✨ Συστήστε έναν φίλο και θα επιλέξετε και οι δύο μια δωροκάρτα. Ξεκινήστε να παραπέμπετε

Ο γρήγορος & αξιόπιστος τρόπος αποστολής χρημάτων

Εκατομμύρια ελέγχουν διεθνείς ισοτιμίες και στέλνουν χρήματα σε 190+ χώρες σε 130+ νομίσματα.

$
Τέλος αποστολής
Παράδοση...

Σύνολο

Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας
curved-line-reflection

Το Πλεονέκτημα Xe

Πόσα μπορείτε να εξοικονομήσετε με διεθνείς μεταφορές;

Σύγκριση ισοτιμιών
ΠάροχοςΟ παραλήπτης λαμβάνει
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Ισοτιμίες σωστές στις 12:00 GMT 2/11/25

Γιατί να επιλέξετε Xe

30+ Χρόνια Αριστείας

  1. Γρήγορες μεταφορές

    Στείλτε χρήματα σε δευτερόλεπτα σε αγαπημένους παγκοσμίως.

    Παρακολούθηση μεταφορών

  2. Διαφανή τέλη

    Επιδιώκουμε την καλύτερη ισοτιμία με απλά τέλη.

    Δείτε τα τέλη μας

  3. Ασφάλεια

    Προστατεύουμε τα χρήματα & τα δεδομένα σας με συμμόρφωση & πολιτικές.

    Σχετικά με την ασφάλεια της Xe

Στείλτε χρήματα online, στο σπίτι ή εν κινήσει

Η εφαρμογή Xe έχει ό,τι χρειάζεστε. Είναι εύκολη, ασφαλής και χωρίς κρυφά τέλη.

Λήψη εφαρμογής
xe mobile app mockup

Τι λένε οι χρήστες

80,540 πελάτες προτείνουν την Xe

    Πώς να στείλετε χρήματα online

    6 εύκολα βήματα

    1. 1

      Εγγραφή δωρεάν

      Συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν. Χρειάζεστε μόνο email.

    2. 2

      Λάβετε προσφορά

      Δηλώστε νόμισμα, ποσό και προορισμό.

    3. 3

      Προσθήκη παραλήπτη

      Δώστε στοιχεία παραλήπτη (όνομα, διεύθυνση κ.λπ.).

    4. 4

      Επαλήθευση ταυτότητας

      Ίσως χρειαστούμε έγγραφα για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε εσείς.

    5. 5

      Επιβεβαίωση προσφοράς

      Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά και τελειώσατε!

    6. 6

      Παρακολούθηση μεταφοράς

      Δείτε πού είναι τα χρήματα και πότε φτάνουν. Υποστήριξη με chat, τηλέφωνο και email.

    Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

    Εγγραφείτε και εξοικονομήστε!

    Συνδεθείτε και στείλτε
    curved-line-reflection

    Στείλτε χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες σε περισσότερα από 130 νομίσματα

    • Άμεση χρέωση ACH από τον λογαριασμό σας.

      Άμεση χρέωση ACH

      Άμεση χρέωση ACH από τον λογαριασμό σας.

    • Εμβάσματα μεταφέρουν χρήματα από την τράπεζά σας στη δική μας (συνήθως 24 ώρες).

      Τραπεζικό έμβασμα

      Εμβάσματα μεταφέρουν χρήματα από την τράπεζά σας στη δική μας (συνήθως 24 ώρες).

    • Πληρωμές με κάρτα συνήθως <24 ώρες (μικρό πρόσθετο τέλος).

      Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

      Πληρωμές με κάρτα συνήθως <24 ώρες (μικρό πρόσθετο τέλος).

    Συνδέοντας τον κόσμο

    Προορισμοί αποστολής χρημάτων

    Συχνές Ερωτήσεις