xof
XOF - CFA Franc

The CFA Franc is the currency of Communauté Financière Africaine (BCEAO). Our currency rankings show that the most popular CFA Franc exchange rate is the XOF to USD rate. The currency code for Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc is XOF, and the currency symbol is CFA. Below, you'll find CFA Franc rates and a currency converter.

Select a currency

xof
XOFΦράγκο CFA

CFA Franc Stats

NameCFA Franc
SymbolFranc
Minor unit1/100 = Centime
Minor unit symbolCentime
Top XOF conversionXOF to USD
Top XOF chartXOF to USD chart

CFA Franc Profile

CoinsFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
Bank notesFreq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
Central bankBank of Central African States
Users
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

Why are you interested in XOF?

I want to...

Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to XOF email updatesGet XOF rates on my phoneGet a XOF currency data API for my business

Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ζεύγος νομισμάτωνΙσοτιμίαΜεταβολή
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.469
GBP / USD1.32358
USD / CHF0.804387
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.437
AUD / USD0.651765

Ισοτιμίες Κεντρικών Τραπεζών

ΝόμισμαΕπιτόκιο
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%