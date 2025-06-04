- Home
Ενδυνάμωση επιχειρήσεων όλων των μεγεθών
Ένα API πληρωμών για παγκόσμιες συναλλαγές
Ενσωματώστε το API πληρωμών της Xe απευθείας στην πλατφόρμα σας για ασφαλείς και αποτελεσματικές διεθνείς πληρωμές. Ως κορυφαία λύση API πληρωμών για επιχειρήσεις, το API μας απλοποιεί τις διασυνοριακές συναλλαγές, εξοικονομώντας σας χρόνο και χρήμα.
Εμπιστοσύνη από παγκόσμιους ηγέτες της βιομηχανίας
Γίνετε μέλος των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο που βασίζονται στην Xe για ασφαλείς, γρήγορες και αξιόπιστες μεταφορές χρημάτων.
Στείλτε χρήματα σε 220+ χώρες με το API του Xe
Βοηθάμε τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να επιτύχουν τους στόχους τους απλοποιώντας τις διεθνείς πληρωμές. Ενσωματώνοντας το API πληρωμών της Xe απευθείας στην πλατφόρμα σας, μπορείτε να στέλνετε πληρωμές σε περισσότερες από 220 χώρες, να εξοικονομείτε τραπεζικά τέλη και να επωφελείστε από ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Για τους πελάτες και τους συνεργάτες σας, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αυξήσετε τα έσοδά σας προσφέροντας διεθνείς επιλογές πληρωμών στην πλατφόρμα σας.
Απλή ενσωμάτωση για προγραμματιστές
Παρέχουμε τα εργαλεία και τους πόρους που διευκολύνουν την ομάδα σας να ενσωματώσει το API πληρωμών Xe.
Περιβάλλον Sandbox
Το περιβάλλον sandbox σας επιτρέπει να δοκιμάζετε τις ενσωματώσεις χωρίς να επηρεάζονται τα δεδομένα ή τα τραπεζικά συστήματα.
Έγγραφα API για προγραμματιστές
Τα έγγραφα του API μας διαθέτουν εύκολες οδηγίες και παραδείγματα κώδικα για την απλοποίηση της εφαρμογής από τους προγραμματιστές.
Υποστήριξη πελατών
Μόλις εγκατασταθείτε, θα σας ορίσουμε έναν διαχειριστή λογαριασμού για να σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.
Fintech, ηλεκτρονικό εμπόριο και ταξιδιωτικές βιομηχανίες
Οφέλη API πληρωμών για την επιχείρησή σας
Στείλτε χρήματα σε 220+ χώρες: Ενεργοποιήστε παγκόσμιες πληρωμές απευθείας από την πλατφόρμα σας, παρέχοντας ευκολία τόσο σε εσάς όσο και στους πελάτες σας.
Απρόσκοπτη ενσωμάτωση: Ενσωματώστε εύκολα το API πληρωμών μας στην πλατφόρμα σας για να δημιουργήσετε λύσεις που θα κάνουν τους πελάτες σας να επιστρέφουν.
Ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες: Επωφεληθείτε από τις ανταγωνιστικές μας ισοτιμίες για τη μετατροπή κεφαλαίων όποτε το απαιτεί η επιχείρησή σας.
Επιπλέον έσοδα: Ξεκλειδώστε ευκαιρίες με διεθνείς επιλογές πληρωμών.
Ένα ισχυρό API για την αυτοματοποίηση των πληρωμών σας
Ακριβείς συναλλαγές: Κρατήστε τους πελάτες σας ευχαριστημένους με γρήγορες, ασφαλείς και χωρίς λάθη συναλλαγές που εξαλείφουν τους κινδύνους του χειροκίνητου χειρισμού.
Αυτοματοποίηση τιμολογίων: Απλοποιήστε τη διαχείριση τιμολογίων στο εξωτερικό με την αυτοματοποιημένη δημιουργία, αποστολή, επεξεργασία και παρακολούθηση τιμολογίων.
Άμεσες τραπεζικές πληρωμές: Στείλτε χρήματα απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών σας για γρήγορες και απροβλημάτιστες επιχειρηματικές πληρωμές.
Πώς να ξεκινήσετε με το API πληρωμών
Απλοποιήστε τις παγκόσμιες διαδικασίες πληρωμών σας σε τέσσερα απλά βήματα:
Δημιουργία λογαριασμού
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας στο Xe Sandbox και να ελέγξετε τις διάφορες λύσεις μας.
