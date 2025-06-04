Δεδομένου ότι η μεταφορά γίνεται απευθείας στον τραπεζικό σας λογαριασμό, ο αποστολέας θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της τράπεζας στη διάθεσή του για να στείλει τη μεταφορά.



Βεβαιωθείτε ότι ο αποστολέας γνωρίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το όνομά σας

Τη διεύθυνσή σας (τη διεύθυνση κατοικίας σας, όχι τη διεύθυνση της τράπεζας)

Τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού

Ο κωδικός σας BIC ή SWIFT

Το όνομα της τράπεζάς σας

Τα περισσότερα εμβάσματα φτάνουν την ίδια ημέρα, αλλά περιστασιακά ορισμένες τράπεζες παραλήπτες μπορεί να χρειαστούν 1-4 ημέρες για να καταθέσουν τα χρήματα στο λογαριασμό σας. Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής και τη διαδρομή παράδοσης, μπορεί να φτάσει σε εσάς μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα χρήματα θα κατατεθούν αυτόματα στο λογαριασμό σας. Δεν χρειάζεται να πάτε στο υποκατάστημα της τοπικής σας τράπεζας και να περιμένετε στην ουρά- περιμένετε απλώς να σας ειδοποιήσει η τράπεζά σας ότι έγινε κατάθεση στο λογαριασμό σας.