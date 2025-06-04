Η Hansen Technologies, ένας παγκόσμιος πάροχος λογισμικού, βελτίωσε τη διαδικασία πληρωτέων λογαριασμών της ενσωματώνοντας τη λύση πληρωμών της Xe.com στο Microsoft Dynamics 365 Finance. Αυτή η αυτοματοποίηση εκσυγχρόνισε τις εγχώριες και διεθνείς πληρωμές, μείωσε τα χειροκίνητα σφάλματα και αύξησε τη λειτουργική αποδοτικότητα, επιτρέποντας στον οικονομικό διευθυντή Richard English και την ομάδα του να διαχειρίζονται με ασφάλεια τις πληρωμές στο σύστημα ERP.