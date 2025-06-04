Σύγκριση παρόχων ανά νόμισμα
Επιλέξτε το νόμισμα στο οποίο θέλετε να στείλετε και θα σας δείξουμε ποιοι πάροχοι προσφέρουν τις καλύτερες τιμές.
Όλα τα νομίσματα
Αριάρι ΜαδαγασκάρηςMGA
Βάτου ΒανουάτουVUV
Βρετανική ΛίραGBP
Γιεν ΙαπωνίαςJPY
Γκουαρανί ΠαραγουάηςPYG
Γκουρντ ΑϊτήςHTG
Γουόν Νότιας ΚορέαςKRW
Δηνάριο ΑλγερίαςDZD
Δηνάριο Βόρειας ΜακεδονίαςMKD
Δηνάριο ΙορδανίαςJOD
Δηνάριο ΚουβέιτKWD
Δηνάριο ΜπαχρέινBHD
Δηνάριο ΣερβίαςRSD
Δηνάριο ΤυνησίαςTND
Δολάριο Ανατολικής ΚαραϊβικήςXCD
Δολάριο ΑυστραλίαςAUD
Δολάριο ΓουιάναςGYD
Δολάριο ΗΠΑUSD
Δολάριο ΚαναδάCAD
Δολάριο ΜπαρμπάντοςBBD
Δολάριο ΜπαχαμώνBSD
Δολάριο ΜπρουνέιBND
Δολάριο ΝαμίμπιαςNAD
Δολάριο Νέας ΖηλανδίαςNZD
Δολάριο Νήσων ΣολομώντοςSBD
Δολάριο ΣιγκαπούρηςSGD
Δολάριο ΣουρινάμSRD
Δολάριο ΤζαμάικαςJMD
Δολάριο ΤρινιντάντTTD
Δολάριο ΦίτζιFJD
Δολάριο Χονγκ ΚονγκHKD
Ελβετικό ΦράγκοCHF
Εσκούδο Πράσινου ΑκρωτηρίουCVE
ΕυρώEUR
Ζλότι ΠολωνίαςPLN
Κετσάλ ΓουατεμάλαςGTQ
Κιάτ ΜιανμάρMMK
Κίνα Παπούα Νέας ΓουινέαςPGK
Κινεζικό Γουάν ΡενμίνμπιCNY
Κιπ ΛάοςLAK
Κολόν Κόστα ΡίκαCRC
Κορόνα ΔανίαςDKK
Κορόνα ΝορβηγίαςNOK
Κορόνα ΣουηδίαςSEK
Κορόνα ΤσεχίαςCZK
Κουάτσα ΖάμπιαςZMW
Κουάτσα ΜαλάουιMWK
Λάρι ΓεωργίαςGEL
Λεβ ΒουλγαρίαςBGN
Λεκ ΑλβανίαςALL
Λεμπίρα ΟνδούραςHNL
Λεόνε Σιέρα ΛεόνεSLE
Λέου ΜολδαβίαςMDL
Λέου ΡουμανίαςRON
Λίρα ΑιγύπτουEGP
Λίρα ΤουρκίαςTRY
Λότι ΛεσότοLSL
Μανάτ ΑζερμπαϊτζάνAZN
Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας-ΕρζεγοβίνηςBAM
Μετικάλ ΜοζαμβίκηςMZN
Μπατ ΤαϊλάνδηςTHB
Μπιρ ΑιθιοπίαςETB
Μπολιβιάνο ΒολιβίαςBOB
Νάιρα ΝιγηρίαςNGN
Νάκφα ΕρυθραίαςERN
Νγκούλτρουμ ΜπουτάνBTN
Νέο Δολάριο ΤαϊβάνTWD
Νταλάσι ΓκάμπιαςGMD
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνAED
Ντιρχάμ ΜαρόκουMAD
Ντονγκ ΒιετνάμVND
Ντραμ ΑρμενίαςAMD
Ουγκίγια ΜαυριτανίαςMRU
Παάγκα ΤόνγκαTOP
Πέσο ΑργεντινήςARS
Πέσο Δομινικανής ΔημοκρατίαςDOP
Πέσο ΚολομβίαςCOP
Πέσο ΜεξικούMXN
Πέσο ΟυρουγουάηςUYU
Πέσο ΦιλιππίνωνPHP
Πέσο ΧιλήςCLP
Πούλα ΜποτσουάναςBWP
Ραντ Νότιας ΑφρικήςZAR
Ρεάλ ΒραζιλίαςBRL
Ριάλ ΚατάρQAR
Ριάλ ΟμάνOMR
Ριάλ Σαουδικής ΑραβίαςSAR
Ριέλ ΚαμπότζηςKHR
Ρινγκίτ ΜαλαισίαςMYR
Ρούβλι ΡωσίαςRUB
Ρουπία ΙνδίαςINR
Ρουπία ΙνδονησίαςIDR
Ρουπία ΜαυρικίουMUR
Ρουπία ΝεπάλNPR
Ρουπία ΠακιστάνPKR
Ρουπία ΣεϋχελλώνSCR
Ρουπία Σρι ΛάνκαLKR
Σέκελ ΙσραήλILS
Σελίνι ΚένυαςKES
Σελίνι ΟυγκάνταςUGX
Σελίνι ΤανζανίαςTZS
Σέντι ΓκάναςGHS
Σολ ΠερούPEN
Σομόνι ΤατζικιστάνTJS
Τάκα ΜπαγκλαντέςBDT
Τάλα ΣαμόαWST
Τουγκρίκ ΜογγολίαςMNT
Φιορίνι ΟυγγαρίαςHUF
Φράγκο CFAXOF
Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (BEAC)XAF
Φράγκο CFPXPF
Φράγκο ΓουινέαςGNF
Φράγκο ΚομορώνKMF
Φράγκο ΜπουρούντιBIF
Φράγκο ΡουάνταςRWF
Φράγκο ΤζιμπουτίDJF