pay global partners

Ταξίδι

Προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις παγκόσμιων πληρωμών για να βοηθήσουμε τις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις να διαχειριστούν τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών και να παραμείνουν κερδοφόρες.

Pay international staff and contractors

Μισθοδοσία

Διαχειριστείτε τη μισθοδοσία για υπαλλήλους και προμηθευτές σε 190+ χώρες και 145+ νομίσματα.

Accept payments in foreign countries

Λιανική πώληση

Πωλήστε σε διεθνείς πελάτες, πληρώστε τους προμηθευτές και διαχειριστείτε τις λειτουργίες σας με τις παγκόσμιες λύσεις πληρωμών μας.

Access reliable FX solutions

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Ενσωματώστε απρόσκοπτα τις παγκόσμιες λύσεις πληρωμών της Xe για να ενισχύσετε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος.

Αρχίστε να απλοποιείτε τις παγκόσμιες πληρωμές σας

Δημιουργήστε τον επαγγελματικό σας λογαριασμό

Συνδεθείτε με έναν ειδικό FX

Ανακαλύψτε πώς η αναβαθμισμένη επιχειρηματική μας πλατφόρμα σας βοηθά να μειώσετε το κόστος FX, να εξοικονομήσετε χρόνο και να απλοποιήσετε τις λειτουργίες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησής σας σήμερα.

