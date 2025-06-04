JMD - Jamaican Dollar
The Jamaican Dollar is the currency of Jamaica. Our currency rankings show that the most popular Jamaican Dollar exchange rate is the JMD to USD rate. The currency code for Jamaica Dollar is JMD, and the currency symbol is J$. Below, you'll find Jamaican Dollar rates and a currency converter.
Jamaican Dollar Stats
|Name
|Jamaican Dollar
|Symbol
|J$
|Minor unit
|1/100 = Cent
|Minor unit symbol
|c
|Top JMD conversion
|JMD to USD
|Top JMD chart
|JMD to USD chart
Jamaican Dollar Profile
|Coins
|Freq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Bank notes
|Freq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Central bank
|Bank of Jamaica
|Users
Jamaica
Jamaica
Why are you interested in JMD?
I want to...Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to JMD email updatesGet JMD rates on my phoneGet a JMD currency data API for my business
Ζωντανές Ισοτιμίες Νομισμάτων
|Ζεύγος νομισμάτων
|Ισοτιμία
|Μεταβολή
|EUR / USD
|1.15964
|▲
|GBP / EUR
|1.14175
|▲
|USD / JPY
|156.437
|▼
|GBP / USD
|1.32402
|▲
|USD / CHF
|0.804089
|▼
|USD / CAD
|1.40375
|▼
|EUR / JPY
|181.411
|▲
|AUD / USD
|0.652085
|▲