Ο γρήγορος & αξιόπιστος τρόπος αποστολής χρημάτων
Εκατομμύρια ελέγχουν διεθνείς ισοτιμίες και στέλνουν χρήματα σε 190+ χώρες σε 130+ νομίσματα.
Σύνολο
Το Πλεονέκτημα Xe
Πόσα μπορείτε να εξοικονομήσετε με διεθνείς μεταφορές;Σύγκριση ισοτιμιών
|Πάροχος
|Ο παραλήπτης λαμβάνει
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
Γιατί να επιλέξετε Xe
30+ Χρόνια Αριστείας
Γρήγορες μεταφορές
Στείλτε χρήματα σε δευτερόλεπτα σε αγαπημένους παγκοσμίως.Παρακολούθηση μεταφορών
Διαφανή τέλη
Επιδιώκουμε την καλύτερη ισοτιμία με απλά τέλη.Δείτε τα τέλη μας
Ασφάλεια
Προστατεύουμε τα χρήματα & τα δεδομένα σας με συμμόρφωση & πολιτικές.Σχετικά με την ασφάλεια της Xe
Στείλτε χρήματα online, στο σπίτι ή εν κινήσει
Η εφαρμογή Xe έχει ό,τι χρειάζεστε. Είναι εύκολη, ασφαλής και χωρίς κρυφά τέλη.Λήψη εφαρμογής
Τι λένε οι χρήστες
80,540 πελάτες προτείνουν την Xe
Πώς να στείλετε χρήματα online
6 εύκολα βήματα
- 1
Εγγραφή δωρεάν
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν. Χρειάζεστε μόνο email.
- 2
Λάβετε προσφορά
Δηλώστε νόμισμα, ποσό και προορισμό.
- 3
Προσθήκη παραλήπτη
Δώστε στοιχεία παραλήπτη (όνομα, διεύθυνση κ.λπ.).
- 4
Επαλήθευση ταυτότητας
Ίσως χρειαστούμε έγγραφα για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε εσείς.
- 5
Επιβεβαίωση προσφοράς
Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά και τελειώσατε!
- 6
Παρακολούθηση μεταφοράς
Δείτε πού είναι τα χρήματα και πότε φτάνουν. Υποστήριξη με chat, τηλέφωνο και email.
Στείλτε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες σε περισσότερα από 130 νομίσματα
Άμεση χρέωση ACH
Άμεση χρέωση ACH από τον λογαριασμό σας.
Τραπεζικό έμβασμα
Εμβάσματα μεταφέρουν χρήματα από την τράπεζά σας στη δική μας (συνήθως 24 ώρες).
Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
Πληρωμές με κάρτα συνήθως <24 ώρες (μικρό πρόσθετο τέλος).
Συνδέοντας τον κόσμο
Προορισμοί αποστολής χρημάτων
Συχνές Ερωτήσεις
Στείλτε χρήματα online με το Xe εύκολα με αυτά τα βήματα:
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για ένα δωρεάν προφίλ.
Επιλέξτε "Χώρα προορισμού" για τη μεταφορά σας.
Εισάγετε το ποσό στο πεδίο "Εσείς στέλνετε" ή "Ο παραλήπτης λαμβάνει" για μετατροπή νομίσματος. Για συγκεκριμένα ποσά, συμπληρώστε πρώτα το πεδίο "Αποδέκτης παίρνει".
Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής: "Άμεση χρέωση (ACH)", "Χρεωστική κάρτα", "Πιστωτική κάρτα" ή "Έμβασμα". Για επείγουσες μεταφορές, χρησιμοποιήστε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Αποστολή στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη ή, εάν είναι διαθέσιμος, διευθέτηση παραλαβής μετρητών ή αποστολή σε πορτοφόλι κινητού.
Δώστε τα στοιχεία του παραλήπτη και τον λόγο μεταφοράς.
Για τραπεζικά εμβάσματα, περιμένετε ένα email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της τράπεζάς μας για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή.
Στείλτε τα χρήματά σας!
Το κόστος της αποστολής των χρημάτων σας σε άλλη χώρα αλλάζει ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που επιλέγετε, τον τύπο των χρημάτων που στέλνετε και τον τόπο αποστολής.
Εάν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Xe ή μεταβείτε στο διαδίκτυο, μπορείτε να δείτε το ακριβές κόστος πριν στείλετε τα χρήματά σας. Επειδή χρησιμοποιούμε ζωντανές συναλλαγματικές ισοτιμίες, το κόστος της μεταφοράς σας μπορεί να αλλάξει πριν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή. Αν συμβεί αυτό, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.
Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν τέλος όταν χρησιμοποιούν πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για τη μεταφορά χρημάτων. Αυτή η χρέωση είναι ένα ποσοστό του συνολικού ποσού που στέλνετε. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα, η εταιρεία της κάρτας σας μπορεί να σας χρεώσει μια ξεχωριστή χρέωση που ονομάζεται χρέωση προκαταβολής μετρητών.
Αν θέλετε να στείλετε χρήματα γρήγορα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα - οι περισσότερες μεταφορές με κάρτα ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Αν πληρώσετε με τραπεζικό ή τραπεζικό έμβασμα, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλος, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν τα χρήματα στο άτομο στο οποίο τα στέλνετε.
Η έναρξη μιας μεταφοράς χρημάτων αποκαλύπτει τις τυπικές διάρκειες. Οι εκτιμήσεις του χρόνου παράδοσης ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το νόμισμα, τον προορισμό και τη μέθοδο πληρωμής. Παρακολουθήστε τις μεταφορές χρησιμοποιώντας την οθόνη Δραστηριότητα στην εφαρμογή Xe ή στον ιστότοπο και συνομιλήστε ζωντανά με την εικονική μας βοηθό, Lexi, για βοήθεια.
Γρηγορότερες επιλογές πληρωμής:
Οι μεταφορές ξεκινούν μόλις λάβουμε την πληρωμή σας.
Οι πληρωμές με κάρτα είναι οι ταχύτερες, καθώς η επεξεργασία τους γίνεται σχεδόν αμέσως. Επιλέξτε πληρωμή με κάρτα για επείγουσες μεταφορές.
Τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις και τα ACH είναι λίγο πιο αργά και χρειάζονται έως και 2 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν σε εμάς.
Χρονικά πλαίσια παράδοσης:
Μετά την παραλαβή της πληρωμής σας, στέλνουμε τα χρήματά σας. Αφήστε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν οι μεταφορές στους παραλήπτες, ανάλογα με το νόμισμα και τον προορισμό. Για ανησυχίες, συνομιλήστε με τη Lexi για να παρακολουθήσετε τις μεταφορές.
Για την ασφάλειά σας, έχουμε όρια στο ποσό που μπορείτε να στείλετε με μία μόνο ηλεκτρονική μεταφορά.
Όριο ηλεκτρονικής μεταφοράς ανά περιοχή:
Ηνωμένο Βασίλειο & Ευρώπη (GBEU): 350.000 GBP ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ): 535.000 USD ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Καναδάς (CA): 560.000 CAD ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία (AUNZ): ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Η μέθοδος πληρωμής που επιλέγετε μπορεί επίσης να καθορίσει το ποσό που μπορείτε να στείλετε μαζί μας. Διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις μας για περισσότερες πληροφορίες και δείτε μια λίστα με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.
Οι πελάτες στον Καναδά και τις ΗΠΑ πληρώνουν με τραπεζικό ή τραπεζικό έμβασμα: Οι πελάτεςστις ΗΠΑ πρέπει να στείλουν 3000 USD ή περισσότερα για να πληρώσουν μέσω τράπεζας ή τραπεζικού εμβάσματος.
Δεδομένου ότι η μεταφορά γίνεται απευθείας στον τραπεζικό σας λογαριασμό, ο αποστολέας θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της τράπεζας στη διάθεσή του για να στείλει τη μεταφορά.
Βεβαιωθείτε ότι ο αποστολέας γνωρίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Το όνομά σας
Τη διεύθυνσή σας (τη διεύθυνση κατοικίας σας, όχι τη διεύθυνση της τράπεζας)
Τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού
Ο κωδικός σας BIC ή SWIFT
Το όνομα της τράπεζάς σας
Τα περισσότερα εμβάσματα φτάνουν την ίδια ημέρα, αλλά περιστασιακά ορισμένες τράπεζες παραλήπτες μπορεί να χρειαστούν 1-4 ημέρες για να καταθέσουν τα χρήματα στο λογαριασμό σας. Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής και τη διαδρομή παράδοσης, μπορεί να φτάσει σε εσάς μέσα σε λίγα λεπτά.