Δοκιμή και ενσωμάτωση
Χρησιμοποιήστε τα εκτεταμένα έγγραφά μας για να δοκιμάσετε και να ενσωματώσετε το API πληρωμών απευθείας στα προϊόντα σας.
Επαλήθευση και έναρξη λειτουργίας
Επανεξετάστε την ενσωμάτωσή σας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ομαλά και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!
Επεξεργασία πληρωμών
Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το API μας αυτοματοποιεί τις συναλλαγές, εξοικονομώντας σας χρόνο και μειώνοντας το χειροκίνητο φόρτο εργασίας.
Χτισμένο για επεκτασιμότητα και αξιοπιστία
Ανακαλύψτε γιατί το API πληρωμών της Xe είναι η καλύτερη επιλογή για τις παγκόσμιες επιχειρηματικές σας μεταφορές:
Επεκτάσιμη
Ο σχεδιασμός του RESTful API μας υποστηρίζει την αποτελεσματική ανάπτυξη, δοκιμή και κλιμάκωση καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.
Ασφαλές
Οι κορυφαίες πρακτικές κρυπτογράφησης και ασφάλειας διασφαλίζουν την προστασία των συναλλαγών και των δεδομένων σας.
Αξιόπιστη
Με 30+ χρόνια εμπειρίας στις διεθνείς πληρωμές, η Xe παρέχει ακριβή, αξιόπιστα και αποτελεσματικά αποτελέσματα.
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας σε θέματα API
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Με το API πληρωμών της Xe, μπορείτε να βελτιώσετε την παγκόσμια επεξεργασία πληρωμών, να μειώσετε το κόστος και να παρέχετε στους πελάτες σας μια απρόσκοπτη εμπειρία.
Ερωτήσεις API πληρωμών
Το API πληρωμών της Xe βοηθά τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν δυνατότητες διεθνών πληρωμών απευθείας στη δική τους πλατφόρμα. Επιτρέπει σε εσάς και τους πελάτες σας να πραγματοποιείτε παγκόσμιες συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο με ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και αξιόπιστη επεξεργασία.
Ναι. Για να κάνουμε τη διαδικασία ενσωμάτωσης απλή, παρέχουμε εργαλεία και πόρους όπως:
Πλήρης τεκμηρίωση API με δείγματα κώδικα
Ένα περιβάλλον sandbox για ασφαλείς δοκιμές
Υποστήριξη από εξειδικευμένο διαχειριστή λογαριασμού
Για να ενσωματώσετε το API πληρωμών του Xe, ακολουθήστε τα εξής τέσσερα απλά βήματα:
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Xe και ζητήστε πρόσβαση στο sandbox.
Χρησιμοποιήστε την τεκμηρίωση για να δοκιμάσετε και να ενσωματώσετε το API.
Ολοκληρώστε την επαλήθευση και ξεκινήστε τη λειτουργία.
Αρχίστε να επεξεργάζεστε αυτοματοποιημένες παγκόσμιες πληρωμές!
Το API πληρωμών έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται μαζί με την επιχείρησή σας καθώς αυτή αναπτύσσεται. Είτε είστε νεοσύστατη επιχείρηση είτε επιχείρηση, το API πληρωμών υποστηρίζει συναλλαγές μεγάλου όγκου χωρίς να θυσιάζει την απόδοσή του.
Ναι. Το API πληρωμών της Xe υποστηρίζει την αυτοματοποίηση τιμολογίων, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε, να αποστέλλετε, να επεξεργάζεστε και να παρακολουθείτε αποτελεσματικά τα τιμολόγια, όλα μέσα στο σύστημά σας.
Για να μιλήσετε με κάποιον σχετικά με την τιμολόγηση, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας. Ένα μέλος της ομάδας της Xe θα επικοινωνήσει μαζί σας για να βρει το σχέδιο που ταιριάζει με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
Για βοήθεια σχετικά με την ενσωμάτωση, επικοινωνήστε με τον ειδικό διαχειριστή λογαριασμού σας. Θα είναι σε θέση να σας δώσουν εξειδικευμένη βοήθεια που σχετίζεται με τη ρύθμιση ή οποιεσδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις μπορεί να έχετε.