BOB - Bolivian Bolíviano

The Bolivian Bolíviano is the currency of Bolivia. Our currency rankings show that the most popular Bolivian Bolíviano exchange rate is the BOB to USD rate. The currency code for Bolivia Bolíviano is BOB, and the currency symbol is $b. Below, you'll find Bolivian Bolíviano rates and a currency converter.

Bolivian Bolíviano Stats

NameBolivian Bolíviano
Symbol$b
Minor unit1/100 = Centavo
Minor unit symbolCentavo
Top BOB conversionBOB to USD
Top BOB chartBOB to USD chart

Bolivian Bolíviano Profile

CoinsFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
Bank notesFreq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Central bankBanco Central de Bolivia
Users
Bolivia

Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ζεύγος νομισμάτωνΙσοτιμίαΜεταβολή
EUR / USD1.15939
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.471
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804386
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651799

Ισοτιμίες Κεντρικών Τραπεζών

ΝόμισμαΕπιτόκιο
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%