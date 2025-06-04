Currency converter & money transfer app

Μετατροπέας νομίσματος & εφαρμογή μεταφοράς χρημάτων

Η εφαρμογή Xe διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για παγκόσμιες μεταφορές χρημάτων και μετατροπή νομισμάτων. Μετατρέψτε νομίσματα, ελέγξτε ζωντανές ισοτιμίες και μεταφέρετε χρήματα με ασφάλεια και πλήρη διαφάνεια στις χρεώσεις. Κατεβάστε σήμερα!

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Xe

Στείλτε χρήματα

Μεταφέρετε εύκολα χρήματα σε περισσότερες από 190 χώρες και σε 130+ νομίσματα με λίγα μόνο χτυπήματα. Η απλή διεπαφή μας εξασφαλίζει μια απρόσκοπτη εμπειρία, καθιστώντας εύκολη την αποστολή κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Μείνετε ενημερωμένοι για την κατάσταση των μεταφορών σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τις συναλλαγές σας σε κάθε βήμα, εξασφαλίζοντας την ηρεμία και την πλήρη διαφάνεια που χρειάζεστε.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων τιμών

Μη χάσετε ποτέ την ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα. Ρυθμίστε ειδοποιήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και ειδοποιηθείτε όταν επιτευχθεί η επιθυμητή συναλλαγματική ισοτιμία, βοηθώντας σας να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε μεταφορά.

Προβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών

Αποκτήστε πρόσβαση σε ζωντανές συναλλαγματικές ισοτιμίες ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Η εφαρμογή μας σας παρέχει τις τελευταίες τιμές, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είστε μπροστά στην αγορά συναλλάγματος.

Ειδοποίηση

Μείνετε ενημερωμένοι με ειδοποιήσεις push σε πραγματικό χρόνο. Λάβετε άμεσες ενημερώσεις για τις μεταφορές χρημάτων σας, ειδοποιήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και σημαντικές κινήσεις του λογαριασμού σας, διασφαλίζοντας ότι έχετε πάντα τον έλεγχο.

Ασφαλής σύνδεση

Ασφαλίστε το λογαριασμό σας χωρίς κόπο με το Face ID ή το Touch ID. Αυτές οι βιομετρικές μέθοδοι σύνδεσης προσφέρουν έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο πρόσβασης στο λογαριασμό σας, διασφαλίζοντας ότι μόνο εσείς μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις πληροφορίες σας.

Στείλτε χρήματα εν κινήσει

Η αποστολή χρημάτων παγκοσμίως είναι απλή με την εφαρμογή Xe. Απολαύστε γρήγορες, ασφαλείς μεταφορές από το smartphone σας, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Είτε πρόκειται για προσωπικές είτε για επαγγελματικές ανάγκες, το Xe βάζει τη δύναμη των διεθνών μεταφορών χρημάτων ακριβώς στην τσέπη σας.

Βολικές μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου

Παρακάμψτε τους περιορισμούς της παραδοσιακής τραπεζικής μέσω κινητού τηλεφώνου με ταχύτερες, πιο ευέλικτες μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα. Αποκτήστε καλύτερες τιμές, αποφύγετε τις υψηλές χρεώσεις και στείλτε χρήματα σε 190+ χώρες - όλα αυτά από την άνεση της κινητής σας συσκευής.

Η μεταφορά χρημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εύκολη

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα με την εφαρμογή Xe. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς σας.

Τρόποι αποστολής χρημάτων

Επιλέξτε τη σωστή επιλογή πληρωμής για κάθε σας ανάγκη.

Άμεση χρέωση
Λαμβάνει χρήματα από την τράπεζά σας. Συνήθως φτάνει μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.

Έμβασμα
Μεταφορά από την τράπεζά σας στη δική μας. Συνήθως φτάνει εντός 24 ωρών.

Χρεωστική/πιστωτική κάρτα
Η ταχύτερη μέθοδος, αλλά περιλαμβάνει μικρές χρεώσεις. Τα χρήματα φτάνουν σχεδόν αμέσως.

Εγγραφείτε και στείλτε χρήματα
Τρόποι λήψης χρημάτων

Προσφέρουμε βολικές επιλογές για τη λήψη χρημάτων σε όλο τον κόσμο.

Τραπεζικές καταθέσεις
Στείλτε απευθείας σε εκατοντάδες μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως.

Παραλαβή μετρητών
Παραλάβετε μετρητά σε 500.000+ τοποθεσίες σε περισσότερες από 150 χώρες.

Πορτοφόλι κινητού
Στείλτε χρήματα απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του αγαπημένου σας προσώπου σε 35+ χώρες.

Εγγραφείτε και στείλτε χρήματα

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

Συχνές ερωτήσεις εφαρμογής (FAQ)