Τα χρήματα θα κατατεθούν αυτόματα στο λογαριασμό σας. Δεν χρειάζεται να πάτε στο υποκατάστημα της τοπικής σας τράπεζας και να περιμένετε στην ουρά- περιμένετε απλώς να σας ειδοποιήσει η τράπεζά σας ότι έγινε κατάθεση στο λογαριασμό σας.
Στείλτε χρήματα απευθείας σε κινητές συσκευές φίλων και συγγενών σε 35+ χώρες με το Xe.
Τα πορτοφόλια κινητών τηλεφώνων παρέχουν έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο αποστολής, αποθήκευσης και λήψης χρημάτων. Μόλις λάβουμε την πληρωμή, η μεταφορά είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή πορτοφόλι του παραλήπτη μέσα σε λίγα λεπτά.
Διαθέσιμο σε πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ από την έκδοση 7.14.0 της εφαρμογής και online. Ενημερώστε την εφαρμογή σας για τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά.
Για να στείλετε χρήματα σε πορτοφόλι κινητού:
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Xe online ή στην εφαρμογή.
Κάντε κλικ στο "Αποστολή" στην εφαρμογή ή στο "Αποστολή χρημάτων" online.
Επιλέξτε τη "Χώρα προορισμού".
Συμπληρώστε το πεδίο "Εσείς στέλνετε" ή "Ο παραλήπτης λαμβάνει".
Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής. Για επείγουσες μεταφορές, χρησιμοποιήστε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Επιλέξτε "Πορτοφόλι κινητού" ως επιλογή παράδοσης.
Αναφέρετε τον λόγο μεταφοράς.
Πληρώστε για τη μεταφορά σας.
Θα στείλουμε τα χρήματα στο κινητό πορτοφόλι του παραλήπτη μόλις λάβουμε την πληρωμή σας.
Η παραλαβή μετρητών επιτρέπει στους χρήστες του Xe στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ να στέλνουν γρήγορα χρήματα σε φυσική μορφή.
Ως αποστολέας, επιλέξτε ένα ποσό και πληρώστε. Θα δημιουργήσουμε ένα PIN για τον παραλήπτη σας, ώστε να παραλάβει τα χρήματα σε μια επιλεγμένη τοποθεσία, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας.
Επιλέξτε την ως προτιμώμενη επιλογή παράδοσης κατά τη διάρκεια της κανονικής διαδικασίας αποστολής.
Για νέους πελάτες, επιλέξτε τα νομίσματα και τη χώρα προορισμού και, στη συνέχεια, μεταβείτε από τραπεζικό έμβασμα σε παραλαβή μετρητών, εάν είναι διαθέσιμη. Εάν όχι, επιλέξτε άλλη επιλογή παράδοσης.
Πληρώστε για παραλαβή μετρητών με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή ACH (μόνο στις ΗΠΑ).
Οι παραλήπτες μπορούν να συλλέγουν χρήματα σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα επιλεγμένων συνεργατών. Θα αποφασίσετε την τοποθεσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής.
Μετά την πληρωμή, θα δείτε την τοποθεσία παραλαβής και το PIN. Μοιραστείτε το PIN με τον παραλήπτη σας. Θα χρειαστούν έγκυρη κυβερνητική ταυτότητα και το PIN για να εισπράξουν τα χρήματα.
Εάν στέλνετε περισσότερα από 50.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως (ή το ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα), είστε επιλέξιμοι για αυτή την υπηρεσία.
Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πράγματα στα οποία μπορεί να σας βοηθήσει η ομάδα μας:
Υποστήριξη στη ρύθμιση μεγάλων μεταφορών Δημιουργία προθεσμιακής εντολής για να κλειδώσετε το τρέχον επιτόκιο αποστολής για έως και 24 μήνες
Δημιουργία εντολών αγοράς για να μπορείτε να στέλνετε χρήματα όταν επιτευχθεί ένα επιτόκιο-στόχος
Δημιουργία τακτικής πληρωμής για την πραγματοποίηση τακτικών, αυτοματοποιημένων μεταφορών με σταθερό επιτόκιο, ακριβώς όπως οι συνήθεις άμεσες χρεώσεις σας
Εάν θέλετε να μιλήσετε με ένα μέλος της ομάδας μας, μπορείτε να μας καλέσετε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
United Kingdom (GB): + Ευρώπη (ΕΕ): + Νέα Ζηλανδία (NZ): Αυστραλία (AU): +6499054625 (9am-7pm NZT): +(9am-7pm
NZT)
Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ): Καναδάς (CA): +17372557830 (7am-5pm PT): +(7am-5pm PT)
Ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες για μεγάλες μεταφορές χρημάτων;
Ελέγξτε τη σελίδα μας για τις μεγάλες μεταφορές χρημάτων.
Επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω τηλεφώνου, email ή Live Chat για βοήθεια με το ερώτημά σας.
Για να μας βοηθήσετε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, κρατήστε τον αριθμό της σύμβασής σας (αρχίζει με "C" και μοιάζει με C12345678), τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο email επιβεβαίωσης της μεταφοράς σας ή στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας.
Τηλέφωνο:
Υποστήριξη μεταφοράς χρημάτων Xe
+1-877-932-6640
Διαθέσιμοι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών:
Δευτέρα έως Πέμπτη: Ανοικτό 24 ώρες
Παρασκευή: Παρασκευή: Μεσάνυχτα έως 5μμ (PT)
Σάββατο: Μεσάνυχτα έως 5μμ (PT) : Κλειστό
Κυριακή: 13:00 έως μεσάνυχτα (PT)
Ζωντανή συνομιλία:
Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Συνομιλία μαζί μας στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας (αν δεν βλέπετε αυτό το κουμπί, είμαστε εκτός λειτουργίας αυτή τη στιγμή).
Μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί σας σε περισσότερες από 100 γλώσσες και συνήθως απαντάμε μέσα σε 2 λεπτά.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένα μέλος της ομάδας μας θα σας απαντήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 48 ωρών και σε μία από τις 100 γλώσσες.
Ελέγξτε την κατάσταση της μεταφοράς των χρημάτων σας ή αναλάβετε δράση για να την κινήσετε, στην εφαρμογή ή στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό.
Παρακολουθήστε τη μεταφορά χρημάτων σας στην εφαρμογή:
1. Ανοίξτε την οθόνη Παρακολούθησης
2. Κάντε κλικ στην επιλογή μεταφορά για κατάσταση και χρονοδιάγραμμα
Παρακολουθήστε τη μεταφορά χρημάτων σας στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό:
1. Ανοίξτε την οθόνη Δραστηριότητα
2. Κάντε κλικ στις επιλογές Λεπτομέρειες, Κοινή χρήση ή Επαναποστολή για ενέργειες
Ζητήστε από τη Lexi να παρακολουθήσει τη μεταφορά χρημάτων σας:
1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνομιλία μαζί μας"
2. Εισάγετε τον αριθμό σύμβασης (π.χ. C12345678)
3. Η Lexi παρέχει ενημέρωση κατάστασης
Με ανοικτή μεταφορά (εφαρμογή ή online):
Προβολή χρονοδιαγράμματος μεταφοράς
Πραγματοποίηση αλλαγών (βάσει κατάστασης)
Πρόσβαση σε τραπεζικά στοιχεία για πληρωμή
Φόρτωση απαιτούμενων πληροφοριών
Επανάληψη ολοκληρωμένων μεταφορών
Βρισκόμαστε στον τομέα του συναλλάγματος εδώ και 30 χρόνια και η ασφάλεια των χρημάτων και των πληροφοριών σας είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας.
Ανήκουμε στην εταιρεία Euronet Worldwide (EEFT), η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ, και τηρούμε τα ρυθμιστικά πρότυπα σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, καθώς και μέτρα ασφαλείας επιχειρηματικού επιπέδου.
Έχουμε χτίσει τη φήμη μας ως ασφαλής υπηρεσία χάρη σε χρόνια αξιόπιστων μεταφορών. Έχουμε επεξεργαστεί πάνω από 115 δισεκατομμύρια δολάρια σε 170 χώρες για πάνω από 112.000 πελάτες. Γνωρίζουμε τις επιχειρήσεις μεταφοράς χρημάτων και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια τέλεια εμπειρία μεταφοράς για εσάς.
Ως διεθνής εταιρεία, η επιχείρησή μας υποχρεούται να πληροί ρυθμιστικά πρότυπα όπως:
- GDPR της Ευρώπης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
- Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά
- Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ΗΠΑ
Οι εταιρικοί μας έμποροι και οι επιλογές προθεσμιακών συμβολαίων ελαχιστοποιούν τη διάβρωση των χρημάτων σας από τις αμοιβές και τις ταραχώδεις τιμές των νομισμάτων.