BOB - Bolivian Bolíviano
The Bolivian Bolíviano is the currency of Bolivia. Our currency rankings show that the most popular Bolivian Bolíviano exchange rate is the BOB to USD rate. The currency code for Bolivia Bolíviano is BOB, and the currency symbol is $b. Below, you'll find Bolivian Bolíviano rates and a currency converter.
Bolivian Bolíviano Stats
|Name
|Bolivian Bolíviano
|Symbol
|$b
|Minor unit
|1/100 = Centavo
|Minor unit symbol
|Centavo
|Top BOB conversion
|BOB to USD
|Top BOB chart
|BOB to USD chart
Bolivian Bolíviano Profile
|Coins
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Bank notes
|Freq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Central bank
|Banco Central de Bolivia
|Users
Bolivia
Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων
|Ζεύγος νομισμάτων
|Ισοτιμία
|Μεταβολή
|EUR / USD
|1.15939
|▲
|GBP / EUR
|1.14146
|▲
|USD / JPY
|156.471
|▼
|GBP / USD
|1.32339
|▲
|USD / CHF
|0.804386
|▼
|USD / CAD
|1.40390
|▼
|EUR / JPY
|181.411
|▲
|AUD / USD
|0.651799
|▲