Συγκρίνετε τις καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες
Συγκρίνετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες από κορυφαίους παρόχους μεταφοράς χρημάτων για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή αξία για τις συναλλαγές σας σε συνάλλαγμα.
|Πάροχος
|Ισοτιμία
|Τέλος μεταφοράς
|Ο παραλήπτης λαμβάνει
0.842200
|$0
€842.20Στείλτε τώρα
0.835771
|$0
€835.77
-6.42 EUR
0.832338
|$0
€832.33
-9.86 EUR
0.831994
|$0
€831.99
-10.20 EUR
0.833282
|$5.00
€829.11
-13.08 EUR
Ψάχνετε την τράπεζά σας;
|Δείτε όλους τους παρόχους
Συγκρίνετε και ξεκλειδώστε καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες
Αναρωτιέστε πώς προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες; Στη Xe, οι περισσότερες μεταφορές διεκπεραιώνονται τοπικά, παρακάμπτοντας τον μεσάζοντα που προσθέτει κόστος και επιβραδύνει τα πράγματα. Αυτό σημαίνει λιγότερες χρεώσεις, λιγότερες καθυστερήσεις και μεγαλύτερη εξοικονόμηση για εσάς.
Συγκρίνετε την αξία πέρα από τις τιμές μεταφοράς χρημάτων
Γνωρίζουμε ότι οι καλές τιμές είναι μόνο η αρχή. Τα χρήματά σας αξίζουν εξειδικευμένη υποστήριξη από ειδικούς, ευέλικτες επιλογές μεταφοράς, γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς και ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασίζεστε. Τα συνδυάζουμε όλα μαζί για να σας προσφέρουμε μια ομαλή, χωρίς άγχος εμπειρία μεταφοράς.
Γνωρίστε τη διαφορά της Xe
Ασφαλείς συναλλαγές
Με προηγμένη κρυπτογράφηση δεδομένων και ρύθμιση μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο, μπορείτε να εμπιστεύεστε ότι τα χρήματά σας είναι ασφαλή.
Γρήγορες μεταφορές
Στη Xe, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι τα χρήματά σας να φτάνουν στον προορισμό τους γρήγορα και αξιόπιστα. Περισσότερες από 90% των μεταφορών μας φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά.
Διαφανείς αμοιβές
Προσφέρουμε απλή τιμολόγηση χωρίς αιφνιδιαστικές χρεώσεις. Απολαύστε τις καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες μας και μεγιστοποιήστε τις μεταφορές σας όταν στέλνετε με το Xe.
Συγκρίνετε τους παρόχους και προχωρήστε τα χρήματά σας
Όσον αφορά τις μεταφορές χρημάτων, δεν παρέχουν όλοι οι πάροχοι την ίδια εμβέλεια ή αξία. Συγκρίνετε και δείτε πώς το παγκόσμιο δίκτυό μας, που καλύπτει 220 χώρες και 35+ νομίσματα, εξασφαλίζει ότι τα χρήματά σας θα πάνε πιο μακριά από ό,τι νομίζατε.
Συγκρίνετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της Xe με τις τράπεζες
Ο συγχρονισμός της μεταφοράς σας όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι υπέρ σας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Οι ισοτιμίες αυξομειώνονται, οπότε η παρακολούθηση των τάσεων και η αποστολή χρημάτων την κατάλληλη στιγμή αυξάνουν σημαντικά την αξία της μεταφοράς σας. Μείνετε μπροστά με τον ζωντανό μετατροπέα νομισμάτων μας και στείλτε την κατάλληλη στιγμή.
Συχνές ερωτήσεις
Ένα εργαλείο σύγκρισης συναλλαγματικών ισοτιμιών σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε πόσα χρήματα θα λάβει ο παραλήπτης σας με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις χρεώσεις και την ταχύτητα μεταφοράς διαφόρων παρόχων. Σας βοηθά να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να έχετε την καλύτερη δυνατή αξία όταν στέλνετε χρήματα διεθνώς.
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από πάροχο σε πάροχο - ακόμη και μια μικρή διαφορά μπορεί να επηρεάσει το τελικό ποσό που λαμβάνει ο παραλήπτης σας. Συγκρίνοντας τις τιμές και τα τέλη, αποφεύγετε την υπερβολή και εξασφαλίζετε ότι περισσότερα από τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους.
Ορισμένοι πάροχοι περιλαμβάνουν κρυφές προσαυξήσεις στις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες ή χρεώνουν τέλη παροχής υπηρεσιών. Με τη Xe, είμαστε ειλικρινείς σχετικά με το τι πληρώνετε. Το εργαλείο σύγκρισης αναλύει τόσο τη συναλλαγματική ισοτιμία όσο και τις ενδεχόμενες χρεώσεις, ώστε να μπορείτε να δείτε το πραγματικό κόστος της μεταφοράς σας.
Η "καλύτερη" συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται τόσο από την ισοτιμία μετατροπής όσο και από τις σχετικές χρεώσεις. Το εργαλείο σύγκρισης υπολογίζει το συνολικό ποσό που λαμβάνει ο παραλήπτης σας μετά τις χρεώσεις, βοηθώντας σας να εντοπίσετε εύκολα την καλύτερη επιλογή για το επιλεγμένο ζεύγος νομισμάτων και το ποσό μεταφοράς.
Οι τράπεζες συχνά χρεώνουν υψηλότερες χρεώσεις και προσφέρουν λιγότερο ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες από τις ειδικές υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων. Πάροχοι όπως η Xe έχουν δημιουργηθεί ειδικά για διεθνείς μεταφορές χρημάτων, προσφέροντας καλύτερες τιμές, ταχύτερη εξυπηρέτηση και διαφανή τιμολόγηση.
Οι χρόνοι μεταφοράς διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο και τον προορισμό. Στο Xe, περισσότερες από 90% μεταφορές ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Το εργαλείο σύγκρισης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, όπου αυτό είναι διαθέσιμο, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο που εξισορροπεί την ταχύτητα και το κόστος.