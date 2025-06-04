- Home
Ιστορίες πελατών ERP
Δείτε πώς οι πελάτες έλυσαν τις προκλήσεις τους και εξοικονόμησαν χρόνο με τις ενσωματωμένες λύσεις πληρωμών της Xe για ERP.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Ανακαλύψτε πώς η UltraSource, ένας προμηθευτής εξοπλισμού με έδρα το Κάνσας, μεταμόρφωσε τη διαδικασία πληρωτέων λογαριασμών της ενσωματώνοντας το Xe Global Business Payments στο Microsoft Dynamics 365 Finance. Αυτή η αυτοματοποίηση εξάλειψε τις χειροκίνητες εργασίες, εξορθολογίζει τις πληρωμές των προμηθευτών και επιτρέπει στην εταιρεία να επικεντρωθεί στη στρατηγική ανάπτυξη, όλα υπό την ηγεσία του προοδευτικού οικονομικού διευθυντή, Rob Mogren.
Hansen - Microsoft Dynamics 365 Finance
Η Hansen Technologies, ένας παγκόσμιος πάροχος λογισμικού, βελτίωσε τη διαδικασία πληρωτέων λογαριασμών της ενσωματώνοντας τη λύση πληρωμών της Xe.com στο Microsoft Dynamics 365 Finance. Αυτή η αυτοματοποίηση εκσυγχρόνισε τις εγχώριες και διεθνείς πληρωμές, μείωσε τα χειροκίνητα σφάλματα και αύξησε τη λειτουργική αποδοτικότητα, επιτρέποντας στον οικονομικό διευθυντή Richard English και την ομάδα του να διαχειρίζονται με ασφάλεια τις πληρωμές στο σύστημα ERP.
Atlas Pearls - D365 Business Central
Η Atlas Pearls, ένας σημαντικός παραγωγός μαργαριταριών της Νότιας Θάλασσας, εκσυγχρόνισε τις λειτουργίες της για τους πληρωτέους λογαριασμούς με το Xe Global Business Payments ενσωματωμένο στο Microsoft Dynamics 365 Business Central. Με επικεφαλής την οικονομική ελεγκτή Rebecca McKeating, η αυτοματοποίηση βελτίωσε την αποδοτικότητα των πληρωμών, αντικατέστησε τις χειροκίνητες ροές εργασίας και επέτρεψε στην εταιρεία να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την καινοτομία.
Θέλετε να δείτε τη λύση ERP μας σε δράση;
Βελτιστοποιήστε τις δραστηριότητές σας και απλοποιήστε τις παγκόσμιες πληρωμές με τη λύση ERP της Xe. Γνωρίστε από πρώτο χέρι πώς η ενσωματωμένη τεχνολογία πληρωμών μας ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο σύστημα ERP σας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και εξοικονομώντας χρόνο. Έτοιμοι να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας;